Pasó en la TV: las declaraciones de Wanda Nara sobre su salud, River Plate quedó afuera de la Copa Libertadores y la denuncia de abuso sexual contra Chano

Resumen de la TV 8 de agosto

Algunos de los momentos más destacados de la TV que tuvieron lugar el martes 8 de agosto fueron: las declaraciones de Polo Martínez luego de los rumores sobre el operativo LM denunciado por Luis Ventura, las palabras de Wanda Nara desde Estambul sobre su estado de salud actual y cómo vivió estas últimas semanas, el reto de Carmen Barbieri luego de que a Fede Bal le retuvieran el auto luego de dar positivo en el test de alcoholemia que le realizaron en sus vacaciones con amigos en San Martín de los Andes, la detención de Kaleb Di Masi tras chocar y embestir una moto, el procesamiento de Chano por abuso sexual y el difícil momento que está viviendo Coti Romero luego de terminar sus relación con “El Cone” debido a sus ataques de pánico.

En tanto a la política, los días de cara a las PASO se cuentan con los dedos de una mano y el ambiente electoral se tensa. En este sentido, en clima de festejo y confianza Leandro Santoro cerró su campaña junto a Sergio Massa y afirmó que busca ser el precandidato más votado: “Nada es imposible”.

Además Jorge Macri lanzó una propuesta revolucionaria: “Chau Sube”.

En cuanto al cierre de campaña de Javier Milei, el mismo fue en el Movistar Arena y tuvo un imprevisto que circuló en las redes: un publicista del postulante a presidente se cayó en el escenario.

El mundo deportivo también atravesó momentos decisivos luego de que River Plate quedara afuera de la Copa Libertadores y se presentara una revolucionaria mascara de entrenamiento en el Real Madrid.

Polo Martínez desmiente la teoría del doble

En el día de ayer, y alrededor de la polémica que generó el supuesto “Operativo LM” que denunció Luis Ventura, Polo Martinez, ex manager de Luis Miguel, refutó dichas versiones que indican que el que se presentó en la Argentina es un doble del cantante.

“Es el verdadero indiscutiblemente. Yo lo conozco desde los 13 años. Los que dicen que es otro será porque tienen ganas de decirlo, pero cuando abre la boca ya se sabe qué es él. No hay otro”, comenzó diciendo el empresario argentino en diálogo con A la Tarde.

“Si fuera uno que lo estuviera imitando o algo por el estilo, lo contrato ya y me lo llevo a mi casa porque me voy a llenar de plata”, continuó entre risas y agregó que la idea de que está haciendo playback también es errónea.

Inclusive justificó el motivo por el cual La estrella del sol sube al escenario a cantar, pero no interactúa en ningún momento: “Siempre pasó igual. Siempre fue igual. En la camioneta, iba yo con él y me ahogaba con las cortinas. Es su forma de ser. Hizo un personaje de eso”.

Luego de que Wanda Nara desapareciera temporalmente de las redes, salió a aclarar la situación que vive. De esta forma se mostró en Telefe en diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez.

“La verdad que fue todo muy rápido para mí. Terminó la grabación de Masterchef el viernes (7 de julio), el domingo (9 de julio) fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días. Así que me hice un análisis que, como se supo porque se filtró, no salió como esperábamos”, expresó desde Estambul la conductora de Masterchef.

Y continuó: “Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar. En el lugar que esté, yo siempre me hago un chequeo y después viajo. Y fue como un shock porque en ese momento lo primero que me dijeron fue: ‘No te podes subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”.

Wanda Nara habló de su salud

Dijo que aún no se siente preparada para hablar de su estado de salud poniéndole nombre y apellido a lo que está atravesando su cuerpo, debido a que “a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablas no es real o no es tan serio” .

De esta forma explicó que lo hará público cuando se sienta segura y fuerte. Y confesó que le hubiesen gustado que las cosas fueran diferentes, aunque no está enojada con el periodista que filtró la información ya que “son las reglas del juego y las acepto”, en referencia a su trabajo como figura pública.

Federico Bal fue otros de los famosos que estuvo en boca de los medios en el día de ayer ya que nuevamente volvió a ser reprendido por la policía al estar excedido de alcohol y dar positivo en el test, lo que hizo que le retuvieron el auto en San Martín de los Andes.

