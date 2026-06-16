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El petróleo cayó a su nivel más bajo desde marzo mientras el mercado apuesta por la reapertura del estrecho de Ormuz

El Brent tocó los 80,89 dólares el barril —su piso desde el 4 de marzo— en la segunda jornada consecutiva de bajas pronunciadas, mientras los mercados evalúan el alcance real del acuerdo provisional entre EEUU e Irán

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Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. Por el estrecho transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. (REUTERS/Stringer)
Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán. Por el estrecho transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. (REUTERS/Stringer)

Los precios del petróleo caían más de un 2% el martes y tocaban nuevos mínimos de tres meses, mientras los mercados sopesaban las perspectivas de una reanudación del suministro a través del estrecho de Ormuz y evaluaban los escasos detalles disponibles del acuerdo provisional para poner fin a la guerra entre EEUU e Irán.

Los futuros del crudo Brent bajaban 2,02 dólares, o un 2,4%, a 81,15 dólares el barril, hacia las 10.59 GMT, tras tocar un mínimo de 80,89 dólares, su nivel más bajo desde el 4 de marzo. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense retrocedía 2,22 dólares, o un 2,8%, a 78,53 dólares el barril, después de caer a 78,27 dólares, su piso más bajo desde el 10 de marzo.

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La caída se suma a la del lunes, cuando los precios del crudo se hundieron casi un 5% luego de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el acuerdo provisional para poner fin al conflicto que su país e Israel libraron contra Irán. Los detalles del pacto todavía no han sido revelados en su totalidad, y persisten contradicciones entre las partes sobre su alcance real, lo que suma incertidumbre a los mercados. El canciller iraní, Abbas Araghchi, indicó el martes que Irán y EEUU iniciarían una nueva ronda de conversaciones en Suiza el viernes para alcanzar un acuerdo definitivo.

El estrecho de Ormuz, en el centro de las expectativas

En el corazón de la reacción del mercado se encuentra la posible reapertura del estrecho de Ormuz, vía por la que transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. El conflicto bélico provocó el cierre de esta arteria energética global y disparó los precios del crudo a niveles superiores a los 100 dólares el barril en las semanas más álgidas de la guerra, contra los cerca de 70 dólares a los que cotizaba antes del conflicto.

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Imagen satelital de buques frente a las costas de Sohar, Omán. El Ejército de EEUU supervisó decenas de trasvases secretos de petróleo de barco a barco para sostener el flujo de crudo del Golfo. (SPOT © CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS)
Imagen satelital de buques frente a las costas de Sohar, Omán. El Ejército de EEUU supervisó decenas de trasvases secretos de petróleo de barco a barco para sostener el flujo de crudo del Golfo. (SPOT © CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS)

Los primeros indicios sugieren que el acuerdo contempla la reapertura del estrecho bloqueado y la prolongación del alto el fuego durante 60 días, período en el que las partes negociarían cuestiones de fondo, entre ellas el programa nuclear iraní.

Sin embargo, la reapertura efectiva de la vía marítima enfrenta obstáculos concretos. Hasta ahora, pocos petroleros han cruzado el estrecho desde el anuncio del acuerdo marco. Los transportistas aguardan garantías de seguridad, incluida la remoción de minas. En las semanas previas al anuncio, los buques llevaban barriles discretamente a lo largo de la costa de Omán, navegando “a ciegas” con el apoyo de la Armada de EEUU.

Para sostener el flujo de exportaciones energéticas del Golfo, el Ejército estadounidense supervisó decenas de trasvases secretos de petróleo de barco a barco, valiéndose de drones aéreos y acuáticos, helicópteros y convoyes guiados hasta los petroleros que los esperaban. Los analistas advierten que incluso tras la reapertura de Ormuz —prevista para el viernes— la industria energética tardará meses en recuperar su ritmo habitual.

Goldman Sachs recorta sus previsiones

Goldman Sachs ajustó a la baja su proyección para el Brent del cuarto trimestre, reduciéndola de 90 a 80 dólares el barril, y rebajó su estimación promedio para 2027 de 80 a 75 dólares. El banco ahora estima que las exportaciones del Golfo volverán a sus niveles previos a la guerra a finales de julio, y no de agosto como preveía anteriormente.

En los mercados financieros, las acciones globales avanzaron en su mayoría el martes. El Nikkei 225 de Japón superó brevemente los 70.000 puntos por primera vez en su historia antes de recortar ganancias tras la decisión del Banco de Japón de elevar su tasa de referencia un cuarto de punto porcentual, hasta el 1%, su nivel más alto en tres décadas.

En Europa, el CAC 40 francés subía un 0,7%, el DAX alemán avanzaba un 0,8% y el FTSE 100 británico ganaba un 0,6%. En Asia, el Kospi de Corea del Sur extendía su racha récord con una suba del 2,1%.

El lunes, las bolsas mundiales habían repuntado con fuerza ante el anuncio del pacto preliminar: el S&P 500 ganó un 1,7%, el Dow Jones trepó un 0,9% hasta marcar un récord histórico y el Nasdaq avanzó un 3,1%.

(Con información de Reuters y AP)

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