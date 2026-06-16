Chocaron dos camiones y un micro de pasajeros en el Paseo del Bajo: hay un herido

Choque entre camión y colectivo en el Bajo porteño

Un fuerte accidente se registró esta mañana en la avenida Paseo del Bajo, donde colisionaron dos camiones y un micro de pasajeros. Como consecuencia del impacto, un hombre sufrió lesiones craneales y fue trasladado al hospital.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en el Paseo esquina Rosario Vera Peñaloza y avenida Juan de Garay. En el hecho, cuyas circunstancias no están claras, estuvieron involucrados dos camiones y un micro de la empresa Chevallier.

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Tras el impacto, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) acudió al lugar para asistir al único herido. En el operativo intervino un helicóptero sanitario y también personal del SAME terrestre con ambulancias.

Se registraron dos heridos por el fuerte siniestro

El hombre, de 42 años, presentó un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Argerich.

Según pudo saber este medio, el tránsito en el Paseo del Bajo sentido sur fue interrumpido a la altura de Retiro y se implementaron desvíos hacia la vía pública.

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