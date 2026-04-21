Los secretos del físico de Erling Haaland: su dieta de 6.000 calorías por día a base de corazón, hígado y una “poción mágica”

El fisico de Haaland dio de qué hablar en Inglaterra (Reuters)

La imagen de Erling Haaland sin camiseta tras la victoria del Manchester City sobre el Arsenal recorrió el mundo y generó asombro entre hinchas, rivales y especialistas. Más allá del triunfo que mantiene al equipo de Pep Guardiola en la lucha por el título de la Premier League, el delantero noruego volvió a captar la atención por un aspecto que trasciende lo futbolístico: su imponente físico, resultado de una disciplina extrema y hábitos poco convencionales.

La contextura de Haaland, quien mide 1,95 metro, no es casualidad ni solo producto de la genética. El propio jugador describió en el documental Haaland: The Big Decision algunos de los secretos que le permiten tener un rendimiento que destaca en la liga inglesa. “Ustedes no comen esto (corazón e hígado), pero a mí me preocupa cuidar mi cuerpo”, explicó el noruego sobre la presencia habitual de vísceras en su dieta. “Creo que comer alimentos de calidad y lo más locales posible es lo más importante. ¿O la vaca de aquí pastando justo ahí? Yo me como el corazón y el hígado”.

De acuerdo con el Daily Mail, el delantero de 25 años sigue una dieta que puede alcanzar las 6000 calorías diarias, cantidad que duplica la recomendación promedio para un adulto. Pollo y arroz no bastan en el menú de Haaland: su alimentación incorpora carne roja, vísceras de vaca, enormes filetes para barbacoa, miel cruda y abundante leche. “Me encantan los kebabs”, admitió en el documental, dejando en claro que su enfoque combina la exigencia de alta calidad nutricional con gustos personales.

Haaland lleva una estricta dieta para cuidar su físico

En su canal de YouTube, Haaland ha mostrado parte de su rutina cotidiana en su hogar de Cheshire, donde desayuna huevos sobre pan de masa madre, café con sirope de arce y leche cruda, a la que definió como su “poción mágica”. “Para mí, el café es un superalimento, si se prepara correctamente”, explicó el futbolista. “Depende de la calidad, de cuándo lo bebas y, por supuesto, de cómo. Me encanta mi café. Necesita un poco de leche cruda dentro, también la comida”.

El gusto por el pescado también está presente en la mesa del delantero. En un video, Haaland almorzó lubina, espárragos y arroz frito con huevo antes de dirigirse al complejo del Manchester City para entrenar. El jugador insistió en la importancia de la disciplina diaria y una recuperación meticulosa, tanto en las instalaciones del club como en casa, donde convive con su pareja, Isabel Haugsend Johansen.

Las técnicas de recuperación de Haaland van más allá de lo habitual entre futbolistas de élite. Además de sesiones individuales de fisioterapia bajo la supervisión de Mario Pafundi —a quien se refiere en tono humorístico como “el italiano de mierda”—, el noruego recurre a la terapia de luz roja, saunas y baños de hielo. “Tengo una flexibilidad natural en la ingle y las caderas, algo que para mí es fundamental mantener, porque ¿de qué otra forma se marcan estos goles?”, relató en su canal. “Se necesita buena movilidad o flexibilidad para marcar estos goles increíbles, así que debemos conservarla”.

Haaland fue clave en el triunfo del City ante el Arsenal

En la terapia de luz roja, detalló el futbolista, utiliza rayos infrarrojos para penetrar profundamente en los tejidos y las articulaciones. “Del sol recibimos mucha luz roja”, añadió Haaland. “Dado que el vídeo se grabó cuando el otoño se convertía en invierno el año pasado y los días se acortaban, necesité usar una máquina para aplicar un poco de luz roja en la espalda y el cuerpo”.

La rutina incluye baños de hielo y sesiones de sauna casi todos los días, prácticas destinadas a optimizar la recuperación tras partidos o entrenamientos exigentes. “Intento hacerlo casi todos los días y al menos cinco veces por semana”, comentó. El físico de Haaland no solo impacta por su volumen y fortaleza, sino también por la movilidad y elasticidad que exhibe partido tras partido pese a su altura.

La victoria más reciente del Manchester City frente al Arsenal dejó a la vista no solo el peso de los goles del noruego, sino también los resultados de su disciplina fuera del campo. Mientras la lucha por el título se mantiene abierta, el delantero continúa mostrando que el trabajo invisible, la alimentación y el cuidado físico pueden marcar la diferencia en el fútbol de élite.