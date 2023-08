Jesica Cirio habló de la posibilidad de tener un romance con Rodrigo Cascón: “Me sorprendió”

Jésica Cirio habló de Rodrigo Cascón (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

El domingo pasado, se vivió una situación muy particular en La Peña de Morfi. Y es que, en medio de la preparación de una receta, Jesica Cirio le hizo una pregunta íntima a Rodrigo Cascón. Y, sin dudarlo, el chef le respondió con una invitación que dejó a la conductora casi sin palabras. Y es que, desde que se separó de Martín Insaurralde, padre de su hija Chloe (5), la modelo se convirtió en una de las solteras más codiciadas del país. Así que el cocinero no quiso dejar pasar la oportunidad.

Mientras el chef manipulaba los ingredientes de su plato, Eugenia Quibel, la locutora del programa, comentó: “Imaginate que te invitan a comer y te preparan algo así”. “No, me vuelvo loca”, dijo entonces Cirio. Y siguió: “Es el mejor chef del mundo si te hace esto”. Luego, dirigiéndose directamente a Cascón, le preguntó: “¿Sos de agasajar a las chicas que invitás a cenar cocinándoles, haciéndoles un ritual así?”. “Sí, sí, uno siempre... a ver, si uno sabe cocinar lo aprovecha”, respondió el cocinero.

“Es como tu plus, tu carta de presentación”, agregó Jesica siguiendo el juego. “Es que ya me conocen como cocinero”, siguió Rodrigo. “Pero una cosa es que te conozcan por la tele y otra que vos la sorprendas directo en tu primera cita, con una cena romántica”, volvió a insistir la modelo. Entonces el chef le retrucó: “¿Qué te gustaría que te cocine a vos en una cena romántica, por ejemplo?”.

Jesica Cirio le hizo una pregunta pícara a Rodrigo Cascón (Video: La Peña de Morfi, Telefe)

Lo cierto es que, entrevistada para Socios del Espectáculo, este lunes Cirio habló de lo sucedido en su programa y explicó qué tipo de vínculo es el que la une a Cascón. “¿Qué pasó al aire de Morfi?”, le preguntó Adrián Pallares. “No, chicos, me re sorprendió. No entendí nada. Me quedé tipo, ‘Rodrigo, ¿es real lo que me estás diciendo?’. Como que, no sé...”, respondió la conductora visiblemente incómoda.

En ese momento, Nancy Duré le consulto si el muchacho tenía posibilidades de salir con ella. “¿Tiene chance o no tiene chance? Porque comer vas a comer rico...”, dijo la panelista. Y Jesica fue categórica en su respuesta: “Sinceramente es como un primo. No me lo imagino. Te juro por Dios. Tenemos otro tipo de relación, que no me lo puedo imaginar de otra manera”.

Entonces, Virginia Gallardo aprovechó para indagar sobre los rumores que la vinculaban al influencer Momo Benavides, a lo que la conductora respondió: “No es real”. Y, cuando le preguntó por el Pocho Lavezzi, otro de los hombres a los que se la relacionó últimamente, explicó: “Ay, no chicos, por favor. Todo mentira. Nunca me lo crucé en Ibiza. Todo fue un chamuyo. Nada que ver”.

Finalmente, Rodrigo Lussich le preguntó por el entredicho que había tenido con Estefi Berardi, quien en Poco Correctos había dicho que ella estaba de novia con un empresario, algo que Jesica desmintió, y dejó en claro que prefiere arreglar el asunto fuera de los medios. Luego, frente a la consulta de Paula Varela, dio a entender que aunque estaba molesta no estaba pensando en ninguna acción legal al respecto.

Cirio confirmó su separación a principios de junio a través de un video que publicó en sus redes sociales. Y, según confesó en la misma entrevista, desde ese momento le empezaron a llegar mensajes de señores pertenecientes a todos los rubros. Pero dijo que, por el momento, ella no está pensando en volver a tener una pareja formal.

Seguir leyendo: