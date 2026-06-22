Violento asalto a un médico en La Plata: quedó inconsciente tras un golpe en la cabeza y le robaron sus instrumentos de trabajo

El médico fue sorprendido en la zona de 1 entre 60 y 61, recibió un fuerte golpe en el rostro y quedó inconsciente (Google Maps)

Un médico de 75 años fue víctima de un violento asalto mientras aguardaba la llegada de un colectivo en una parada ubicada en la zona de 1 entre 60 y 61, en la ciudad de La Plata.

El profesional fue atacado por delincuentes que lo sorprendieron de manera repentina, lo golpearon brutalmente y escaparon con una mochila que contenía instrumentos fundamentales para el ejercicio de su profesión.

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El episodio ocurrió en circunstancias que todavía son materia de investigación. Según publicó el sitio 0221.com, el hombre se encontraba esperando el transporte público cuando fue abordado por los agresores. Durante el ataque recibió un fuerte golpe en el pómulo izquierdo que le provocó la pérdida inmediata del conocimiento, dejándolo completamente indefenso frente a los delincuentes.

La violencia del golpe impidió que la víctima pudiera recordar con precisión lo sucedido en los minutos posteriores al asalto. Al recuperar la conciencia, el médico advirtió que su mochila había desaparecido y que ya no tenía consigo varios elementos de trabajo de gran valor profesional.

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Entre los objetos robados se encontraban un otoscopio completo, utilizado para examinar los oídos de los pacientes, un medidor de glucemia empleado para controles médicos, un sello profesional y otros instrumentos indispensables para el desarrollo cotidiano de su actividad laboral.

La confusión derivada del traumatismo fue tal que el hombre tampoco pudo explicar posteriormente cómo logró abordar un taxi que finalmente lo trasladó hasta su domicilio. La falta de recuerdos sobre ese tramo del recorrido es una de las consecuencias que dejó el golpe sufrido durante el ataque.

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Al llegar a su vivienda, su pareja advirtió de inmediato que se encontraba desorientado y en evidente estado de shock. Preocupados por su condición, sus familiares decidieron actuar rápidamente y lo trasladaron al Instituto Médico Platense para que recibiera atención especializada.

Los profesionales de la salud que lo asistieron dispusieron su internación preventiva y realizaron diversos estudios para descartar lesiones de mayor gravedad derivadas del traumatismo facial y de la pérdida de conocimiento. El médico permaneció internado durante 48 horas bajo observación clínica permanente, período durante el cual fue sometido a distintos controles neurológicos y médicos.

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Afortunadamente, los resultados permitieron descartar complicaciones severas y, una vez concluido el seguimiento médico, recibió el alta para continuar su recuperación en su hogar.

Tras recuperarse parcialmente de las secuelas del episodio, la víctima se presentó en la comisaría Novena de La Plata para formalizar la denuncia. A partir de ese momento, se inició una investigación destinada a identificar a los responsables del ataque y recuperar los elementos sustraídos.

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Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los investigadores trabajan en el relevamiento de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el asalto. El objetivo es obtener imágenes que permitan reconstruir la secuencia del hecho, identificar a los agresores y determinar la dirección que tomaron tras escapar.

Los registros fílmicos también podrían aportar datos clave para establecer si los delincuentes actuaron de manera espontánea o si previamente habían observado a la víctima para concretar el robo.

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Por el momento, las autoridades no informaron detenciones ni avances significativos en la identificación de los sospechosos. La investigación continúa abierta mientras los efectivos policiales analizan distintas pistas que puedan conducir al esclarecimiento del caso.