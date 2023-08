Pasó en la TV: la intimidad de Milei y Fátima Florez, la salud de Silvina Luna y la muerte de Hernán Terranova

Resumen de la TV 29 de agosto

Desde cruces y romances, hasta preocupación y tristeza: estos son los momentos más destacados del martes. Fátima Florez, Javier Milei, Silvina Luna, Hernán Terranova y Charlotte Caniggia encabezan la lista de los protagonistas del resumen de lo que dejó la jornada del 29 de agosto.

Luego de que el candidato a Presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y la imitadora Fátima Florez confirmaran su romance que estaría cerca de cumplir los dos meses, la actriz se animó a contar varios detalles de la privacidad de la relación en un móvil para el programa El Diario de Mariana, por América TV. “Estamos muy bien y cuando uno está bien se refleja en la cara”, aseguró la artista al remarcar: “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente”.

Al mismo tiempo, el panel le consultó sobre si el vínculo amoroso podría generar algún tipo de trabas en los shows que ofrecerá, debido a que en su repertorio de personajes también se encuentra la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. “Si Fátima siempre me imitó, no va a ser la primera vez. ¿Por qué no podría hacerlo ahora?”, contestó al personificar a la ex ministra de Seguridad. “¡Vamos la libertad, carajo!”, cerró como forma de imitar a su enamorado.

Después de que la farándula argentina volviera a rezar por la salud de Silvina Luna al confirmarse que había contraído Covid-19 en la terapia intensiva del Hospital Italiano, en el noticiero de El Trece comunicaron que la modelo pudo sobrepasar la infección. “Su abogado, Fernando Burlando, contó que dio negativo y está libre de ese virus”, señalaron.

En la otra cara de la moneda, el fallecimiento de Hernán Terranova, el ex participante de Cuestión de Peso edición 2017, generó conmoción al difundirse que hace una semana atrás sufrió una descompensación y tuvo que ser inducido a un coma farmacológico del cual no pudo recuperarse.

El nutricionista Alberto Cormillot fue consultado por un cronista de Intrusos, por América TV, en donde explicó: “Tenía las consecuencias de la obesidad y la depresión. Cuando una persona está deprimida, tiende a no cuidarse” y agregó: “Me entristece, pero uno como médico ya está acostumbrado a este tipo de pacientes. La obesidad es una enfermedad que enferma y mata”.

Cormillot reaccionó al fallecimiento del ex participante de Cuestión de Peso

Por otro lado, la reunión organizada por la Asociación de Pilotos de Líneas para discutir las paritarias generó que más de 70 vuelos se demoraran en el Aeropuerto Jorge Newbery. No obstante, los representantes sindicales confirmaron que no se logró llegar a ningún acuerdo al manifestar que “la empresa volvió a presentar una propuesta muy por debajo de la inflación, que rechazamos categóricamente”.

Las peleas y discusiones estuvieron a la orden del día, debido a que las cosas se pusieron calientes en los estudios de América TV y la situación terminó con una denuncia de Andrea Rincón en las redes sociales contra Intrusos. De acuerdo con el relato de la actriz, la producción le había prometido tener un “mano a mano” con Flor de la V para hablar de su carrera, pero se encontró con un panorama completamente distinto en el canal.

“Estos programas se manejan así, tan mafiosamente”, apuntó la modelo al contar que le pidieron que se retire rápido para que la conductora no la vea, si es que decidía no hacer la entrevista expuesta a todo el panel. “Yo no soy la misma Andrea que traían hace años, la palabra se respeta, tiene un peso”, reafirmó al agregar que “lo que están haciendo es moralmente bajo, pero ellos están acostumbrados a humillar así a la gente. Conmigo lo hicieron durante años”.

Durante el martes, Charlotte Caniggia declaró en la causa del trader descuartizado y, al salir, dio una breve declaración a la prensa. “Lo vi 3 veces en mi vida. Me parece ridículo que me estén citando a mi porque soy una persona pública”, aseguró.

Charlotte Caniggia tras declarar en la causa que investiga el homicidio del trader descuartizado

Por otra parte, las declaraciones de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, en una entrevista para el programa radial De acá en más, conducido por la periodista María O’Donnell en Urbana Play, generó cierto descontento al explicar que, quienes reciban los bonos, no podrán participar de la compra de dólares. “Lo que nosotros no queremos es que esto vaya a la brecha, queremos que vaya al consumo”, ratificó.

Desde la otra campana, el sector empresarial mostró resistencia al pago de las sumas fijas. “No tengo la plata. No me mandes a endeudarme de vuelta”, reclamó el empresario textil Camilo Alan, por lo que en una charla en LN+ manifestó: “Te voy a pagar cuando pueda”.

En medio de la polémica y las acusaciones en contra de Aníbal Lotocki, la abogada del médico, Ileana Lombardo, denunció una supuesta campaña de escraches durante una conversación telefónica en A la tarde, por América TV. “Hace un mes y medio que no se deja de hablar de Lotocki en la televisión”, señaló la defensora al reprochar: “Ustedes tienen que ver las causas, tienen una obligación de informar diciendo la verdad”.

Aníbal Lotocki y María José Favarón (@majofavaron_ok_)

Sin embargo, la ex pareja del cirujano, Pamela Sosa, no compartió el mismo punto de vista que Lombardo, debido a que consideró que “es lo que se merece”. “Creo que sufre más la madre de Mariano (Caprarola)”, destacó la modelo al recordar el caso del panelista de La Jaula de la Moda, que falleció hace algunas semanas en una operación para quitarse unos cálculos renales tras haber denunciado que las cirugías estéticas que le había realizado Lotocki habían afectado su calidad de vida.

Entre los clips divertidos que circularon en las redes sociales, la confusión que sufrió el conductor de Gran Hermano Chile, Julio César Rodríguez, logró traspasar la frontera al viralizarse un clip en el que intentaba revelar que un participante había hecho la espontánea. “Tengo aquí el sobre, no quiero que se vea nada”, manifestó, sin darse cuenta que la información había quedado al descubierto frente a las cámaras.

Además, las escenas de humor en Bendita TV también dieron de qué hablar luego de que el comediante Leo Raff fuera invitado al programa de Canal 9 para personalizar a Patricia Bullrich. Cuando se dio una discusión entre Horacio Pagani y Gabriel Cartaña, la “candidata a Presidenta” tuvo que poner mano dura para evitar que la situación pase a mayores. “Cállate la boca”, exigió el actor.

