Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 16 de junio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.450 para la venta en el Banco Nación, sin variantes respecto del viernes. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.452,55 para la venta y los $1.401,62 para la compra.
El Banco Central alcanzó una cifra histórica en la compra de divisas en el mercado de cambios durante los primeros meses de 2026, con la acumulación de un saldo de más de USD 10.500 millones, solo superado por el desempeño de 2024.
https://www.infobae.com/economia/2026/06/16/el-fin-de-la-guerra-en-medio-oriente-trae-mas-noticias-positivas-que-negativas-para-la-economia-argentina/
El dólar blue, a 1.460 pesos
El dólar blue ganó el viernes diez pesos o 0,7%, a $1.460, para superar al minorista. Asimismo, a lo largo de la semana pasada el billete informal concluyó con un alza de 25 pesos o 1,7 por ciento.