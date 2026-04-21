Economía

Los argentinos consumen 5 kilos menos de carne vacuna y 1,5 kilos más de cerdo que hace un año

Un informe de FADA atribuye el cambio de hábitos a la inflación, la suba de costos internacionales y la elevada carga impositiva. La carne vacuna lidera los aumentos y su precio ya supera largamente a la inflación general

Guardar
Piezas de carne en una carnicería (Adobe Stock)
La carne fue uno de los productos que impulsó la inflación el mes pasado (Adobe Stock)

Durante el último año, los argentinos redujeron en cinco kilos la ingesta de carne vacuna por persona, mientras que el consumo de cerdo creció 1,5 kilos. Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) atribuyó este desplazamiento a la inflación y a los cambios en los precios relativos de los alimentos, afectados por factores internacionales y el impacto directo en el presupuesto de las familias.

Según los registros de FADA, el consumo anual per cápita de carne vacuna bajó de 49,5 a 44,5 kilos este año, mientras que la carne porcina ascendió a 19,3 kilos por persona. La principal causa es la distorsión de precios: la carne de vaca aumentó 64% en el último año, mientras que la de cerdo subió 25%. “La suba de los precios cambia los hábitos de consumo. En el último año se registró una inflación del 33%. Esta diferencia, entre otros motivos, causó que muchas familias opten por el cerdo como una alternativa más amigable con sus bolsillos”, explicó Semadeni, economista de FADA.

Descripción de los costos que componen el precio final de la carne en Argentina, según FADA
Descripción de los costos que componen el precio final de la carne en Argentina, según FADA (FADA)

La coyuntura internacional también incide sobre los precios. Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA, señaló que la guerra en Medio Oriente repercute en los costos logísticos globales, especialmente por el incremento del precio de los combustibles internacionales y el bloqueo en el estrecho de Ormuz. En los fletes de granos, por ejemplo, el 40% del costo corresponde al combustible, lo que añade presión al valor final de los productos. Actualmente, el valor internacional del petróleo roza los USD 98,12 por barril.

El peso de los impuestos en los alimentos

El informe de FADA detalla cómo se compone el precio final de los principales alimentos. En la carne, por ejemplo, el 51% de su valor corresponde a costos de producción, 28% a impuestos y 21% a ganancia.

El desagregado muestra que un 35% corresponde a la cría del animal, otro 16% se queda en el feedlot, un 1% para los frigoríficos, otro 20% para las carnicerías, mientras que el 28% restante son impuestos. “Para llegar a los bifes que compramos es necesario un proceso que lleva años, con costos importantes como la tierra, la sanidad, la alimentación, el transporte y el personal”, explicó Fiorella Savarino, economista de FADA.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) calculó cuánto pesa el costo de producción en el valor final de la carne, la leche y el pan
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) calculó cuánto pesa el costo de producción en el valor final de la carne, la leche y el pan (FADA)

En el caso del pan, el 61% del precio son costos, 24% impuestos y 15% ganancia. La panadería representa el 65% del precio final, mientras que la producción de trigo aporta solo el 7%. En el caso de la leche -cuyo consumo también subió alrededor de 7% en el último año-, los costos suman el 71%, los impuestos el 26% y la ganancia el 3%. La estructura de valor se distribuye en 27% tambo, 24% industria, 23% comercio y 26% impuestos sobre el sachet.

La carga impositiva es un componente central en todos los productos. María Luz Silvetti, economista de FADA, señaló: “En cualquiera de los tres productos, $1 de cada $4 que pagamos son impuestos. En otras palabras, cada cuatro bollitos de pan, nos comemos uno de impuestos y nos tomamos un vaso de leche por cada sachet”. En este sentido, aseguró que más del 70% de los impuestos son nacionales, destacándose el IVA, ingresos brutos provinciales y tasas municipales.

Dinámica de precios y el impacto de la carne en la inflación

Durante el mes pasado, el precio de la carne vacuna aumentó 6,9% contra el mes anterior, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Este número superó ampliamente la inflación general, que fue del 3,4% en el tercer mes del año, mientras que el incremento interanual de la carne fue del 55,1%, frente al 32,6% del índice general.

Los argentinos comieron 5 kilos de carne menos que hace un año, pero subió el consumo de cerdo
Los argentinos consumieron 5 kilos de carne menos que hace un año, pero subió el consumo de cerdo (FADA)

En el área metropolitana, el aumento mensual llegó al 10,6% en marzo, con un precio promedio de 18.564 pesos por kilo. Entre los cortes más afectados se encuentra la carne picada común, con una suba del 20,4% mensual, y la carnaza común, con un 17,7%. El asado, en contraste, subió 5,5 por ciento.

