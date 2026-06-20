“Corrimos por nuestras vidas”: el dramático relato de los argentinos que vivieron el incendio en el hotel de República Dominicana

El fuego comenzó durante la mañana en el hotel y activó una intervención inmediata de equipos de emergencia en Bayahíbe, provincia La Altagracia (Redes sociales)

Daniela Muñoz se encontraba realizando una excursión con su familia en Isla Saona, una reserva natural ubicada al sureste de República Dominicana, cuando desde el hotel en el que se alojaba le comunicaron que había un “pequeño inconveniente” con un incendio.

La realidad, sin embargo, era mucho más dramática: el fuego, que se desató este viernes por la mañana en el complejo Viva Dominicus de Bayahíbe, obligó a evacuar a cerca de 1.700 huéspedes y dejó una turista italiana fallecida por inhalación de humo.

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“El hotel, para que tengan una idea, es como un pueblo dividido en dos. El Beach y el Palace. La parte del Beach, si lo miramos desde el mar, queda hacia la derecha. Eso se incendió todo”, comenzó relatando Daniela, una argentina oriunda de Santa Fe.

En declaraciones a Radio Eme, precisó que las llamas consumieron el hall de acceso del hotel, los comercios, las cabañas que dan al mar, una barra de tragos y dos comedores: “No te dejan ni siquiera acercarte”.

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Una espesa columna de humo ascendiendo desde el complejo turístico (Redes sociales)

La turista aseguró, no obstante, que su familia sí pudo retornar a las habitaciones, ya que las llamas no llegaron a los departamentos. “Era todo de paja lo que se quemó, nosotros que estamos en un departamento que es tipo edificio, no pasó nada. Pero las cabañas que van al mar tenían techo de paja”, advirtió.

Otros argentinos que se alojaban en el hotel no corrieron con la misma suerte. Según relató Muñoz, una familia de Buenos Aires que habían conocido en el complejo perdió todas sus pertenencias en el incendio, incluidos sus pasaportes.

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“Con el tema de los pasaportes, dijeron que iban a acercar los cónsules hasta el hotel para hacer los trámites pertinentes”, indicó.

El incendio obliga a evacuar a cerca de 1.700 huéspedes en Bayahíbe (Redes sociales)

Muñoz explicó que desde el hotel no les brindaron información sobre lo ocurrido. Incluso, advirtió que ya durante la tarde del viernes se realizaban fiestas en las piletas del complejo, pese al incendio ocurrido momentos antes.

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Además, señaló que por el momento no existe una explicación oficial sobre el origen del fuego. Entre los huéspedes circulan distintas versiones: una sostiene que el incendio comenzó en el estacionamiento tras la explosión de un vehículo, mientras que otra apunta a un cortocircuito. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada por las autoridades ni por el establecimiento.

“Corrimos por nuestras vidas”

Otros turistas argentinos, oriundos de Córdoba, también relataron los dramáticos momentos que vivieron en el complejo. Valentina, de la localidad de General Baldissera, contó a medios locales que se encontraba en una terraza cuando observó en tiempo real cómo se iniciaba el incendio.

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En declaraciones a El Doce, explicó que las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura. “Prendió ahí nomás, el fuego arrasó todo porque acá los techos son todos de paja y con el viento fue peor”.

El fuego afecta el hall de acceso, comercios y comedores del complejo Viva Dominicus (Gojko Culibrk/via REUTERS)

“Literal corrimos por nuestras vidas. Salimos corriendo a la habitación y alcanzamos a sacar los pasaportes y nuestras valijas. Hay personas que perdieron todas sus cosas y sus documentos”, lamentó la mujer.

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Según relató, la situación era especialmente peligrosa en el sector donde se encontraba, ya que estaba ubicado cerca de un tanque de gas.

Otro joven, identificado como Ignacio, se encontraba en el buffet cuando se desataron las llamas. “Estaba desayunando y cuando salgo veo que toda la gente está mirando para un lado. Al principio no entendíamos nada y después vimos el humo. Veinte minutos después el buffet no existía, había quedado todo quemado”, relató.

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Durante la entrevista, describió la escena como “una cosa dantesca”. En un primer momento fue evacuado hacia la playa, mientras el fuego avanzaba sobre otro sector del complejo ubicado hacia el sur.

Afortunadamente, más tarde pudo regresar a su habitación, ya que se encontraba alejada del foco del incendio y no resultó afectada. “Somos muchos cordobeses acá. Que la gente sepa que no hay ningún cordobés herido. Por lo que sabemos todos estamos bien, para quienes tengan familia preocupada”, concluyó.

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