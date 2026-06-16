Economía

La actividad metalúrgica cayó un 6% en lo que va del año y tiene paradas 6 de cada 10 máquinas

El sector, clave para la industria, sigue operando en mínimos y las expectativas para los próximos meses no son alentadoras

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,8% (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad metalúrgica cayó 5,1% interanual en mayo y 1,4% respecto a abril. En lo que va de 2026, acumula un retroceso del 6%. El sector atraviesa una fase de contracción prolongada y los industriales no proyectan una recuperación, al menos en el corto plazo.

Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,8%, uno de los niveles más bajos de toda la serie histórica, lo que representa una caída de 6,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior.

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Por sectores, el panorama continúa siendo contractivo. La mayoría de los rubros del entramado metalúrgico mantuvo su tendencia negativa, con bajas interanuales en Fundición (-8,9%), Maquinaria Agrícola (-8,6%), Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%).

En particular, Maquinaria Agrícola registró su primera variación negativa del año. Por el contrario, Carrocerías y Remolques fue el único sector que creció (1,9%).

Diagrama de barras horizontales que ilustra las variaciones porcentuales interanuales de la producción metalúrgica por sector en mayo
Variaciones interanuales en la producción de los sectores metalúrgicos durante mayo

En el análisis por cadena de valor, se destacó, por primera vez en 2026, el retroceso de las empresas vinculadas al sector agrícola (-9,5%). Asimismo, continuaron exhibiendo contracciones las cadenas de Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y Bebidas (-4,0%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%) y Construcción (-1,1%).

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El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, señaló que “la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas. En este contexto, resulta fundamental continuar promoviendo condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco son alentadoras: 7 de cada 10 empresas no esperan cambios en su producción durante los siguientes tres meses.

El deterioro de la actividad alcanzó a las principales provincias metalúrgicas, aunque con magnitudes dispares. Buenos Aires mostró el desempeño más débil (-5,9%), debido a la menor producción de bienes de capital, fundición y otros productos de metal. A su vez, anotó una marcada disminución en el uso de la capacidad instalada.

En Santa Fe (-5,1%), el resultado estuvo condicionado principalmente por la evolución de la maquinaria agrícola, un rubro que hasta hace pocos meses había contribuido a sostener la actividad. Córdoba (-4,1%) también profundizó su retroceso interanual, en un contexto de menor dinamismo en autopartes y maquinaria agrícola.

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Buenos Aires mostró el desempeño más débil (-5,9%), afectada por la menor producción de bienes de capital, fundición y otros productos de metal (Foto: Movant Connection)

Por su parte, Entre Ríos (-3,8%) mantuvo una trayectoria negativa, asociada fundamentalmente al comportamiento de los bienes de capital. Mendoza (-2,4%), en tanto, presentó la menor caída entre las jurisdicciones relevadas, aunque igualmente impactada por ese segmento.

Como resultado, el empleo en las empresas metalúrgicas registró una baja del 2,2% interanual y del 0,2% respecto de abril.

Qué dicen los industriales

Rafael Catalano, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM Rosario) y dueño de Establecimiento Metalúrgico Catalano, contó que en la ciudad de Rosario llevan 34 meses de caída ininterrumpida de la actividad metalúrgica. Aseguró que se generó una especie de tormenta perfecta: aumento de costos, apertura de importaciones, caída del consumo y falta de crédito.

“Se produjo una acumulación de factores que derivó en este escenario, agravado por una realidad preocupante: desde hace más de un año, entre el 60% y el 70% de las industrias no obtienen ganancias. Esto genera una fuerte pérdida de expectativas hacia adelante. La rentabilidad es necesaria para reinvertir, sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo. Sin embargo, hoy no existe un horizonte claro para el sector”, sostuvo.

Catalano: "Desde hace más de un año, entre el 60% y el 70% de las industrias no obtienen ganancias" (REUTERS/Marcos Brindicci)
Catalano: "Desde hace más de un año, entre el 60% y el 70% de las industrias no obtienen ganancias" (REUTERS/Marcos Brindicci)

Sergio De Luca, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER) y titular de la empresa FAMET, dijo: “Seguimos con un gran problema, que son las altas tasas de interés. Así como nosotros resistimos los cambios, el sistema financiero también ha tenido una actitud vergonzosa respecto de la producción”.

“A nosotros no nos quieren prestar. Tienen terror de otorgar créditos a las pymes porque nos consideran de alto riesgo. Vemos una gran diferencia con los fabricantes de maquinaria agrícola, que sí cuentan con financiamiento. Eso es algo que necesitamos que cambie en el corto plazo. Pero hace ya dos años que estamos esperando esas mejoras y, la verdad, no llegan”, añadió.

Marcelo Mirón, presidente de la Comisión Buenos Aires de ADIMRA y titular de la empresa Mirón, expresó preocupación porque “más del 60% de las máquinas están, en promedio, ociosas”.

En ese sentido, subrayó que, si bien suele hablarse de reconversión, no todos los sectores tienen las mismas posibilidades. Algunos pueden orientarse más hacia los servicios, las reparaciones u otras actividades que ayuden a paliar la situación, pero “a veces implica cerrar y dedicarse a otra cosa”. Por eso, consideró que es necesario discutir qué país se quiere construir y cuál será el lugar de la industria dentro de ese proyecto.

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