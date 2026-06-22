Crimen y Justicia

Decenas de rifles y animales disecados: el millonario decomiso en un coto de caza de Entre Ríos investigado por presunto tráfico de fauna

El fiscal federal Pedro Rebollo y el juez federal Hernán Viri intentan determinar si un turista brasileño pagó 40 mil dólares para cazar un ciervo rojo en Gualeguaychú

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Investigan presunto tráfico de fauna tras la caza de un ciervo por el que habrían pagado US$40.000

Un allanamiento realizado días atrás por personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) en un coto de caza ubicado en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, en el marco de una investigación que encabezan el fiscal federal Pedro Rebollo y el juez federal Hernán Viri por presunto tráfico y explotación de fauna silvestre, derivó en el secuestro de un impactante arsenal y decenas de animales taxidermizados. El valor de los bienes secuestrados supera los 1.3 millones de pesos, según confiaron fuentes del caso a Infobae.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú y se concretó tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por personal especializado de la fuerza naval, que permitieron identificar y localizar el predio allanado.

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Como resultado del procedimiento, se identificó a tres personas y se secuestraron dos cornamentas de ciervo colorado, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Asimismo, los agentes incautaron un total de 29 escopetas de distintos calibres y marcas, un revólver y más de 15.000 cartuchos de diferentes características.

Investigan presunto tráfico de fauna tras la caza de un ciervo por el que habrían pagado US$40.000
Los prefectos incautaron un importante arsenal.

Los prefectos también incautaron una importante cantidad de trofeos de caza y elementos vinculados a fauna silvestre, entre los que se destacan decenas de mamíferos y aves taxidermizados -una técnica que consiste en disecar, preparar y montar la piel de animales para darles una apariencia realista, conservando sus características morfológicas-, cuernos con cráneo, colmillos, astas, cueros de animales silvestres, huevos de avestruz, muebles confeccionados con pieles animales y cuchillos elaborados con mangos de asta.

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Durante la requisa, además, se secuestraron dispositivos de almacenamiento digital y material fotográfico que ya fueron incorporados en el expediente.

Investigan presunto tráfico de fauna tras la caza de un ciervo por el que habrían pagado US$40.000
Algunos de los animales taxidermizados.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el operativo se vincula con una investigación iniciada a partir de un allanamiento efectuado por la PNA el pasado 10 de junio en el predio de caza “Médano Salvaje”, situado en Costa Uruguay Sur y administrado por la firma De Bernardis Hunting.

Ante la consulta de este medio, uno de los propietarios del coto de caza allanado evitó dar declaraciones al respecto por orden de su abogado.

Pagó una fortuna por cazar un ciervo colorado

De acuerdo a la información consignada por el medio entrerriano El Once, los allanamientos realizados en la provincia del Litoral están relacionados al presunto pago de 40.000 dólares que habría realizado un turista brasileño, que desarrolla actividades comerciales en Paraguay, para cazar un ciervo colorado.

El episodio habría ocurrido el 16 de marzo pasado, pero el citado medio entrerriano aclara que recién se conoció en los últimos días.

Investigan presunto tráfico de fauna tras la caza de un ciervo por el que habrían pagado US$40.000
Investigan si un turista brasileño pagó 40 mil dólares para cazar un ciervo colorado.

Las imágenes del cazador junto al animal muerto fueron difundidas en redes sociales por el propio establecimiento y terminaron convirtiéndose en una de las principales pruebas del expediente. Al observar dicha publicación, desde la organización ambientalista Freeland presentaron una denuncia ante la Brigada de Control Ambiental que derivó en los allanamientos.

En este contexto, el fiscal federal Rebollo y el juez federal Viri sospechan que el ciervo en cuestión fue trasladado de manera irregular desde un criadero ubicado en Roque Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires, hasta el ya mencionado coto de caza “Médano Salvaje”.

Según se desprende de la investigación, el animal era un ejemplar de altísimo valor genético y comercial.

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