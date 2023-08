El desconsuelo de Coti Romero al hablar de su separación del Conejo: “No podemos volver a estar juntos”

El desconsuelo de Coti Romero al hablar de su separación con El Cone: "Le hago mal"

Constanza Coti Romero tiene una personalidad fuerte y extrovertida y, aun así, está muy vulnerable desde que salió de la casa de Gran Hermano (Telefe). Su carácter frontal y combativo se transformó y, según ella misma reveló hace unas semanas, está transitando una depresión con ataques de pánico. En ese contexto, también se separó de su novio, Alexis Cone Quiroga, con quien se habían conocido adentro del reality y con el que habían hecho planes a futuro afuera de la casa más famosa del país.

Pero el vínculo sentimental se rompió y aunque hicieron esfuerzos para volver a estar juntos, no pudieron lograrlo. Al aire de Intrusos, (América), Coti se mostró muy sensible al hablar de este tema. “Separarme de una persona a la que amo fue lo más complicado de todo. Creo que a más de uno le habrá pasado eso de soltar y no soltar, al principio, como que sí, después que no y así, hasta que al final ya vas soltando. A veces a la madrugada le mando un mensaje y lo borro, los dos estamos enamorados mutuamente del otro pero no podemos volver a estar juntos. Yo siento que tengo muchos problemas todavía, yo no quiero eso para él, sé que le voy a hacer mal así”, dijo completamente quebrada por las lágrimas.

Más adelante, con la voz repleta de emoción, la exgran hermano continuó: “Yo no quiero que él esté mal, lo que quiero es algún día poder sanar y poder estar bien el día de mañana con él o con otra persona, pero no puedo estar con alguien y ser mala con él”. Y confesó mientras se secaba las lágrimas: “Porque yo les cuento, ustedes me ven así pero es muy feo cuando yo tengo esos ataques de pánico, es horrible, para cualquier persona que esté a mi lado es re difícil. Y yo no quiero que una persona esté a mi lado así y pueda sufrir todo eso”.

“No es una cuestión de autoflagelarme a mí misma y de privarme estar con él, porque en realidad él tampoco está bien y entonces no es tan fácil. Salir de ese reality no fue tan fácil y menos si uno no está bien del todo”, admitió y agregó que también otros exhermanitos tienen problemas similares al suyo. “No soy la única exparticipante de Gran Hermano que está atravesando una cosa como esta. Hoy me enteré de otra persona que no voy a revelar, pero le mandé un mensajito de apoyo”, contó.

Luego, se refirió a la depresión que tiene y que se expresó desde que salió del certamen. “Te juro que sé o veo gente que está pasando por una situación recontra complicada de vida o muerte y en esos momentos me da mucha fuerza para salir adelante. Y entonces me digo: ‘¿Cómo puede ser que vos estés mal?’, y después de nuevo caigo o cuando ustedes me dicen: ‘disfrutá la vida, disfrutá de esto’ y entonces me doy cuenta que tienen razón y que tengo que disfrutar, pero de nuevo cuando estoy mal es como que nada, nada...”, relexionó sin poder terminar la frase por la emoción. “Quiero volver a ser yo, quiero recuperar mi brillo, es todo lo que quiero”, suplicó ante las cámaras de Intrusos.

Ya casi al final, Pablo Layús le aconsejó: “Bueno, pero al menos tratá de estar con tu pareja y que sea decisión de El Cone no estar con vos de última”, a lo que la correntina se sinceró: “Es que es decisión de los dos, en realidad”.

