Sociedad

Barracas: un hombre alcoholizado chocó contra un camión y volcó

El hecho ocurrió en Zepita al 3100 y el conductor fue trasladado al Hospital Penna por politraumatismos

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Accidente en Barracas (Crédito: Daiana Lombardi/@DayLombardi)

Un auto Ford Focus conducido por un hombre de 36 años volcó en la madrugada de hoy, luego de chocar con un camión en Zepita al 3100, barrio de Barracas. El hecho activó el despliegue de Bomberos de la Ciudad de la Estación II de Parque Patricios y personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, quienes trabajaron en la asistencia y aseguramiento del lugar.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trasladó al conductor del Focus al Hospital Penna con politraumatismos. Según indicaron fuentes oficiales, al realizar el test de alcoholemia solicitado por la Fiscalía General a cargo del Dr. Nicolás Barragán, el resultado arrojó 2,01 gramos por litro de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.

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Accidente en Barracas.
El Ford Focus quedó completamente destruido

Con la confirmación del test, la fiscalía dispuso la inmovilización del vehículo y el labrado de un acta contravencional por conducción bajo los efectos del alcohol. No se reportaron heridos adicionales ni se detalló el estado del conductor del camión.

El siniestro motivó un operativo especial en la zona para liberar la circulación y permitir la intervención de las autoridades en las pericias de rigor. Las circunstancias del accidente continúan bajo investigación.

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Hace un mes, un joven de 18 años protagonizó un accidente en el barrio de Palermo, al estrellar su vehículo contra la fachada de una sucursal de un banco, mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió en la esquina de avenidas Santa Fe y Scalabrini Ortiz, cuando el conductor perdió el control de un Chevrolet Cruze gris e impactó de lleno contra el frente del Banco Galicia.

Fuentes policiales informaron que el auto circulaba a gran velocidad por Scalabrini Ortiz y, al doblar en Santa Fe, subió a la vereda hasta colisionar con la entidad bancaria. Tanto el conductor como su acompañante lograron salir del vehículo por sus propios medios y no requirieron traslado hospitalario, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Primer plano de un coche plateado chocado de frente contra una estructura metálica en la calle, con cinta de precaución roja y blanca visible
Así quedó el auto que chocó contra el frente del banco (Captura de video)

Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad acudió al lugar para asistir en el operativo y controlar la situación. Por orden del magistrado interviniente, se realizó el test de alcoholemia al joven, que arrojó un resultado de 1,22 gramos por litro de alcohol en sangre, más del doble del máximo permitido en la Ciudad de Buenos Aires, fijado en 0,5 g/l.

A raíz de este resultado, la fiscalía dispuso el labrado de un acta contravencional por infracción al artículo 131, que regula la conducción bajo los efectos del alcohol, y la remoción del vehículo por medio de una grúa comunal. La Policía de la Ciudad montó una consigna a la espera de un responsable del banco para verificar los daños ocasionados.

El siniestro dejó daños visibles en el automóvil, especialmente en una de las ruedas delanteras, así como en la infraestructura del banco y en las barreras de contención de la vereda.

La normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires establece límites claros para la cantidad de alcohol en sangre permitida al conducir. Para vehículos particulares, el máximo autorizado es de 0,5 gramos por litro (g/l). En el caso de las motocicletas, el límite es de 0,2 g/l para el conductor y 0,5 g/l para el acompañante. Los transportes públicos y de carga tienen tolerancia cero: 0 g/l. Esta restricción abarca a quienes conducen colectivos, taxis, remises, transportes escolares y vehículos de transporte de cargas.

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