Video: volvía de la facultad y tres hombres intentaron secuestrarla en Burzaco

El intento de secuestro a una mujer en Burzaco

Un nuevo intento de secuestro se conoció en las últimas horas tras los ataques a cuatro mujeres en la jurisdicción de Ezeiza que terminaron con un sospechoso detenido. El hecho, esta vez, ocurrió en la localidad de Burzaco el martes 9 de este mes y fue denunciado ante la Policía Bonaerense. Según su relato, tres hombres a bordo de un auto intentaron llevarla por la fuerza. El auto -y su posterior fuga- fueron captados por cámaras de seguridad de vecinos, que ilustran esta nota.

Según el relato de la víctima que consta en su denuncia, la joven, que regresaba de estudiar en su facultad, caminaba por la esquina de 25 de Mayo y José de San Martín, a dos cuadras de la Plaza Belgrano y a escasa distancia de la zona céntrica de Burzaco, poco antes de las 22 horas de ese día.

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Allí, vio cómo se aproximaba un auto de color gris, del que no pudo recordar marca o modelo. Tres hombres viajaban en el vehículo. Uno de ellos descendió y comenzó a hablarle en voz baja. No había nadie a la vista en la cuadra que pudiera socorrerla. La chica, atemorizada, no pudo recordar las palabras. Así, corrió en dirección contraria.

Pidió auxilio a un auto que pasaba, que no se detuvo. En su carrera, soltó su mochila, donde llevaba sus libros de estudio y su DNI. Luego, soltó su campera y su celular. Los delincuentes, según la denuncia, frenaron para llevarse sus pertenencias y huyeron con rumbo a la avenida Hipólito Yrigoyen.

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La joven estudiante llegó a su casa, donde varios vecinos y su pareja la contuvieron. Finalmente, frenaron a un patrullero que pasaba. Luego, según la denuncia, el novio de la víctima regresó a las cuadras que corrió en busca de sus cosas. Insólitamente, encontró su celular, pero no su documento.

La denuncia fue presentada al día siguiente en la Comisaría 2° de Burzaco, con un expediente iniciado en la Justicia de instrucción de Lomas de Zamora.

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En paralelo, la Justicia investiga los intentos de secuestro protagonizados en Ezeiza por un sospechoso encapuchado y vestido con un sobretodo a bordo de un auto negro de alta gama, asistido por un cómplice. Varias mujeres fueron atacadas en un radio de pocas cuadras, para luego viralizar sus reclamos en redes sociales. El principal sospechoso fue detenido, según reveló ayer este medio. El supuesto cómplice continúa prófugo.