L-Gante compartió profundas cartas desde la cárcel y relató cómo es su rutina en la celda 4

L-Gante volvió a hablarle a sus fanáticos desde la cárcel (Instagram)

Elián Valenzuela no deja de comunicarse con sus fans y sus seguidores, aun desde la prisión en la que se encuentra en la DDI de Quilmes desde el 6 de junio. En esta oportunidad, durante la tarde del martes, el músico envió unos mensajes a través de unas cartas escritas a mano por él mismo que enseguida fueron publicadas en su cuenta de Instagram.

“¡Gracias a todos por el aguante de corazón que me hacen!. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído, que lloré o algo similar...¡yo les aseguro que en ningún momento!”, comenzó escribiendo L-gante, mientras subrayó las palabras “decaído” y “momento”, y la frase envuelta en el dibujo de un corazón. “Yo creo que no hay mal que por bien no venga, y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, confesó.

Los nuevos mensajes de L-Gante desde la cárcel (Instagram)

Sobre una hoja de carpeta, el cantante de Cumbia 420 continuó: “Estoy al día. Enfocado en lo que viene. ¡No en lo que pasó!. Por eso ya tengo un álbum listo para cuando salga”. Con letra de imprenta, el cantante dibujó la palabra “no” de manera de remarcarla y hacerla más notoria. Después, en el recorrido del mensaje tachó algunas palabras para reemplazarlas por otras.

Más adelante, agregó a su mensaje: “Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos, estudios... Simplemente sumando porque ojo que me puse a escribir, siento que no perdí mi tiempo”. Al final, le agregó su nombre, L-Gante y Elián, con su reconocida firma debajo. El escrito lo completó con su ubicación actual: “Celda 4″.

Los mensajes que escribió L-Gante de su puño y letra desde la prisión (Instagram)

La tercera y última carta de este martes, arrancó con un mensaje tranquilizador para sus fanáticos. “Solo quería que sepan que me siento muy bien!”. Luego continuó con palabras optimistas, con relatos de sus próximos proyectos. “Que otra noche es otro día y otra rima, otra poesía, pa”, destacó junto al dibujo de una nota musical. “Ahora estoy escuchando la canción ‘Yo ando ganando’, de Pablito L. (Lescano). Los ñeris me la cantan jaja. Pero sobre todo estoy redy para salir, mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso sí”, concluyó otra vez con sus nombres de pila y su clásica firma.

El último mensaje de Elián Valenzuela desde la cárcel (Instagram)

Cabe destacar que el músico continúa en el calabozo que ocupa en la dependencia policial hace más de dos meses, mientras espera que se resuelva su situación en la causa por privación ilegal de la libertad y amenazas.

Sin embargo, mientras las instancias judiciales se suceden, el cantante continúa activo en las redes sociales, dando mensajes a sus seguidores. Por otra parte, sus temas se siguen publicando con cierta regularidad, lo que generó dudas respecto de cómo es posible que ello ocurra. Así las cosas, hace 15 días, el papá de Jamaica había emitido un comunicado en el que detalló su mirada del momento presente que estaba atravesando, en instantes en el que estrenó un nuevo tema, “Se hace la bella”, y su correspondiente videoclip.

“Tengo más de 50 canciones, 3 discos para lanzar a las plataformas, mi música me mantiene libre, quisieron hacerme daño, encerrarme, pero me hacen más fuerte en mis convicciones”, comenzó el escrito donde detalló que hay L-Gante para rato y que su publicación dependerá de cómo negocie con su representante y su productor artístico los respectivos pasos a seguir.

“Un artista con su música entretiene y con mi ‘ejemplo’ de superación motivé y soy de referencia para muchos emprendedores y colegas que le dan trabajo a mucha gente y mueven la economía”, continuó en referencia al negocio que hay a su alrededor y lo que genera la industria del entretenimiento.

