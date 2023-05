Comenzó con contracciones, se bajó del tren y dio a luz a su bebé en plena estación Constitución “No hice a tiempo a que llegue la ambulancia”

Mujer dio a luz en la estación Constitución del tren Roca

Una conmovedora pero inesperada escena se registró ayer por la mañana en la estación Constitución del Tren Roca, donde una mujer embarazada entró en trabajo de parto ni bien descendió de la formación y luego dio a luz en plena cabecera. Afortunadamente, la pasajera fue atendida a tiempo y el bebé nació sin mayores inconvenientes.

Fuentes de Trenes Argentinos consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió pocos minutos después de las 8.30. Al bajar del ferrocarril proveniente de la zona sur del Gran Buenos Aires en el andén 7, la usuaria reportó fuertes contracciones y requirió asistencia médica.

La situación fue captada por las cámaras de seguridad del Comando Trenes Seguros e inmediatamente se avisó a través del sistema SAE 911 al servicio de emergencia, y se activó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

Debido a que se trataba de una hora pico y había una gran concurrencia de gente en el lugar, la mujer fue trasladada al andén 14 de la misma cabecera, donde finalmente dio a luz a un niño con la ayuda y contención del personal de Trenes y efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) que se encontraban en el lugar.

Al arribo de una ambulancia del SAME, la madre y el recién nacido, de nombre Isaías, fueron trasladados al hospital Argerich. Ambos se encuentran fuera de peligro.

“Personal de la División Roca de la Superint. Fed. de Transporte, asistieron con trabajos de parto en la Estación Constitución. Isaías y su madre en perfecto estado de salud, fueron trasladados al Hospital “Cosme Argerich” para controles clínicos”, dice el tuit emitido por la PFA ayer por la tarde, el cual fue acompañado por una imagen de la mujer siendo asistida en la estación Constitución. A su vez, otra foto muestra a las dos agentes que actuaron a tiempo en medio de un apremiante momento, junto a la flamante madre realizando la recuperación correspondiente en una sala del citado centro de salud.

Dos agentes de la Policía Federal Argentina fueron las improvisadas parteras.

Valeria Echeverría, la flamante madre, brindó hoy una entrevista radial en la que contó detalles de su inesperado parto. “Yo venía de Alejandro Korn y me dirigía al Hospital Argerich porque estaba con trabajo de parto”, precisó la mujer, en diálogo con radio Mitre.

Pese a que la ambulancia ya estaba en camino, su hijo Isaías se adelantó y no pudo aguardar al arribo de los médicos: “No hice a tiempo a que llegue la ambulancia”.

Consultada por la razón que la llevó a tener familia en un hospital de Capital Federal, cuando ella vive en el Conurbano bonaerense, Valeria explicó que los centros de salud cercanos a su domicilio no están lo suficientemente equipados para dar a luz. “No quise tenerlo en un hospital de la provincia porque no tienen los insumos y no hay personal. Siempre te andan derivando de acá para allá. No hay pediatría, no hay obstetricia”, aseguró.

“El bebé está en neonatología. Está bien, ganando peso y tomando antibióticos porque nació en la vía pública”, concluyó.

Por su parte, Adriana Mendieta, la policía que se vistió de partera por unos minutos, dijo a la citada señal radial que “no hubo tiempo para pensar” y actuó de acuerdo a la capacitación que recibió durante su formación policial. “En la escuela nos dan instrucciones y nos dan cursos de primeros auxilios”, destacó.

