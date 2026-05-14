“¿Qué estuvo consumiendo señor?“: manejaba con 2,67 gramos de alcohol en sangre en Chubut y le retuvieron el auto

Detuvieron a un conductor en Chubut con 2,67 G/L

Un hombre que circulaba alcoholizado fue detenido en las últimas horas en la provincia de Chubut durante un control de seguridad vial realizado sobre la Ruta Nacional 25, el corredor que conecta la ciudad de Rawson con la zona cordillerana de los Andes.

Según pudo saber Infobae, el operativo estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y forma parte de los controles habituales que se realizan en la traza. En total, se fiscalizaron 94 vehículos, de los cuales dos conductores fueron detectados con presencia de alcohol en sangre.

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Sin embargo, uno de los casos llamó especialmente la atención por el altísimo nivel registrado. Se trata de un hombre de 45 años que, además de dar positivo en el test de alcoholemia, terminó con la licencia de conducir retenida y el vehículo secuestrado por las autoridades.

Tal como se observa en el video que encabeza la nota, durante el procedimiento los agentes le recordaron que en la zona rige la tolerancia cero. Al ser consultado por lo que había consumido, el conductor afirmó que únicamente había bebido cerveza. Sin embargo, minutos después el dispositivo de control arrojó un resultado de 2,67 gramos de alcohol en sangre.

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Fuentes allegadas al caso confirmaron a este medio que la infracción podría derivar en una multa que alcanzaría hasta los 12 millones de pesos, además de una inhabilitación para conducir por seis meses. Ambas sanciones dependen de la jurisdicción interviniente.