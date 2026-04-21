Política

Filtraron un mensaje sarcástico de Mayra Mendoza sobre la salud de Carlos Bianco que expuso la interna en el peronismo

La diputada bonaerense compartió un comentario que desentonó en un grupo de chat de Whatsapp, donde otros intendentes habían expresado su apoyo al ministro de Kicillof por una operación de urgencia en Barcelona

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Registro en el que Mayra Mendoza realiza un comentario sarcástico sobre el estado de salud de Carlos Bianco, agudizando las tensiones en el seno del peronismo.

Un mensaje de contenido irónico enviado por Mayra Mendoza, diputada bonaerense y dirigente cercana a Cristina Kirchner, reabrió las heridas entre La Cámpora y el gobierno de Axel Kicillof, que pulsean por la conducción del peronismo.

El nuevo episodio se desencadenó a partir de la operación de urgencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que fue intervenido por un cuadro de apendicitis en Barcelona, cuando participaba de una gira oficial junto al mandatario.

Al conocerse la noticia, varios intendentes en un grupo de Whatsapp que compartían con “Carli” le enviaron fuerzas y apoyo. Mientras varios jefes comunales manifestaron su deseo de pronta recuperación para Bianco, como Nicolás Mantegazza (San Vicente), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Maximiliano Wagner (Olavarría),el mensaje de Mendoza se diferenció del resto.

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, que asumió en diciembre pasado como legisladora provincial. Y el reproche continuó hacia el gobernador bonaerense: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido HUMANO que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

Fuentes del entorno de Mendoza indicaron a Infobae que “alguien de ese grupo de Whatsapp giró esa captura”, y decidió intencionadamente filtrarla a la prensa. Si bien no desmintieron la veracidad del contenido, negaron que la difusión provenga del entorno de la dirigente de La Cámpora. “No fuimos nosotros”, aclararon.

Captura de chat irónico de Mayra Mendoza a Carli Bianco
Captura del mensaje de Mayra Mendoza en el grupo de intendentes

La referencia de la ex intendenta de Quilmes aludía a que Kicillof evitó visitar a Cristina Kirchner, cuando fue operada en diciembre del año pasado por apendicitis en el Sanatorio Otamendi. Del gabinete del gobernador, sí estuvo presente en aquella oportunidad el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quién además es el médico que la atendió por la dolencia.

La operación de Bianco se produjo mientras integraba la comitiva que acompañó a Kicillof a España, que incluyó reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, así como su participación en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el contexto de la Movilización Global Progresista.

Más allá del comentario de Mayra de tintes personales, lo cierto es que el vínculo está roto desde hace tiempo. El grupo cuestiona la actitud de Kicillof por no respaldar su conducción de CFK al presentarse como candidata a presidenta del PJ nacional. Tampoco les convence su actitud ante las causas judiciales de la dos veces expresidenta.

Carlos Bianco le contestó a Mayra Mendoza
Mayra Mendoza apuntó contra Carli Bianco y Axel Kicillof por no visitar a Cristina Kirchner por el cuadro de apendicitis

Cristina Kirchner y Axel Kicillof no mantienen comunicación desde el 1 de octubre de 2025, fecha en la que el gobernador visitó a la expresidenta en el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Desde ese encuentro, los contactos se limitaron a intermediarios y la relación personal se mantuvo distante. Son siete meses de vínculo paralizado.

La noche en la que el peronismo sufrió la derrota en la última elección nacional fue también el punto final para el diálogo entre Kicillof y Máximo Kirchner. Según se supo, la última conversación entre ambos se produjo en el salón del Hotel Grand Brizo, en La Plata, mientras asimilaban la victoria libertaria, resultado de una remontada inesperada. Máximo Kirchner atribuyó el desenlace, en parte, al desdoblamiento electoral impulsado por Kicillof.

Los desacuerdos políticos entre La Cámpora y el espacio de Kicillof vienen creciendo. Un mes antes, Bianco generó polémica en el conurbano bonaerense. “La gente de Quilmes quiere ser de Berazategui”, comparando la gestión de Mendoza con la de Carlos Balor en Berazategui, sucesor de Juan José Mussi.

Pese a la tensión interna, Kicillof suele mostrarse contra la persecución judicial de CFK. Así lo expresó en una conferencia en la Casa de Gobierno provincial y solicitó al Poder Judicial avances en la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: “Queremos pedir a la justicia que avance en esta investigación a Adorni. Y deje en libertad a Cristina”.

Axel Kicillof gira por España con Petro y Boric
Axel Kicillof, en su gira por España con mandatarios y dirigentes progresistas. En el lado izquierdo, el ministro "Carli" Bianco

El trasfondo de la pelea es por la sucesión del liderazgo nacional, y también por quién quedará al frente como candidato a la gobernación bonaerense. Mendoza y otros actores del peronismo consideran competir por la gobernación en el próximo recambio político.

En el acto de asunción de Julio Alak en el Partido Justicialista de La Plata, donde Mendoza asistió la semana anterior, Alak exhortó a la unidad entre las distintas corrientes y expresó su intención de que el próximo gobernador sea surgido del peronismo alineado.

Al mismo tiempo, figuras como Mariel Fernández (intendenta de Moreno), que maneja aspiraciones propias, manifestaron su apoyo a Bianco, lo que evidencia la fragmentación en el espacio.

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