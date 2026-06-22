Sociedad

La Rioja suspendió las clases durante la tarde por el partido de la selección argentina

La medida del gobierno provincial regirá este lunes para todos los niveles obligatorios entre las 14 y las 18, e incluye también la interrupción de actividades a distancia durante la franja horaria

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La Casa de Gobierno de La Rioja
La Casa de Gobierno de La Rioja

La provincia de La Rioja resolvió suspender las clases presenciales en el turno tarde para todos los niveles educativos obligatorios este lunes, por el partido que la Selección Argentina disputará ante Austria en el Mundial 2026. La medida, adoptada por el gobierno de Ricardo Quintela, afecta a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales.

El Ministerio de Educación de La Rioja comunicó que la suspensión de actividades escolares regirá entre las 14 y las 18, abarcando el horario completo del encuentro futbolístico. La decisión se suma al antecedente del miércoles anterior, cuando el mismo gobierno decretó asueto para la administración pública provincial tras la victoria del seleccionado nacional frente a Argelia por 3 goles a 0.

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En el mensaje oficial, el gobierno provincial justificó la medida bajo el argumento de celebrar el sentimiento popular generado por la campaña de la Scaloneta.

La disposición alcanza a todas las modalidades educativas obligatorias, por lo que no se dictarán clases presenciales ni virtuales durante el horario señalado. El anuncio fue emitido oficialmente en vísperas del partido que la Selección Argentina jugará su pase a la siguiente instancia contra Austria, encuentro correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

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Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno de Quintela toma una decisión de este tipo, ya que la semana pasada, la administración provincial decretó asueto administrativo parcial tras la victoria de la Selección Argentina ante Argelia en el debut mundialista, una medida que abarcó a empleados públicos e instituciones educativas provinciales. La decisión se anunció pocos minutos después del triunfo argentino en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso en el primer partido de la fase de grupos.

Primer plano de Ricardo Quintela, un hombre con bigote, sonriendo y vistiendo una chaqueta gris y camisa blanca, con estanterías de libros detrás
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

El partido, finalizado cerca de la medianoche del martes, motivó un comunicado oficial. A través de redes sociales, las autoridades señalaron: “La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada”, justificando el asueto como un reconocimiento al “momento de felicidad colectiva que une a todo el país”.

El gobierno provincial aclaró que el asueto no implicó la interrupción total de los servicios estatales. Los servicios esenciales, como salud y seguridad, continuaron operando bajo guardias mínimas con el fin de garantizar la atención de las necesidades básicas de la comunidad. Esta decisión subrayó la relevancia del fútbol como elemento identitario. “El fútbol forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura popular y de esos sentimientos que nos encuentran abrazados más allá de cualquier diferencia”, indicó el comunicado.

Más de 4 millones de personas salieron a las calles para festejar la obtención del Mundial Catar 2022 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Más de 4 millones de personas salieron a las calles para festejar la obtención del Mundial Catar 2022 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El mensaje oficial también destacó el desempeño de Lionel Messi, capitán de la selección, quien anotó un triplete en el encuentro. El comunicado provincial concluyó con una referencia a la victoria, afirmando: “Hoy celebramos un triunfo deportivo que nos llena de orgullo y nos recuerda la fuerza que tiene un pueblo cuando sueña, se esfuerza y trabaja unido”.

La medida adoptada por La Rioja remite al antecedente del feriado nacional decretado en 2022 por el entonces presidente Alberto Fernández, luego de que la selección argentina obtuviera el título mundial en Qatar. En ese momento, la administración nacional dispuso un día libre en todo el país para que la población pudiera participar de los festejos por la obtención del campeonato. La caravana del plantel campeón recorrió las principales arterias de Buenos Aires, reuniendo a más de cuatro millones de personas en las calles.

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