El Salvador: Índice de Producción Industrial crece 4.3% en junio y encadena seis meses de alza, según el Banco Central de Reserva

El Índice de Producción Industrial creció 4.3% en junio de 2026 frente al mismo mes del año anterior y sumó seis meses consecutivos de alza. (Foto: cortesía)

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El Índice de Producción Industrial (IPI) registró en junio de 2026 un incremento de 4.3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos del Banco Central de Reserva. Este resultado representa seis meses consecutivos de crecimiento y supera notablemente el desempeño observado en el mismo período de 2025.

El informe señala que la expansión del IPI estuvo vinculada principalmente al dinamismo de la industria manufacturera. Dentro de este sector, resaltaron las actividades de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y la maquila enfocada en la producción de componentes eléctricos.

La recuperación de la demanda interna, el aumento de las exportaciones y una mayor penetración en mercados internacionales incidieron en la evolución positiva de la producción industrial, especialmente en alimentos procesados, medicamentos y manufacturas de mayor valor agregado.

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En el rubro de alimentos procesados, el procesamiento de carnes, aves y embutidos mostró un desempeño favorable, favorecido tanto por el incremento en el consumo interno —incluyendo el impacto del Mundial de Fútbol FIFA 2026 en la demanda de restaurantes— como por la solidez de las exportaciones.

El procesamiento de pescado también registró un avance, con una mayor venta de conservas de atún y producción de harina de pescado.

La fabricación de productos lácteos experimentó una mejora, asociada a una mayor demanda externa y mejores condiciones de abastecimiento. Por otra parte, la industria farmacéutica continuó beneficiándose de la adjudicación de licitaciones tanto en el mercado nacional como internacional.

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La maquila, especialmente en componentes eléctricos, mantuvo un ritmo dinámico, con exportaciones relevantes hacia Estados Unidos y otros mercados de la región.

Comportamiento de los sectores energía, agua y minería

El Banco Central de Reserva atribuyó la expansión del IPI al dinamismo de la industria manufacturera, con impulso de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y maquila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector de Electricidad, el mes de junio estuvo marcado por un incremento de la demanda residencial, industrial y comercial. Las temperaturas elevadas provocaron un mayor uso de equipos de climatización y refrigeración, lo que llevó a niveles históricos de consumo. Este aumento se cubrió principalmente a través de centrales termoeléctricas alimentadas con derivados del petróleo, debido a la menor generación hidroeléctrica por la escasez de lluvias, mientras que el gas natural licuado (GNL) se mantuvo como la fuente predominante de abastecimiento.

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Las actividades de suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación continuaron mostrando un desempeño favorable, según el Banco Central de Reserva. Las mejoras en la infraestructura de potabilización y distribución gestionada por ANDA permitieron una mayor cobertura del servicio y aumentaron el volumen de agua facturada. Además, la gestión de desechos y la descontaminación se beneficiaron de la ampliación de labores de saneamiento preventivo ante la temporada lluviosa y del desarrollo de iniciativas de reciclaje y economía circular.

Entre los cuatro sectores que integran el IPI, Minas y canteras fue el único que presentó una contracción. El informe atribuye este resultado a la suspensión estacional de la producción de sal por la temporada lluviosa y al efecto comparativo con un período previo de crecimiento en la extracción de piedra caliza.

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Pese a esta caída, el sector de la construcción no se vio afectado en igual medida, ya que la inversión pública y privada en infraestructura mantuvo una alta dinámica. El abastecimiento de materias primas se cubrió mediante productos locales —con un incremento de 3.2% en la producción de bolsas de cemento— y un aumento significativo de las importaciones: 69.5% en bolsas de cemento y 149% en insumos de minas y canteras.

El informe del Banco Central de Reserva señala que el resultado global del IPI en junio de 2026 refleja un fortalecimiento de la actividad productiva, impulsado por la demanda interna y externa, el crecimiento de las exportaciones manufactureras, el aumento de la demanda energética vinculado a factores climáticos y los avances en la infraestructura de servicios básicos. Estos factores han contribuido al sostenimiento del crecimiento económico durante el primer semestre del año.

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