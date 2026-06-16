Oficial: Túnez despidió a su entrenador tras la goleada en el debut y contrató al verdugo de Argentina en Qatar 2022

Hervé Renard, verdugo de Argentina en Qatar 2022, será el nuevo entrenador de Túnez en el Mundial 2026 (REUTERS/Hannah Mckay)

La Federación Tunecina de Fútbol oficializó el nombramiento de Hervé Renard como nuevo seleccionador nacional, apenas horas después de anunciar la salida de Sabri Lamouchi. La decisión surge tras la goleada sufrida por Túnez ante Suecia por 5-1 en su debut en el Grupo F del Mundial 2026, disputado en Monterrey. Con este cambio, el equipo norteafricano apuesta por la experiencia internacional de Renard para revertir la situación durante la fase de grupos.

El anuncio se realizó el martes mediante un comunicado, en el que la Federación precisó que Renard se hará cargo del equipo de manera inmediata y con las mismas condiciones económicas que tenía su predecesor. El acuerdo contempla la posibilidad de renegociar la continuidad del técnico francés al finalizar el torneo, en función de los objetivos alcanzados, advirtió la agencia EFE.

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La salida de Lamouchi se produjo tras apenas cinco partidos al frente del equipo nacional tunecino, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas. El resultado adverso ante Suecia precipitó una decisión que la dirigencia justificó en la necesidad de un golpe de timón para mantener vivas las posibilidades de clasificación a la siguiente ronda. Según fuentes de la Federación, el ciclo del entrenador marroquí se encontraba bajo revisión desde la derrota en el último amistoso previo al Mundial, donde Túnez cayó 5-0 frente a Bélgica.

Sabri Lamouchi fue destituido de su cargo en Túnez en pleno Mundial tras caer por 5-1 ante Suecia (REUTERS/Henry Romero)

Renard, nacido en Aix-les-Bains, Francia, cuenta con un extenso recorrido en selecciones africanas y mundiales. Asume el desafío de conducir a las Águilas de Cartago en su tercer Mundial consecutivo con diferentes selecciones. Entre sus antecedentes figura el comando de Marruecos en Rusia 2018 y de Arabia Saudita en Qatar 2022, donde obtuvo notoriedad tras vencer a la selección argentina en el debut de ese torneo. El propio Renard pronosticó que la Albiceleste terminaría consagrándose campeona, hecho que finalmente ocurrió.

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La carrera de Renard en el fútbol africano está marcada por la obtención de la Copa Africana de Naciones con Zambia en 2012 y con Costa de Marfil en 2015, logros que lo posicionaron como una figura reconocida en el continente. También tuvo paso por las selecciones de Angola y Marruecos, además de dirigir equipos como USM Alger, Sochaux y Lille. Más recientemente, fue entrenador de la selección femenina de Francia entre 2023 y 2024 y nuevamente de la selección de Arabia Saudita.

El vínculo entre Renard y Lamouchi presenta una coincidencia llamativa. En 2014, Renard asumió la dirección técnica de Costa de Marfil luego de la dimisión de Lamouchi. Ahora, la historia se repite en el contexto tunecino, con el francés tomando el relevo tras la salida de su colega, que había llegado al cargo en enero de este año.

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El objetivo inmediato de Renard consiste en revitalizar a un plantel golpeado tras el debut y encarar el segundo partido del grupo, previsto para este sábado ante Japón en Monterrey. Posteriormente, Túnez enfrentará a Países Bajos en el cierre de la primera fase. El entrenador francés encara el reto de modificar la dinámica negativa del equipo en tiempo récord y mantener abiertas las opciones de avanzar a las eliminatorias.

La llegada de Renard se produce en un contexto de urgencia, con la selección tunecina ubicada en el último lugar de su grupo tras la primera jornada. Las autoridades deportivas consideran que su experiencia en grandes torneos y su capacidad de adaptación pueden ser factores decisivos para aspirar a una recuperación.

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Previo a este nombramiento, la Federación había barajado alternativas para el banquillo, entre ellas la opción de un técnico interino mientras se completaba el proceso de visado para integrar a miembros del cuerpo técnico, como Anis Boujlaban, a la estructura del equipo nacional. Finalmente, la negociación con el ex entrenador de Arabia Saudita avanzó con rapidez hasta cerrarse el acuerdo oficial.

Durante su ciclo más reciente, Renard logró clasificar a Arabia Saudita al Mundial de 2026, aunque quedó desvinculado del cargo semanas antes del inicio del certamen tras una serie de rumores y cambios internos en la federación de ese país.

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El debut de Renard al frente de Túnez marcará su tercera presencia en el máximo certamen de selecciones como entrenador principal. A lo largo de su carrera, ha dirigido a equipos nacionales en contextos de alta presión y ha demostrado capacidad para lograr resultados inesperados, como la mencionada victoria ante Argentina en 2022.

Su debut oficial será el 20 de junio en Monterrey, cuando se mida contra Japón. Luego cerrará su participación dentro del Grupo F el 25 de junio contra Países Bajos en Kansas City.

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