Ante dicha situación Carmen Barbieri lo “retó” y todos los productores, artistas y demás figuras de los 8 escalones fueron testigos y escucharon la conversación telefónica que ella mantuvo desde su camarín con la puerta entreabierta.

“Lo llamé por teléfono entre grabación y grabación y yo empecé a hablar fuerte, me empezó a escuchar todo el mundo”, le explicó Barbieri a la cronista de Socios y agregó que el test le habría dado 0,70 cuando lo permitido es 0,50.

“Yo le creo a él que tomó dos cervezas, pero no manejes, dos cervezas te hacen el control, tenés alcohol en sangre y fuiste. Entonces le dije que manejen tus amigos” reconoció y confesó que su hijo le decía “mamá deja de retarme”, pero ella se justificó diciendo que es la madre y tiene derecho de decirle lo que quiera.

No fue por alcohol sino por drogas que Kaleb Di Masi chocó su Audi TT en el barrio porteño de Villa Urquiza tras estar bajo los efectos de la marihuana.

El trapero embistió a una moto y a otro auto y, como consecuencia, tres personas resultaron heridas. En medio de ello, además, intentó darse a la fuga.

“El muchacho se quería escapar, la gente a los gritos pidiendo que lo frenen, el auto estaba con la música a todo lo que daba. Le hice señas a un patrullero para que viniera” sostuvo Hugo, vecino de la zona en diálogo con TN.

En este marco, el músico fue detenido y alojado en la Comisaría Vecinal 12 C de la Policía de la Ciudad hasta que fue trasladado para ser analizado por un médico legista.

Quien fue protagonista de varios siniestro viales fue Chano Moreno Charpentier, pero en esta oportunidad el delito que lo llevó a estar en boca de todos los medios de comunicación ha sido el de abuso sexual, denuncia que realizó en el 2018 su ex pareja, Milita Bora.

Luego de la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés muchas famosas se animaron a hablar y contaron experiencias de abuso que sufrieron a lo largo de su vida. Militta Bora también se sumó a la consigna #MiráCómoNosPonemos y contó que en noviembre de ese mismo año había denunciado al cantante, con quien estuvo en pareja durante tres meses en 2016, por abuso sexual agravado.

“La violación fue en una de las últimas peleas que tuvimos. Él estaba muy drogado, entonces, me encerré en un cuarto a esperar a que se durmiera así yo me podía ir, porque no me dejaba. En un momento, en la madrugada, me forcejeó tanto que me marcó todos los brazos”, contó la mujer y presentó imágenes con marcas de golpes.

En este sentido la causa avanzó y Chano hoy se encuentra procesado sin prisión preventiva, pero con un embargo en $704.700.

El desconsuelo de Coti Romero al hablar de su separación con El Cone: "Le hago mal"

Las rupturas amorosas también fueron protagonistas del martes, aunque esta pareja venía con internas hace un tiempo y a pesar de sus esfuerzos para volver a estar juntos, no pudieron lograrlo.

“Separarme de una persona a la que amo fue lo más complicado de todo. A veces a la madrugada le mando un mensaje y lo borro, los dos estamos enamorados mutuamente del otro pero no podemos volver a estar juntos. Yo siento que tengo muchos problemas todavía, yo no quiero eso para él, sé que le voy a hacer mal así”, expresó la exhermanita en diálogo con Intrusos y explicó que la decisión fue tomada debido al difícil momento psicológico que está atravesando.

Con la voz entrecortada y algunas lágrimas saliendo de sus ojos dijo: “Es muy feo cuando yo tengo esos ataques de pánico, es horrible, para cualquier persona que esté a mi lado es re difícil. Y yo no quiero que una persona esté a mi lado así y pueda sufrir todo eso”.

Pero no son solo malas noticias para el mundo del espectáculo ya que Rodolfo Vera Calderón se coronó campeón de Masterchef Argentina y emocionó a todo el equipo y la producción del programa.

“La entrada de es de sopa fría de palta. Después, unas chiles en nogadas, un platillo que en México nos representa mucho porque tiene mucha historia. Es una receta de mi bisabuela Jesusa. Y, por último, unas tartaletitas con dulce de cajeta, aunque yo sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado, pero es dulce de leche hecho con leche de cabra, con crema pastelera, crema chantilly y por último bananas y almendras”, dijo sobre el plato que llevó a la final que se disputaba con su compañera Estefanía Herlein.

