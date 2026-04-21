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El tenso episodio de Fabiana Cantilo al aire de un stream que terminó en risas: el video viral

La visita de la cantante al programa de Migue Granados tuvo momentos incómodos aunque finalizó con una escena desopilante

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El video presenta a la cantante Fabiana Cantilo junto al presentador Migue Granados en el set del programa "Soñé que volaba" de Olga. Durante la emisión, Cantilo interpreta canciones con guitarra acústica y participa en una entrevista.

La reciente visita de Fabiana Cantilo al estudio de Olga, en el programa Soñé que volaba conducido por Migue Granados, se transformó en uno de los momentos más comentados y replicados del streaming argentino. Lo que debía ser una presentación musical íntima y distendida, terminó convertida en una secuencia de tensión, reclamos y frases que no tardaron en viralizarse.

La cantante, referente con más de cuatro décadas en el rock nacional, llegó al estudio con su guitarra dispuesta a adentrarse en una charla, además de interpretar en formato acústico algunos de sus temas. Desde los primeros segundos, la transmisión evidenció algunos problemas para la artista: el micrófono se encontraba demasiado bajo o alto, y según dijo, su voz no se escuchaba con claridad. La situación, que en principio parecía una molestia menor, fue escalando en tensión.

En pleno intento de interpretación, y tras varios gestos de fastidio, Cantilo lanzó una frase que descolocó a todos en el estudio: “¡qué pelo...!, ¿te olvidaste?”, dirigida a uno de sus músicos. El comentario rompió el clima habitual del programa y se convirtió en el fragmento más compartido en redes sociales, donde usuarios y espectadores debatieron sobre la necesidad de esa reacción, una escena entre lo inesperado y lo caótico.

Fabiana Cantilo con cabello rojo y chaqueta de leopardo sentada frente a un micrófono junto a un hombre barbudo en un estudio con paredes de hormigón
Fabiana Cantilo durante su comentada y a veces incómoda entrevista en el estudio del programa Olga.

Durante gran parte de la performance de su tema “México”, la artista manifestó su frustración con reclamos directos a su acompañante. “Pero, nene: está bien”, se la oyó decir en relación a la afinación de su guitarra. Las indicaciones y reproches continuaron: “No toques. Poneme la cosa”, “subime la voz”, “la voz, te olvidaste”. La demanda de Cantilo se hizo cada vez más explícita y el clima de improvisación se apoderó del estudio.

Al concluir la interpretación, Cantilo quiso aclarar la situación: “Así me pasa en vivo”, explicó refiriéndose a los problemas técnicos, y protestó porque “se olvidaron de subir esto. Genial”, en relación a un auricular. Cuando Granados le respondió que el equipo tenía control para ajustar el volumen, ella replicó: “Pero se olvidaron de decirme, siempre me lo dan subido”, insistiendo en su punto. El intercambio, lejos de apaciguarse, marcó el tono del resto de la transmisión, con risas de un lado y del otro de la pantalla.

La viralización del episodio fue inmediata. Usuarios multiplicaron los fragmentos más tensos y comentaron no solo sobre los inconvenientes que hubo para Cantilo, y cómo los transitó ella, figura con una extensa trayectoria. De hecho, muchos remarcaron la sinceridad y frontalidad de la artista ante situaciones que, según su propio testimonio, se repiten en vivo.

Fabiana Cantilo, con chaqueta de leopardo y cabello rojizo, gesticula con auriculares en un estudio. Un hombre con barba y camiseta azul la mira
Fabiana Cantilo gesticula animadamente mientras participa en un programa de Olga, junto a un anfitrión que escucha atentamente, generando momentos de tensión durante la transmisión.

En este contexto, el momento se volvió uno de los más replicados del año en plataformas como X (ex Twitter), donde el propio Granados posteó con humor: “Vean la entrevista con Fabi Cantilo jajajaj fue el mejor programa del año pero casi me agarran tres ACV”.

Frente a la tensión generada en el estudio, Migue Granados intentó sostener la conducción del programa y evitar que la situación se desbordara. Durante el segmento, buscó tranquilizar a la invitada y mantener un tono de humor: “En el chat dicen que es el mejor programa del año”, le comentó a Cantilo para aliviar el ambiente. Ella respondió: “Obvio, querido”.

Cuando Granados advirtió el cambio de ánimo de la cantante, le dijo: “No te pasés para el lado oscuro. Tranqui”, a lo que Cantilo replicó: “¿Cómo el lado oscuro? Obvio querido, porque ahora me agrando. Porque antes era una estúpida que no me la creía. Y ahora me la creo demasiado. Una tiene que empezar por algún lado”.

Al finalizar la emisión, el conductor subió un posteo en su red social donde describió la experiencia con una mezcla de humor y desahogo, reforzando que fue un programa difícil de sobrellevar aunque memorable por su intensidad y entretenimiento para su audiencia.

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