Bailando 2023: se conoció quién abrirá la pista el próximo lunes en el programa de Marcelo Tinelli

Bailando 2023: Se conoció qué figura abre la pista el próximo lunes en el programa de Marcelo Tinelli

Falta menos de una semana para que de inicio Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli, en esta ocasión por la pantalla de América. Si bien ya se conoce a todos los participantes que conformarán el certamen de baile más famoso de la televisión argentina, y también se vieron algunas imágenes del estudio, todavía se siguen revelando detalles del primer día del ciclo.

Al aire de LAM, América, Ángel De Brito contó quién será la primera figura en abrir la pista. “¿Es una bailarina?”, preguntó Yanina Latorre, mientras el conductor continuó unos minutos más con el enigmático hasta que reveló el nombre de la celebridad. “El lunes abre la pista, está decidido, está confirmado, es la elegida, ¡Noelia Pompa va a inaugurar la pista!”, dijo contundente, mientras las angelitas celebraron la elección de la producción.

“Está muy bien, ¡es la bicampeona del Bailando!”, destacaron, al mismo tiempo que De Brito brindó más detalles sobre la participación de la actriz que acaba de regresar de una extensa temporada radicada en Europa. “Fue casi tricampeona en realidad, el último título se le escapó con Facu Mazzei, que entre paréntesis no está Facu este año”, destacó. Y agregó: “Acá me están diciendo que a Facu Mazzei le ofrecieron bailar con Flor Vigna y no quiso y después Flor tampoco, fue mutuo”.

Después, el conductor volvió a referirse a Noelia. “Lo primero que le pregunté fue si había conseguido calzado”, contó el conductor, mientras agregó: “Ella misma había dicho que no tenía zapatos a su medida”. Luego, Ángel relató cuál había sido la respuesta de la bicampeona. “Me dijo que consiguió unos zapatos suyos que tenía en el baúl y que la habían salvado”. También destacó que Noelia le dijo que más adelante tiene intenciones de conseguir una cápsula y ropa para ella. Cabe recordar que en diálogo con Teleshow, durante la presentación de la foto oficial del programa, Pompa se refirió a que le estaba costando conseguir calzado adecuado a su talle.

Noelia Pompa será la primera figura en inaugurar la pista de Bailando 2023 (Archivo)

Asimismo, el conductor de LAM leyó al aire un mensaje que le había enviado Noelia. “Me estoy enterando por vos que abro la pista”, leyó en voz alta. Al mismo tiempo, Ángel contó más detalles del primer ciclo de Marcelo. “En el primer programa van a estar los tres humoristas en el piso haciendo sus imitaciones. Freddy Villarreal, que va a interpretar a Javier Milei, Fátima Florez, que va a imitar a Patricia Bullrich y Roberto Peña se va a poner en la piel de Sergio Massa, los tres candidatos presidenciales”, contó al aire. “Después, ellos tres mismos y otros que se van a ir sumando y también van a seguir con otros personajes”, agregó Ángel.

Más adelante, relataron que Fátima Florez va a tener unas participaciones destacadas en el concurso de baile, con sus reconocidas imitaciones. “La flamante novia de Javier Milei firmó contrato hoy”, dijo De Brito en relación a este martes y agregó que es posible que Fátima haga de Mariana Nannis cuando le toque bailar a Charlotte Caniggia, o va a imitar a Yanina Latorre cuando baile su hija Lola, y también es factible que interprete a Nicole Neumann para cruzarla con Pampita Ardohain.

El sábado pasado, al aire de El Debate del Bailando, América, Denise Dumas contó algunos secretos que todavía no se vieron de la pista. “Va a haber una esquina dentro de ese mega estudio que será desde donde se transmita el streaming en simultáneo con el programa. Los chicos salen de bailar, obviamente podrán pasar por el streaming para hacer la interacción que quieran y va a haber, parame todo, obligatorio este año la cabina del descargo”, reveló.

Ya se reveló quién abrirá la pista de Bailando 2023 el próximo lunes por América (Archivo)

Enseguida profundizó de qué se tratará ese nuevo espacio del programa. “Cada participante, una vez que termine de bailar, tendrá que pasar por esa cabina junto con todo su equipo para hacer su descargo”. De inmediato Dumas destacó un dato más: “Nadie de afuera los podrá escuchar, así que, chicos, puedan decir lo que quieran. Ustedes pueden decir o contar lo que quieran y, obviamente, hay cosas que quizás sean necesarias que se contesten, porque la gente lo va a escuchar en vivo”.

