Crimen y Justicia

Incautaron un revólver, una navaja y dispositivos electrónicos tras amenazas en 4 escuelas porteñas

El hallazgo de las armas fue realizado por la Policía de la Ciudad, tras varios allanamientos tanto en territorio porteño como en el conurbano bonaerense. También encontraron una réplica de arma

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La Policía de la Ciudad secuestró un revólver, una réplica de arma, una navaja y dispositivos electrónicos tras amenazas en cuatro escuelas
El primero de los episodio ocurrió en el Instituto nueva Pompeya

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires secuestró un revólver calibre 32 con municiones, una réplica de arma de fuego, una navaja y varios dispositivos electrónicos tras amenazas en cuatro escuelas porteñas.

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, el primer episodio ocurrió el pasado jueves 16 de abril, cerca de las 11.50, cuando personal policial acudió al Instituto Nueva Pompeya, en la calle Fournier al 3100, luego de que las autoridades denunciaran que un alumno de 14 años había mostrado a otros estudiantes fotos de un arma de fuego.

De inmediato, la institución activó el protocolo de seguridad y avisó al 911, al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y a los padres del menor. Tras revisar la mochila del alumno, no se halló ningún arma, pero el padre reconoció que el revólver exhibido en las imágenes estaba en su domicilio de la localidad bonaerense de Lanús y que carecía de documentación de tenencia legal.

La Unidad Fiscal Sur, a cargo de Facundo Bernabéu, imputó al padre por tenencia de arma de uso civil condicional, dispuso el secuestro del revólver y de siete cartuchos calibre 22. Además, dio intervención al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes respecto al menor que publicó la foto.

El viernes pasado, a las 16.15, en la Escuela Técnica Raggio de la Avenida del Libertador al 8600, un alumno de 14 años fue denunciado por manipular una navaja de 15 centímetros en un aula. Las autoridades escolares siguieron el protocolo, notificaron al padre y entregaron el arma blanca a la policía. La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence, instruyó actuaciones y dio intervención al Ministerio Público Tutelar y al Ministerio de Educación.

La Policía de la Ciudad secuestró un revólver, una réplica de arma, una navaja y dispositivos electrónicos tras amenazas en cuatro escuelas
Entrada principal de la Escuela Técnica Raggio de la Avenida del Libertador al 8600, uno de los establecimientos donde se activaron los protocolos

El tercer caso tuvo lugar también el viernes, a las 12.40, en la Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”, situada en la calle O’Higgins al 2400, en el barrio porteño de Belgrano. Allí, la vicedirectora solicitó presencia policial luego de que una docente advirtiera que un alumno de 14 años realizaba ademanes con sus manos como si manipulara un arma.

Tras entrevistarlo, los directivos hallaron una réplica de plástico de un arma de fuego.

Según se informó en ese momento, el estudiante había dicho que tenía inconvenientes con alumnos de otra escuela y que la llevó para asustarlos si intentaban agredirlo, aunque luego, ya ante los directivos y con personal policial presente, señaló que se trataba de un juguete de su hermana de 7 años y que no sabía que lo tenía en la mochila.

La Policía de la Ciudad secuestró un revólver, una réplica de arma, una navaja y dispositivos electrónicos tras amenazas en cuatro escuelas
Escuela Pública Normal 10 “J. B. Alberdi”, uno de los colegios donde hubo sospechas de ameazas por parte de estudiantes

En el caso intervino la Unidad Fiscal Norte, se comunicaron con la madre del menor, se redactó un acta y se elevó el caso a la Justicia.

En el cuarto caso, ocurrido el domingo por la tarde, autoridades del Colegio Champagnat, barrio de Recoleta, tomaron conocimiento de una amenaza realizada por un alumno de primer año a través de redes sociales. El rector del establecimiento se dirigió de inmediato a la Comisaría Vecinal 7B, donde la Policía de la Ciudad tomó la denuncia.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo de Julián Ercolini, ordenó un allanamiento en el domicilio del menor, donde la Brigada DIC7 secuestró un gabinete CPU, un teléfono celular y dos pendrives de 32 GB.

La Policía de la Ciudad secuestró un revólver, una réplica de arma, una navaja y dispositivos electrónicos tras amenazas en cuatro escuelas
Colegio Champagnat, ubicado en el barrio de Recoleta

En todos los casos, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a la Justicia, al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, al Ministerio Público Tutelar, al Ministerio de Educación y a la Policía de la Ciudad.

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