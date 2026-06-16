Sigue la polémica en la F1: Mercedes solicitó el derecho a revisión tras revocar la sanción sobre Gasly en el GP de Mónaco

El piloto británico de Fórmula 1, George Russell, del equipo Mercedes (Efe)

Mercedes solicitó a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) el derecho de revisión de los resultados del Gran Premio de Mónaco tras la decisión que permitió a Pierre Gasly recuperar el podio para el equipo Alpine. Según informó Sky Sports News, McLaren y Red Bull también manifestaron su intención de impugnar la readmisión de Gasly y tienen plazo hasta la tarde del martes para confirmar si presentan una apelación formal. Este movimiento surge después de una serie de sanciones impuestas a varios pilotos por exceso de velocidad en el pit lane, que alteraron la clasificación final de la carrera.

El piloto de Alpine, Pierre Gasly, fue uno de los cinco competidores sancionados con cinco segundos por exceder el límite de velocidad en la zona de boxes. Entre los demás sancionados se encontraron Lewis Hamilton de Ferrari, Oscar Piastri de McLaren, Franco Colapinto de Alpine y George Russell de Mercedes. De acuerdo con la información publicada por Sky Sports News, Russell no cumplió correctamente su penalización de cinco segundos durante una parada en boxes, lo que derivó en una penalización adicional de paso por boxes y lo relegó a la duodécima posición tras haber estado en la lucha por el podio.

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En contraste, Gasly recibió dos penalizaciones de cinco segundos por exceso de velocidad, pero no las cumplió durante una parada en boxes. En su caso, las autoridades sumaron diez segundos a su tiempo final, lo que lo desplazó del tercer al séptimo puesto en la clasificación original. Alpine apeló la sanción y presentó pruebas acerca de que la distancia del pit lane en Mónaco estaba medida de forma incorrecta, lo que afectaba la manera en que se calculaba la velocidad de los autos en ese sector del circuito.

Gasly había sido penalizado por la FIA en Mónaco

Los comisarios consideraron que la evidencia presentada por Alpine constituía un “elemento nuevo, significativo y relevante”, argumentando que la medición errónea de la distancia derivó en una interpretación incorrecta de la velocidad de los autos. Como consecuencia, las sanciones impuestas a Gasly fueron anuladas, permitiendo su regreso al tercer puesto del podio. Sky Sports News detalló que la anulación impactó de manera directa en la clasificación: Isack Hadjar de Red Bull y Oscar Piastri de McLaren cayeron al cuarto y quinto puesto, respectivamente, mientras que los pilotos de Racing Bull, Liam Lawson y Arvid Lindblad, descendieron al sexto y séptimo lugar.

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El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, confirmó que la escudería alemana solicitó a la FIA el derecho de revisión de los resultados, aunque matizó el alcance de la petición. “También escribimos a la FIA para solicitar un derecho de revisión. Para ser honesto, no estoy seguro de que este sea un resultado realista porque se abre la caja de Pandora”, expresó Wolff. El directivo añadió: “Normalmente, si tienes una penalización de paso por boxes y no la cumples, son 20 segundos (que se suman después de la carrera) y esos 20 segundos harían que George volviera a la cuarta posición“.

Wolff también planteó las dificultades que implica una revisión de este tipo: "¿Pero cuáles son todas las demás consecuencias? No creo que esto prospere ante los jueces, pero tenemos que hacerlo por el bien de George“, afirmó el jefe de Mercedes. El equipo alemán calcula que la combinación de la distancia errónea en el pit lane y la anulación de la sanción a Gasly representa una evidencia suficiente para modificar de nuevo la clasificación final. Según la escudería, la pérdida de 15 puntos por parte de Russell en la lucha por el campeonato puede resultar decisiva en el balance de la temporada.

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