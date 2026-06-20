Una nena murió y tres personas resultaron heridas tras un violento choque en la autopista Panamericana

Así quedaron los autos involucrados

La autopista Panamericana fue escenario esta mañana de un trágico accidente en el que una nena murió luego de que el auto en el que viajaba con su madre fuera chocado por una camioneta.

Según los primeros datos, todo ocurrió a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197, poco después de las seis, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Al parecer, el vehículo en el viajaba la niña, un Volkswagen Fox, sufrió un desperfecto mecánico y quedó estacionado en el medio de la autopista.

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En ese momento, una camioneta Chevrolet Captiva no llegó a maniobrar para evitar el Fox y lo chocó violentamente. La menor murió prácticamente en el acto, mientras que la mamá debió ser llevada al hospital de Pacheco, con heridas de gravedad.

En cuanto a la camioneta, sus dos ocupantes también resultaron heridos, aunque se desconoce su gravedad. De acuerdo con lo que trascendió, el padre de la nena, que llegó poco después del hecho, también debió ser llevado a un hospital producto del shock que le produjo la muerte de su hija.

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El tránsito en sentido a la Capital Federal fue totalmente cortado y desviado por la colectora. La mano que va a Provincia de Buenos Aires circula con normalidad.

En el lugar trabaja personal de Bomberos y de Autopistas de Sol.

Noticia en desarrollo.