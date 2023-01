Dolor por la muerte de Raquel Rutman, una sobreviviente de Auschwitz que pasó su vida en Argentina

Raquel Rutman fue una sobreviviente a las atrocidades del Nazismo: ella, su hermano y su madre, fueron prisioneros en campos de concentración (Foto: Twitter @EliahuHamra)

A través de Twitter, Eliahu Hamra, Presidente del Vaad HaKehilot (Federación de Comunidades Judías Argentinas), y secretario General del Superior Rabinato de la República Argentina, confirmó la triste noticia de la muerte de Raquel Rutman, una sobreviviente de los horrores del Nazismo. Luego de ser separada de su familia cuando tenía 12 años, fue prisionera en el campo de concentración de Auschwitz, y anteriormente estuvo cuatro años peleando cada día por su vida en el gueto de Lodz. Cuando fue liberada se reencontró con su hermano, y meses más tarde viajaron a la provincia de Córdoba, Argentina, a donde su padre había emigrado antes de la Segunda Guerra Mundial.

“Con gran dolor recibimos la triste noticia del fallecimiento de Raquel Rutman, sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, y un ejemplo de fortaleza y superación ante los horrores perpetrados en la Shoá. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresó apenado Eliahu Hamra por la pérdida de una representante de la resiliencia en los momentos más oscuros y la lucha por vivir aún en las peores circunstancias, cuando la muerte estuvo frente a sus ojos de forma literal: ahorcamientos, fusilamientos, hambre extrema, trabajos inhumanos y pilas de cadáveres.

Raquel había brindado una entrevista en enero de 2019 a La Voz, donde mantuvo una conmovedora charla con el escritor Roberto Lapid. Allí contó que jamás olvidaría el número que la identificaba como prisionera: 58.032. Nació en 1928 en Lodz, Polonia, y era pequeña cuando fue testigo del momento en que las tropas nazis tomaban la ciudad. “Vivía con mi madre y mi hermano Leo, y vi también a varios de mis vecinos agitar las banderas con la cruz esvástica festejando la llegada de los alemanes”, recordó en aquel reportaje.

Raquel Rutman había brindado una entrevista donde recordó los cuatro años como prisionera en gueto de Lodz y el traslado a Auschwitz (Foto: Twitter @RobertoLapid)

La admiración la invadía por el espíritu de supervivencia con el que rápidamente reaccionó su mamá para cuidarlos. “Primero se llevaban a los niños y los ancianos. Mi madre lastimaba sus dedos para pintar mi cara a modo de maquillaje, luego me subía a una tarima atrás de mis tías para que pareciera mayor, y así evitar que me llevaran”, detalló. Debido al shock que sintió cuando se abrieron las compuertas de los vagones, a sus 90 años aún resguardaba vívidamente en su memoria la secuencia de los hechos.

“Salimos rápido; nos faltaba el aire y viajábamos apretujados. Nos separaron por sexo y edades, y ya no vi a mi madre y a sus hermanas nunca más. Mi hermano Leo fue a parar a otra fila”, explicaba. Uno de los primeros rostros que vio fue el del infame doctor Josef Mengele, y aseguró que más de una vez pasó por la selección de quienes iban a las cámaras de gas, a trabajar como esclavos o a ser participantes de experimentos contra su voluntad. “Al llegar a las barracas, personas como fantasmas andantes nos dijeron que las duchas eran falsas, que de ellas salía gas y que las chimeneas eran de los hornos que se utilizaban para quemar los cadáveres”, relató.

Durante la entrevista con el mismo medio también confesó que nunca más pudo comer un pan que se pareciera al que le daban allí, siendo media rodaja y un líquido oscuro lo único que comía en el día. Tal como ella misma contó, sus fuerzas se fueron agotando cada vez más, y cuando escuchó que oficiales nazis pedían trabajadores para una fábrica en Alemania, se presentó, aunque sin entender bien a dónde iba ni poder discernir qué era real y que no. “No me quedaba mucho tiempo de vida en Auschwitz y decidí correr el riesgo; me llevaron con un grupo a Gubel, una fábrica de partes para aviones, donde el trabajo era atroz y el trato inhumano”, rememoró.

Una de las imágenes del Gueto de Lodz, donde Raquel Rutman pasó cuatro años prisionera antes del traslado al campo de concentración de Auschwitz

Cada vez que advertían algún bombardeo de los aliados, refugiaban a los empleados alemanes en un subsuelo preparado para resistir, mientras que a ella y al resto de los trabajadores esclavos los obligaban a permanecer allí, realizando sus tareas. “‘Si cae una bomba aquí, ustedes serán los muertos’, nos decían”, explicaba. Cuando las tropas soviéticas avanzaron, los obligaron a ir a pie hasta Bergen Belsen, y Raquel vio a todos los que no lograron sobrevivir a aquella Marcha de la Muerte.

“Finalmente fuimos liberados por los británicos y la Haganá -la organización paramilitar más importante entre los judíos asentados en Palestina- nos trasladó a jóvenes y niños a una casa que funcionó como hospital y orfanato en Alemania para poder recuperarnos”, sostuvo sobre el día en que recuperó su libertad, y además, en ese mismo lugar se reencontró con su hermano, y algunos meses más tarde los rescató su padre, que residía en Argentina para ese entonces.

“Valió la pena haber sobrevivido para ver en los diarios las fotografías de Adolf Eichmann preso, esposado y siendo luego juzgado en Jerusalén; para ver a Josef Schwamberger arrestado en Huerta Grande y juzgado en Alemania”, aseguró Raquel. “Yo nunca los busqué, y me dediqué a vivir mi vida y a disfrutarla en lo posible, porque era lo mejor, era lo que aprendí, era lo que le debía a mi familia asesinada”, sostuvo. Además, consideraba que nadie la había podido quitar lo más valioso: su existencia, y luego de sobrevivir a la atrocidad pudo ver crecer a sus dos hijos y a sus nietos. “Los nazis perdieron la batalla conmigo: he sido feliz”, concluía en su excepcional testimonio.

