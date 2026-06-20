Así fue el momento del brutal choque en la Panamericana en el cual murió una nena de 2 años

El momento del brutal impacto en la Panamericana en donde murió una nena de dos años (TN)

Una nena de 2 años murió y otras tres personas resultaron heridas esta mañana en un choque sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 31, mano a la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes oficiales informaron a Infobae que el hecho ocurrió poco después de las 06:00, antes del empalme con la ruta 197.

Horas después del accidente, se conocieron las imágenes de una cámara de seguridad del lugar que muestra el momento del impacto trágico. Según se observa, el automóvil se encuentra detenido en medio de la cinta asfáltica con las balizas encendidas, mientras el tránsio circula con normalidad. Sin embargo, después de algunos segundos, el otro vehículo lo impacta prácticamente sin aminorar la velocidad.

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La fiscalía caratuló la causa como homicidio culposo y el imputado es el conductor de la camioneta Renault Captur, según la información oficial. La investigación quedó a cargo de la fiscal Karina Bianchi.

Según el parte, el auto en el que viajaba la menor, un Volkswagen Gol negro, tuvo un desperfecto mecánico y quedó detenido en el segundo carril rápido. Minutos después, una Renault Captur lo embistió. La conducía Gustavo Ariel González Zapata, de 49 años, domiciliado en Escobar.

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Quiénes eran las víctimas y los heridos

El conductor del Gol fue identificado como Juan Manuel Toloza, de 27 años, con domicilio en José León Suárez. Viajaba con su pareja Camila Martínez, también de 27, y con su hija Ainoa, que murió en el lugar.

Martínez sufrió lesiones graves y fue trasladada al hospital de Pablo Nogués. El parte médico consignó fractura de pelvis y compromiso en el vaso, aunque ingresó consciente.

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Toloza y González Zapata fueron derivados al Hospital de Pacheco con lesiones leves. El procedimiento fue coordinado por personal de la Comisaría 5° de El Talar, en Tigre.

Cómo fue el choque y el operativo

Por la violencia del impacto, el Gol terminó contra el guardarraíl, con la parte trasera destruida, y la Captur volcó. El tránsito hacia la Capital Federal fue cortado y desviado por la colectora, mientras que la mano hacia la provincia de Buenos Aires circuló con normalidad.

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En el lugar trabajaron Bomberos, Autopistas del Sol y Policía Científica de la provincia de Buenos Aires. Además, se registró un derrame de aceite sobre el asfalto, según imágenes difundidas por LN+.