Cómo es el duro entrenamiento del Grupo Especial de Rescate, la unidad de elite de los bomberos que actúa en las peores catástrofes

Era churrero, murió de COVID después de esperar tres días por una cama y su mujer quedó con seis hijos y sin trabajo: “Necesito darles de comer”

Mariel Lima, su esposa, dice que Jorge falleció en el Hospital Argerich luego de dormir en una silla durante 72 horas mientras el virus invadía su cuerpo. “Estaba grave y no había lugar. Por más que llore o reclame a mi marido no me lo van a devolver”, señala. Finalmente fue intubado, pero falleció una semana después