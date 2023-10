Pasó en la TV: más de 2000 Spidermans en el Obelisco, la confesión de L-Gante sobre Wanda y la palabra de Massa por la falta de combustible

Resumen de la Tv del 29 de Octubre

La multitudinaria convocatoria de “Spidermans” en el Obelisco consiguió batir un récord Guinness, mientras L-Gante confesó en la mesa de Mirtha Legrand que no llegó a enamorarse de la mediática Wanda Nara, y Sergio Massa habló sobre la falta de combustible que enfrentó el país durante el último fin de semana.

De cara a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre la tensión dentro de Juntos por el Cambio y la nueva “alianza” entre Javier Milei y Patriarca Bullrich crece día a día. En este contexto, el ex presidente Mauricio Macri, principal impulsor del pacto, apuntó contra los integrantes radicales de JXC, Gerardo Morales y Martín Lousteau.

“Ellos son una minoría en el radicalismo. Son perdedores. Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Él nunca dejó de ser socio de Massa”, sentenció Macri en diálogo con LN+ y calificó al candidato a presidente de Unión por la Patria como “mentiroso”: “Massa mintió siempre. Habría que hacerle un perfil psiquiátrico por su compulsión a mentir”.

En tanto al Gobernador de la Provincia de Jujuy, se presentó como invitado de Periodismo Para Todos (El Trece) y le comento a Jorge Lanata que él siempre tuvo “muchas diferencias” que no hizo públicas con Mauricio, pero aún no entiende por qué él les tiene “tanto odio”.

Con este escenario de tanta complejidad y discusión política, el candidato de La Libertad Avanza pidió a la gente que vaya a votar: “Si vos no vas a votar en realidad estás favoreciendo a Massa”, explicó.

Las estaciones de servicio colapsadas tras el faltante de nafta (NA)

Un problema latente de esto últimos días ha sido el faltante de nafta en todo el país. Ante este contexto, el ministro de Economía, Sergio Massa, defendió la política energética y petrolera del gobierno e intimó a las empresas petroleras a que solucionen de inmediato la escasez de combustibles que aqueja a todo el país.

“Si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación porque primero el petróleo argentino es para los argentinos”, afirmó en una conferencia de prensa en la cual estuvo acompañado por Axel Kicillof y otros funcionarios políticos.

Quien sorprendentemente opinó sobre la situación fue el ex futbolista, el Kun Agüero, que en el streaming del partido entre Barcelona y Real Madrid aprovechó para hablar de su experiencia a la hora de llenar el tanque de su auto.

“Gente no hay nafta. Llegué Argentina y no hay nafta. Yo no sé si reírme, llorar o pegarle una patada al auto”, expresó en la transmisión de ESPN.

El Kun Agüero llegó a Argentina y opinó sobre el faltante de nafta en el país

En tanto al mundo del espectáculo, Juana Viale volvió a la TV con “Almorzando con Juana” (El Trece) y se quejó públicamente por los malos tratos que recibió de parte del manager de Charlotte Caniggia, quien estaba invitada al programa, pero se ausentó.

“La señorita Charlotte no viene a la mesa hoy porque no se sentía de humor para venir, y el representante Fabián Esperon quiero decir que maltrató a toda mi producción y a mis productoras porque la señorita se había comprometido a venir, pero igual… ¿qué se puede esperar del burro más que una patada?”, concluyó sobre el tema.

A la mesa fueron invitados el actor Luciano Cáceres, la periodista Luciana Geuna, el conductor de Ahora Caigo (El Trece), Darío Barassi y L- Gante, que fue indagado sobre el supuesto romance que habría tenido con Wanda Nara.

“¿Te enamoraste de Wanda?”, quiso saber la nieta de Mirtha, y Elián contestó tajante. “No llegué a enamorarme, yo soy medio difícil, puedo ir enamorándome, pero si no llega a concretarse se me baja la vara”, dijo un tanto evasivo, pero después agregó: “Es que la otra persona tenía que dejar ciertas cosas y si estaba con un pie acá y otro allá era difícil. Yo soy de pensar mucho las cosas, si voy a quedar como un boludo mejor no me enamoro”, confesó sin dar lugar a más preguntas sobre el tema.

Más de 2000 Spidermans en el Obelisco (REUTERS/Cristina Sille)

Para finalizar el día, Argentina rompió el récord Guinness luego de que la multitudinaria convocatoria de “Spidermans” en el Obelisco consiguiera juntar a más de 2000 personas disfrazadas del superhéroe de Marvel.

Hasta el momento dicha marca estaba en poder de Malasia, pero ayer eso cambió en inclusive el organizador, Uki Dean contó con 8 fiscales para oficializar el número solicitado por Guinness para entrar en el libro de los récords.