“Estoy feliz y contento. Gracias Argentina por darme tanto y gracias México por darme ideas para cocinar. Feliz, feliz, feliz”, expresó el ganador de esta edición del reality de cocina más famoso del país.

Leandro Santoro aseguró que será el precandidato más votado

De cara a las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, para las cuales faltan tan solo 5 días, los precandidatos Leandro Santoro y Javier Milei hicieron su gran cierre de campaña.

El representante de Unión por la Patria la despidió junto a Massa en el teatro Gran Rex y afirmó que busca ser el precandidato más votado.

En un acto en el que estuvieron presentes integrantes de todos los espacios del partido, lanzó duras críticas al gobierno porteño: “Cuando nos toque ser gobierno vamos a auditar los negocios de este gobierno corrupto. Cuando seamos gobierno vamos a derogar el código urbanístico y prohibir la venta de tierras públicas. Se termina el estado al servicio de la rentabilidad privada”, sentenció el precandidato a jefe de Gobierno.

Para concluir luego de que también hablaran el ministro de Turismo, Matias Lammens, el candidato a vicepresidente, Agustin Rossi y Paula Pennaca, primera candidata a diputada nacional, el precandidato Santoro sentenció: “cayó el Imperio Romano, cómo no le vamos a poder ganar a Juntos por el Cambio en la Ciudad. Nada es imposible”.

En cuanto a Milei, su acto fue llevado a cabo en El Movistar Arena, convocó mucha gente y se vivió en el escenario una llamativa situación que luego circuló por las redes sociales.

Mientras el liberalista saludaba a sus colegas, un publicista de la campaña se tropezó y tiró el atril que portaba los micrófonos que usó el mandatario para dar su discurso. De inmediato fue asistido por personal del lugar.

Caída en el cierre de campaña de Javier Milei

En tanto a la Ciudad, el precandidato Jorge Macri causó repercusión con su nuevo proyecto sobre eliminar la SUBE para que esta sea reemplazada por el celular.

“Esto ya quedó viejo. ¿Cuántas veces quisiste viajar en transporte público y no encontraste tu tarjeta SUBE, o peor, no pudiste recargarla? Y si sos turista ni te cuento, no hay manera de que te puedas subir al subte o al colectivo?”, sostuvo.

De esta manera el precandidato a jefe de Gobierno porteño por el PRO, comunicó este martes su propuesta de campaña para agregar otros medios de pagos, además de la SUBE, y como el teléfono celular o una tarjeta de crédito.

Los jugadores de River Plate de Argentina se lamentan durante la tanda de penales ante Internacional de Brasil, en la Copa Libertadores, el martes 8 de agosto de 2023 (AP Foto/Liamara Polli)

A nivel deportivo, River Plate perdió por penales con Inter de Porto Alegre y quedó eliminado de la Copa Libertadores en octavos de final.

En este sentido Inter de Porto Alegre logró la clasificación a cuartos de final tras vencer 9-8 en los penales al campeón argentino. El encuentro había finalizado 2-1 para los dirigidos por Eduardo Coudet.

Gabriel Mercado y Alan Patrick marcaron para Inter y Robert Rojas anotó el descuento para el Millonario que terminó forzando los penales.

Para concluir, otra noticia deportiva que dio la vuelta al mundo por el interés y curiosidad que generó fue las máscaras que utilizó el Real Madrid en su singular entrenamiento.

Antonio Pintus, preparador físico, programó una exigente sesión de pruebas físicas en las que las máscaras de hipoxia fueron protagonistas. Un método habitual en los planes de Pintus que sirve para medir las pulsaciones por minuto, la frecuencia cardíaca y el estado general de cada jugador simulando un entrenamiento de gran exigencia, como si entrenaran a gran altura.

Estas máscaras reducen la disponibilidad de oxígeno en el aire para quien las utiliza y de esta manera crea condiciones atmosféricas similares a las que hay a los 2.000 o 3.000 metros de altura. Entonces, cuando uno se las quita, explota un mayor rendimiento.

