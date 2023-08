Santoro cerró su campaña junto a Massa y afirmó que busca ser el precandidato más votado: “Nada es imposible“

El cierre de campaña de Leandro Santoro junto a Sergio Massa

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, cerró su campaña en el teatro Gran Rex. Lo hizo junto a Sergio Massa y Agustín Rossi, que cumplieron con la tercera actividad fuerte de la agenda política del día luego de viajar a Rosario y encabezar un acto de la CGT en Malvinas Argentinas.

Santoro cerró su campaña con un acto que mezcló el folclore tradicional de la militancia y una charla con tintes de informalidad que busca mostrar a los candidatos en un ambiente más descontracturado. Se espera que el cierre nacional tenga un estilo similar.

El diputado nacional estuvo acompañado por los principales referentes del oficialismo porteño como el ministro de Turismo, Matías Lammens, que es candidato a legislador; la diputada nacional Paula Pennaca; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el senador nacional Mariano Recalde.

También estuvieron Eduardo “Wado“ de Pedro y Cecilia Moreau, dos de los dirigentes que están más metidos en la campaña nacional; y dos ministras cercanas a Alberto Fernández, como Kelly Olmos (Trabajo) y Carla Vizzotti (Salud). Representantes de un albertismo debilitado.

Santoro tiene una parada difícil en la elección de este domingo. Tiene en claro que corre de atrás por la supremacía que tiene Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, pero aspira a hacer una elección por encima del 20% de los votos, lo que sería un buen registro para la oposición porteña.

Matías Lammens

El diputado llegó a esa candidatura luego de que se acordara una lista de unidad entre los principales sectores de lo que hoy es Unión por la Patria. El peronismo unido busca contener votos de los diferentes sectores y colocarse como la segunda fuerza en la ciudad. De fondo, el objetivo es intentar llegar a un balotaje con Juntos por el Cambio.

En la oposición porteña asumen con naturalidad que es imposible ganar la elección, pero creen que Santoro puede posicionarse como el referente en el territorio con temas importantes para la ciudadanía como el precio de los alquileres. Por eso la frase que representó la campaña fue “Alternativa”.

“Llegó el momento de ponerle fin a 16 años de macrismo. Ninguno de los problemas que planteamos hace 6 años se solucionaron. Problemas de las vacantes y la salud. Si no los resolvieron es porque no tuvieron voluntad”, indicó el ministro de Turismo, Matias Lammens, que es el primer candidato a legislador porteño de UP.

Lammens, que hace cuatro años fue el candidato a jefe de Gobierno del mismo sector político, apuntó con mucha dureza contra Jorge Macri, al decir que es un candidato que “no conoce ni sabe de la ciudad porque es de la provincia“. En ese sentido, recalcó: “El único objetivo de Macri es cuidar la dinastía Macri y cuidar los negocios de la familia”.

La segunda en hablar fue Paula Pennaca, primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. “Construimos un programa y una propuesta. Nos constituimos como alternativa. Impusimos nuestra agenda, que es la de la sociedad. Tuvieron que salir del marketing y empezar a hablar de los problemas reales de la gente. Nosotros nos vamos a meter en el balotaje y lo vamos a ganar”, sostuvo la dirigente de La Cámpora.

Alternativa, el eslogan de campaña

El tercero en hablar fue el candidato a vicepresidente, Agustin Rossi, que pidió “ideologizar la campaña electoral“ porque “no es lo mismo una cosa que la otra”. En ese sentido, agregó: “El proyecto de la derecha es el de siempre: devaluación, deuda, privatizar y precariedad laboral”.

“Tenemos que decirles a los argentinos que vayan a votar. No son buenos estados de ánimo el escepticismo, que te lleva a la apatía, ni el enojo, para definir quien será el presidente de los argentinos. Y el más preparado es Sergio Massa”, afirmó el Jefe de Gabinete, que fue ovacionado en varias oportunidades durante su discurso.

A su turno, Leandro Santoro dijo que “no se trata solo de construir una alternativa a un gobierno que está agotado, sino también de elevar la vara”. En ese sentido, señaló que la semana Unión por la Patria “es una alternativa que busca revelarse”.

“Cuando nos toque ser gobierno vamos a auditar los negocios de este gobierno corrupto. Cuando seamos gobierno vamos a derogar el código urbanístico y prohibir la ventas de tierras públicas. Se termina el estado al servicio de la rentabilidad privada”, sentenció el precandidato a jefe de Gobierno.

Santoro sostuvo también: “Yo sé que muchos pueden pensar que es difícil. Pero nosotros peleamos. Damos la pelea a través de una conciencia social adquirida en la lucha. Peleamos contra un sistema que hace 16 años que está articulado”. Y agregó: “Se dieron cuenta que apareció una fuerza política que no se vende, que no entrega las banderas y que no la van a poder comprar”.

Agustín Rossi

En el tramo final de su discurso, motivó a la militancia y lanzó un grito de guerra que levantó el ánimo del auditorio. “No peleamos solo contra un bloque de poder. También peleamos contra nosotros mismos. Contra la resignación, el conformismo para levantar nuestra autoestima, para salir de la zona de confort. Cayó el Imperio Romano, cómo no le vamos a poder ganar a Juntos por el Cambio en la Ciudad. Nada es imposible”

Por último, cerrando el acto, Sergio Massa dijo que “este domingo van a tener el candidato más votado en la ciudad de Buenos Aires y se va a discutir un modelo de ciudad en la primera vuelta”, lo generó un estallido en las plateas del teatro.

Inmediatamente después, apuntó con dureza contra los principales dirigentes del PRO, que ayer se sacaron una foto para respaldar la candidatura de Jorge Macri en CABA. En referencia a Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dijo: ”Vino el dueño de la empresa, los agarró a los dos gerentes, los mandó a sacarse la foto con el primo y les dijo que es el que va a cuidar la casa matriz”.

“No pudieron hacer un solo kilómetro de subte en 16 años. Porque solo apuestan a lo que se ve. Discutimos dos modelos de país. Y acá hay una alternativa para la Ciudad de Buenos Aires”, precisó el ministro de Economía.

Al final, agotado por ser el quinto acto del día, hizo un pedido a la militancia: “Les pido un último esfuerzo en defensa de los jubilados, los trabajadores y las pymes. Hagan un esfuerzo. Barrios por barrio, casa por casa, familia por familia. Vayan a pedirle que no volvamos para atrás. Es cierto que nos faltaron logros, pero el camino es para adelante”.

Y, con un hilo de voz, cerró: “El domingo a ganar. A ganar“.

