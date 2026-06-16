Rocío Pardo apostó por cambiar los hábitos de su vida diaria y compartió los resultados: “Ahí está la diferencia”

Con fotos y un mensaje sincero, la actriz contó los cambios que incorporó para sentirse mejor en esta etapa (Cristian Gastón Taylor)

Desde que cerró el año pasado con una boda soñada y una luna de miel que se extendió en viajes y momentos compartidos, Rocío Pardo decidió mirar hacia adentro, lejos del ruido y de las urgencias cotidianas. Junto a Nicolás Cabré, construyó un hogar, pero también reservó un espacio propio para repensar sus rutinas y apostar por una nueva etapa personal. En los últimos meses, la actriz se animó a compartir ese proceso con sus seguidores, abriendo la puerta a su intimidad y mostrando, a través de imágenes y palabras, cómo los mínimos cambios pueden transformar una jornada entera.

La confesión de Rocío llegó en su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de fotos que funcionan como pequeños capítulos de su día. En el collage, la intérprete eligió contrastar escenas que retrataron diferentes hábitos: por ejemplo, una imagen la encuentra recostada en una cama amplia, cubierta por sábanas blancas, bajo la luz suave que entra por una ventana. “Es solo 1 hora”, se leía en letras amarillas, una frase que repite al mostrar su entrenamiento físico, esta vez con ropa deportiva, sosteniendo una pesa y una trenza rubia que cae sobre su hombro.

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En el texto que acompañó las imágenes, Rocío explicó: “Hace un tiempo empecé a cambiar algunos hábitos. Nada extremo. Solo pequeñas decisiones que me hacían sentir mejor. Moverme más. Dormir mejor. Comer mejor. Dedicarme un poco más de tiempo”. Y concluyó: “Aunque una hora parezca poco, con el tiempo entendí que muchas veces ahí está la diferencia. En las cosas pequeñas que elegimos todos los días”.

Rocío Pardo compartió una imagen que ilustra los cambios de hábito que implementó en su vida diaria, priorizando el ejercicio sobre el descanso (Instagram)

En ese recorrido visual, Rocío también incluyó momentos de pausa y recreo. Allí aparecía sentada en un sillón claro, usando un top blanco y jeans, con el celular en la mano y una botella metálica sobre una mesa de madera. “Solo 15 minutos”, indicaba el texto. La secuencia sigue con una foto en la que, con una expresión concentrada y el cabello recogido, se muestra frente a una computadora portátil, acompañada por un vaso térmico y un libro sobre la mesa, reiterando el poco tiempo que le llevó cambiar su costumbre.

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Otra de las elecciones de la actriz gira en torno a la comida. En una toma, sobre una mesa, se pudo apreciar una hamburguesa con papas fritas y salsa, junto al mensaje “Me tomó 20 minutos”. Inmediatamente después, la escena se repitió, pero esta vez la mesa exhibió una tabla con pollo trozado, vegetales frescos y una botella de aceite de oliva.

El ocio también tuvo su espacio. Una imagen mostraba el clásico logo de una plataforma de streaming encendida en una pantalla, sobre una mesa baja y una sala iluminada de forma cálida. “Es solo 1 hora”, detalló la leyenda. La siguiente foto traslada la calma: el televisor está apagado y, en cambio, hay un libro abierto entre las manos de Rocío, en el mismo entorno.

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Pardo mostró su enfoque en la gestión del tiempo con la implementación de nuevos hábitos diarios, dedicando "Solo 15 minutos" a actividades como el uso del celular y el trabajo en la computadora para su bienestar (Instagram)

La actriz ilustró sus cambios de hábitos mostrando cómo en solo 20 minutos pudo optar por comida rápida o preparar ingredientes para una comida saludable en casa, destacando un giro hacia un estilo de vida más consciente (Instagram)

El cierre de la publicación resume su mensaje. Sobre una manta blanca, se apoyaba un cuaderno abierto, una lapicera cromada y una taza de café. “Pequeños hábitos que hacen la diferencia”, escribió la actriz, poniendo en palabras la reflexión que la acompaña en este tiempo.

La sección de comentarios se llenó de varios mensajes por parte de sus seguidores. “Cuánto nos cuesta empezar a dedicarnos tiempo a uno mismo…”; “Sos mi ejemplo a seguir desde hace años”; “¡Es eso! Mejorar los hábitos”; “Hay una transformación notoria”; “Sos todo lo que está bien”; “Vamos a seguir tu consejo, genia”, fueron algunas de las palabras que le dejaron en el posteo.

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También destacó la transformación de sus rutinas diarias, optando por reducir el tiempo frente a la pantalla para dedicarse a la lectura, fomentando así un estilo de vida más equilibrado (Instagram)

Como broche de oro, Rocío mostró los cambios de hábito que implementó en su vida diaria, reflejados en un momento de reflexión matutina con café y un cuaderno (Instagram)

La actriz, lejos de los flashes y las declaraciones grandilocuentes, eligió un camino de honestidad y cercanía, invitando a sus seguidores a valorar el poder de la constancia y los pequeños gestos diarios. Así, Rocío abre una ventana a su presente, en el que el bienestar se construye decisión tras decisión, sin fórmulas mágicas ni cambios drásticos, sino con la autenticidad de lo cotidiano.