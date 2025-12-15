Incendios forestales: se controlaron dos focos, pero continúan los trabajos para frenar el avance en Chubut

Brigadistas de diferentes organismos trabajan en operativos de combate y monitoreo en la Patagonia

La Patagonia enfrenta nuevamente un escenario complejo a raíz de varios incendios forestales que han mantenido en alerta a las autoridades y a brigadistas. Actualmente, permanece activo un solo foco ígneo en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, mientras que otros tres fueron contenidos y uno ha sido controlado en las últimas horas, luego de una labor coordinada entre organismos nacionales, provinciales y municipales.

De acuerdo con la última actualización de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el episodio más preocupante se concentra en el Puerto Café – Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya afectó más de 230 hectáreas de esta área protegida de alto valor ambiental.

Según señaló Noticias Argentinas, las tareas de combate involucran a personal técnico de la AFE, agentes del propio parque y el despliegue de helicópteros Bell 407 y Bell 412. “Las labores se ven dificultadas por vientos variables, terreno escarpado y vegetación densa”, indicaron voceros, al tiempo que señalaron la apertura de líneas de contención y el enfriamiento de perímetros como parte de la estrategia principal. El objetivo consiste en frenar el avance del incendio para evitar que alcance sectores especialmente sensibles y preservar uno de los principales reservorios naturales de la región.

Por otra parte, en Loma de la Chancha – El Turbio, también en Chubut, el incendio fue contenido gracias al esfuerzo coordinado de la AFE, la Brigada Nacional Sur del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, el Ministerio de Educación, el Hospital Rural Lago Puelo y la Prefectura.

El despliegue de medios aéreos se utiliza en zonas de difícil acceso para reforzar las tareas de control del fuego

El trabajo integrado incluyó la utilización de helicóptero Bell 212, camiones de comando avanzado y cisterna para provisión de combustible. Hasta el momento, las autoridades no informaron la cantidad de hectáreas afectadas, ya que el acceso al terreno resulta complejo y los equipos técnicos aún trabajan en la delimitación final del área dañada.

El comienzo de este incendio se relaciona con la caída de rayos durante tormentas que tuvieron lugar a fines de noviembre, generando múltiples focos en una zona de difícil acceso. El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, remarcó al medio local LM Neuquén que “es una zona de muy difícil acceso. Estuvimos dos días sin lograr que trabajen los medios aéreos por las condiciones climáticas, ya que ha estado estancado el humo ahí.”

El desarrollo del incendio se vio favorecido por una extensa sequía registrada durante el año y la presencia de material vegetal seco susceptible a arder. En el momento de mayor extensión, la superficie dañada superó las 1.500 hectáreas y requirió la participación de al menos 110 personas, entre combatientes y grupos de apoyo.

El operativo implementado en la zona de El Turbio contó con tres aviones hidrantes, dos helicópteros y la relocalización de campamentos para afrontar las tareas de manera indirecta, ya que el combate directo resultaba muy dificultoso por el tipo de combustible vegetal presente. Además, equipos de Incendios y Emergencias del Parque Nacional Lago Puelo colaboraron desde el extremo de mayor altitud, procurando contener las llamas antes de su eventual propagación hacia la provincia vecina de Río Negro.

Se controlaron los focos de La Pampa y Río Negro

Las condiciones climáticas adversas y la presencia de vegetación seca complican las acciones de combate

En La Pampa, los focos detectados en La Luz y Los Cerros fueron contenidos o controlados tras el despliegue de la Dirección General de Defensa Civil de La Pampa y Bomberos Voluntarios locales. Tampoco se pudo especificar aún la cantidad de hectáreas afectadas, pero desde las distintas áreas involucradas remarcan la importancia de las tareas ininterrumpidas para evitar reactivaciones.

En la Isla Danilo Quini, ubicada en Río Negro, la situación también quedó bajo control. Los equipos técnicos de la AFE y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales provincial finalizaron las labores de contención y continúan evaluando el estado del terreno para prevenir cualquier posible reinicio del fuego.

El parte oficial difundido por la agencia nacional señala: “Ante emergencias, trabajamos de manera articulada con provincias y municipios para reforzar la respuesta operativa, proteger a las comunidades y mitigar el avance del fuego. Seguimos monitoreando la situación junto a autoridades locales, provinciales y equipos de emergencia”. También, desde la Administración de Parques Nacionales, reiteraron el pedido a residentes y turistas para extremar las medidas de prevención, evitar el uso de fuego en áreas no habilitadas y acatar las restricciones vigentes.

El monitoreo diario de las cuadrillas y la evaluación técnico-operativa de cada sector comprometido continuará durante los próximos días. Las condiciones meteorológicas, que incluyeron lluvias y nevadas en zonas altas, resultaron un factor clave para estabilizar el avance de algunos incendios, aunque la presencia de vientos y material altamente combustible mantienen la amenaza latente en la región patagónica.