El rubro alimentos y bebidas fue uno de los principales motores de la aceleración inflacionaria hasta marzo, con un alza acumulada de 11,8% en el año, solo superada por educación (14,1%) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (14%), según el Indec.

Para el índice de abril, consultoras privadas registraron una desaceleración en la suba de precios de alimentos y bebidas. Por un lado, LCG reportó en la segunda semana del mes una variación del 0,5%, tras la deflación de 0,4% de la semana anterior. La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas descendió a 1,2%. No obstante, el mayor impulso inflacionario en ese periodo provino del rubro carnes (1,5% semanal), seguido por lácteos y huevos (0,6% semanal).

El análisis de FADA aclara que la variación de los precios de los granos tiene un impacto limitado en el valor final de los alimentos. En el precio final, el maíz constituye solo el 12% en cerdo, 13% en carne aviar, 6% en carne bovina y 4% en leche. En el pan francés, el trigo representa apenas el 10% del valor final. “Alrededor del 90% del precio está conformado por otros costos, dejando en evidencia que los insumos primarios no son el factor preponderante en la escalada de precios”, concluyó Semadeni.

Temas Relacionados

carnecerdofadaconsumoinflaciónipcindecimpuestosIVAingresos brutosconsumo de carneúltimas noticias

Últimas Noticias

Qué está pasando en la actividad y por qué Caputo anticipó una leve baja en febrero

El ministro de Economía ya reveló que el dato del segundo mes puede presentar un retroceso. Lo que adelantan los relevamientos sectoriales para marzo y “los mejores 18 meses” que supuestamente se vienen

Qué está pasando en la actividad y por qué Caputo anticipó una leve baja en febrero

Cuál fue la explicación que le dio el vicepresidente del BCRA a inversores extranjeros sobre la suba de la inflación

Vladimir Werning hizo una presentación en Washington, en la que detalló los motivos del aumento del índice de precios en los últimos meses

Cuál fue la explicación que le dio el vicepresidente del BCRA a inversores extranjeros sobre la suba de la inflación

Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook

John Ternus sucederá a Tim Cook como CEO de la tercera compañía global por capitalización bursátil. Nuevos productos y el peso de las expectativas por el desarrollo de IA

Cuáles son los 7 desafíos que enfrentará Apple en su nueva etapa sin el liderazgo de Tim Cook

Nicolás Dujovne, exministro de Economía, dio su predicción para la inflación de 2026

El exfuncionario analizó la coyuntura global, los desafíos internos y la política monetaria, en una entrevista emitida por televisión

Nicolás Dujovne, exministro de Economía, dio su predicción para la inflación de 2026

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima

La muerte del último descendiente directo del fundador de compañía láctea, coincide con la salida definitiva de la familia de la empresa, tras la venta total a Arcor y Danone

Murió José Mastellone, el último hijo del fundador de La Serenísima
DEPORTES
Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Fiestas nocturnas, drogas y servicios sexuales: escándalo por una organización de eventos que involucra a más de 50 reconocidos deportistas

Los goles del hijo de Fernando Gago y Gisela Dulko en las infantiles de Boca Juniors que se hicieron virales

Simeone no arriesga: Lookman y Sorloth, bajas ante el Elche y en duda para la Champions League

Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

Un hincha del Manchester City se burló del Arsenal con una botella de agua y su video se volvió viral

TELESHOW
El tenso episodio de Fabiana Cantilo al aire de un stream que terminó en risas: el video viral

El tenso episodio de Fabiana Cantilo al aire de un stream que terminó en risas: el video viral

El día en que Luis Puenzo ganó el Oscar con La Historia Oficial: la emoción y el orgullo del primer galardón argentino

Murió Luis Puenzo a los 80 años, el director de La historia oficial que ganó el primer Oscar para Argentina

Andrea del Boca contó cómo sigue su salud tras su abrupta salida de Gran Hermano: “Volviendo a la realidad”

Entre risas y reclamos, la divertida discusión de los hijos de Pampita por un huevo de pascuas: “Quiero dinero”

INFOBAE AMÉRICA

Cáncer colorrectal en jóvenes: vinculan la dieta, el tabaco y los pesticidas con el aumento de casos

Cáncer colorrectal en jóvenes: vinculan la dieta, el tabaco y los pesticidas con el aumento de casos

Este parásito que come carne viva y puede causar infecciones graves se acerca a Estados Unidos

Bolivia tendrá por primera vez dos gobernadoras mujeres: quiénes son Gabriela De Paiva y María René Soruco

Israel condenó a 30 días de arresto a los soldados que destrozaron una estatua de Cristo en el Líbano

La migración irregular cayó drásticamente en Centroamérica durante 2025