Polo Martínez despejó duda sobre la identidad de Luis Miguel: “Lo conozco desde los 13 años”

Polo Martínez se refirió a las versiones sobre el doble de Luis Miguel (Video: A la Tarde, América)

Desde el preciso instante en que Luis Miguel arribó a la Argentina para hacer una serie de presentaciones en el Movistar Arena, comenzaron las especulaciones. Y es que el cantante se mostró con un aspecto muy diferente en relación a su última aparición pública. Dicen que bajó 27 gracias a una estricta dieta basada en el ayuno intermitente, que se realizó un tratamiento capilar y que se sometió a alguna que otra intervención estética. Pero también dicen que, en realidad, El Sol de México no sería quien se subió al escenario para brindar el show que ya vieron miles de fans sino que se trataría de un doble. Y esta teoría conspirativa ya está dando la vuelta al mundo.

Así las cosas, este martes en A la Tarde estuvo como invitado en Polo Martínez, exmánager y amigo del intérprete de “Cuando calienta el sol”, quien no dudó en dar su opinión sobre el dilema que mantiene en vio a los seguidores del ídolo: ¿Es no no es Luismi? “Es el verdadero indiscutiblemente. Yo lo conozco desde los 13 años. Los que dicen que es otro será porque tienen ganas de decirlo, pero cuando abre la boca ya se sabe qué es él. No hay otro”, comenzó diciendo el empresario argentino.

Y siguió: “Si fuera uno que lo estuviera imitando o algo por el estilo, lo contrato ya y me lo llevo a mi casa porque me voy a llenar de plata”. En tanto, frente a la posibilidad de que alguien que se hiciera pasar por el cantante pudiera hacer playback sobre el escenario, Martínez fue terminante: “Acá no, te puedo asegurar que con él no necesitás playback. Yo no sé, pero la gente se da cuenta. Las fans se dan cuenta”.

Polo Martínez y Luis Miguel en una foto de archivo

Uno de los argumentos que se utilizó para dudar sobre la veracidad del Luis Miguel que se vio en los recitales, es el hecho de que en varios de ellos el ídolo no dialogó con el público ni saludó como suelen hacer otros artistas internacionales. “Siempre pasó igual. Siempre fue igual. En la camioneta, iba yo con él y me ahogaba con las cortinas. Es su forma de ser. Hizo un personaje de eso”, explicó Martínez. Y desafió a quienes dudan al respecto: “Sería bueno, si hace playback, hacerle un juicio. Sin no es él, le hacemos una querella”.

En ese momento, Karina Mazzocco, conductora del ciclo de América, le contó que ya habría varias personas dispuestas a iniciar acciones legales por “estafa y defraudación” contra el cantante, por considerar que no era él quien brindó el show por el que ellas pagaron. Y el periodista Diego Estévez mostró la denuncia de un hombre llamado Lautaro que, al igual que Luis Ventura, considera que la persona que se presentó en el estadio de Villa Crespo no sería la misma que vio en recitales anteriores. “Daba la sensación de que no estaba cantando”, decía el escrito, en el que también se enumeraban los cambios físicos y las actitudes del artista.

Según la teoría de Ventura, gran conocedor de la vida del músico mexicano, se habría montado un plan llamado Operativo LM. En el mismo estarían trabajando dos dobles extranjeros que llegaron a Buenos Aires incluso antes que el verdadero Luis Miguel, para evitar que fueran fotografiados juntos, dejando así en evidencia esta estrategia. Pero habría también un tercer imitador argentino, a quien desde el entorno del cantante le informaron que deberá estar a disposición absoluta durante los días que el músico estuviera en el país.

