Dos mujeres atacaron brutalmente a una playera de Tucumán: “Nadie podía separarnos”

Dos mujeres atacaron a una trabajadora de una estación de servicio luego de mantener un entredicho por la fila para cargar nafta

Dos mujeres atacaron brutalmente a una playera de Tucumán luego de haber tenido un entredicho por no querer aguardar su turno para cargar combustible. “Nadie podía separarnos”, relató la víctima.

El hecho ocurrió el pasado 1° de mayo, pero tomó relevancia semanas después cuando comenzó a difundirse el video de la agresión. La mujer atacada fue identificada como Lucía Rodríguez, quien explicó cómo fueron los hechos.

Rodríguez se encontraba en un día normal de su jornada laboral, cuando dos mujeres a bordo de una motocicleta comenzaron a formar fila para cargar combustible en la zona destinada para los automóviles, puesto que la estación de servicio en la que trabaja decidió que se formen dos filas: una para las motocicletas y otra para los vehículos.

Por esto mismo, Lucía le notificó a las mujeres que debían colocarse en otro lugar si pretendían cargar combustible, lo que generó el disgusto de una de ellas. “Me empezó a insultar, con muchísimos atrevimientos. Después, se bajó una y me dijo: ‘¿Por qué no podemos cargar?’. Yo le dije que había gente antes que ella”, contó.

Tras el entredicho que mantuvieron, ambas mujeres se fueron de la estación de servicio enojadas, pero al poco tiempo regresaron y comenzaron a atacarla. “Una de las chicas me golpeó como está en el video, brutalmente, nadie nos podía separar, ni mis compañeros se podían acercar, otra me empujaba”, relató Lucía en una conversación con el medio local La Gaceta de Tucumán.

Luego de varios segundos de forcejear, los clientes fueron los que lograron separarlas. Incluso, la víctima mencionó que ambas mujeres estaban con dos menores.

Pese a que el video dura unos pocos segundos, Rodríguez aseguró que, aunque no sabe cuánto duró precisamente, el ataque “ha sido largo”. Con respecto a la agresora, Lucía indicó que estaba “como enojada” y agregó: “No entiendo por qué tanta violencia, tanto enojo con una persona que no conocés. Porque ellas no me conocen, si tengo que volver, si tengo hijos, no me conocen como para agredirme, no hay otra causa”.

La mujer realizó dos denuncias: una por el ataque y otra por las amenazas que recibió luego por parte de las agresoras

En relación con los golpes que recibió, Lucía mencionó que le arrancaron pelos, le golpearon la cara, la tomaron del camperón y la empujaban. “Quedé con mucho miedo de salir a la calle. Me atendieron los médicos de la ART y estando en el consultorio ya quería volver a mi casa, volver a hacer reposo y es algo que nunca me pasó hacerlo así”, lamentó la mujer.

Sin embargo, la agresión continuó, puesto que, según indicó Lucía, ambas personas se hicieron presentes en su lugar de trabajo para buscarla y amenazarla, puesto que le advirtieron a sus compañeros que regresarán para agredirla, no sólo en la estación de servicio, sino también en la calle.

Por esto mismo, la víctima volvió a preguntarse: “¿Por qué tanto enojo?”. En este marco, Rodríguez realizó dos denuncias: una por el ataque en sí y otra por las reiteradas amenazas que sufre.

Así, consiguió que se dictara una restricción perimetral que impide que estas personas puedan acercarse a ella, pero aclaró: “No me siento segura. Sí tengo miedo; por eso, decidí hacerlo público”.

“Trabajo hace seis años en la empresa y nunca me pasó. Si a mis compañeras, a una de ellas le pasó algo similar, pero a ella la asaltaron y la atacaron con palos”, dijo la playera agredida.

Además, se refirió a la situación con la que conviven los trabajadores de las estaciones de servicio. “Los clientes apurados y se impacientan, se enojan, pero nosotros entendemos la situación de cada uno, nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos”, señaló y afirmó que “le sucedió a otros colegas de las estaciones de servicio”.

De esta manera, aprovechó la oportunidad para solicitar a las autoridades que se refuerce la seguridad en la zona, puesto que planteó que, “si había un oficial cerca, el ataque hubiera sido distinto”.

