El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Medio Ambiente advierte que el calor llegará a 40° y amenaza de crecidas súbitas marcan la jornada en El Salvador

La entidad ambiental informó que la combinación de altas marcas térmicas y la cercanía de una onda tropical puede generar inundaciones repentinas en zonas pobladas durante la tarde, con impactos leves en el tránsito

El Salvador enfrenta temperaturas de hasta 40°C y riesgo de crecidas súbitas, según el pronóstico del MARN. (Cortesía: Freepik)
El Salvador enfrenta temperaturas de hasta 40°C y riesgo de crecidas súbitas, según el pronóstico del MARN. (Cortesía: Freepik)
Guardar

El territorio de El Salvador enfrenta temperaturas que alcanzan los 40°C (104°F) y riesgos de crecidas súbitas en varias zonas urbanas, según el más reciente pronóstico emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El organismo detalló este martes que la combinación de altas temperaturas y la aproximación de una onda tropical definirá gran parte de las condiciones atmosféricas en el país durante las próximas horas.

Las estaciones de monitoreo del MARN han registrado acumulados de precipitaciones débiles en la franja montañosa norte y paracentral, con un máximo de 4.2 milímetros en la estación Ilobasco, departamento de Cabañas, durante las primeras horas de la mañana de este martes. El reporte oficial indica que las lluvias han sido escasas, aunque se mantiene la advertencia por tormentas localizadas en el transcurso de la tarde, especialmente sobre la cordillera volcánica y la zona norte.

PUBLICIDAD

El MARN informó que la combinación de calor extremo y una onda tropical marcará las condiciones atmosféricas en las próximas horas. (El Salvador). EFE/Javier Aparicio
El MARN informó que la combinación de calor extremo y una onda tropical marcará las condiciones atmosféricas en las próximas horas. (El Salvador). EFE/Javier Aparicio

Condiciones atmosféricas bajo influencia de onda tropical

Durante la mañana, el cielo se mantuvo mayormente despejado, con poca nubosidad y sin precipitaciones relevantes. Sin embargo, para horas de la tarde, el MARN prevé la llegada de una onda tropical al sector del golfo de Fonseca, lo que provocará el desarrollo de nubosidad y la formación de lluvias; sin embargo, las tormentas podrían ser focalizadas. Las áreas más propensas a registrar estos eventos incluyen la cordillera Paneque y Lamatepec, zonas de la cordillera del Bálsamo, así como sectores del norte en Santa Ana y Chalatenango.

Las temperaturas máximas para este martes se sitúan entre los 25°C (77°F) y 31°C (87,8°F) en zonas altas hasta los 40°C (104°F) en la zona oriental. En la región costera mantendrá valores elevados. El MARN advierte que algunos puntos de la zona oriental podrían sobrepasar los 40°C (104°F), un registro inusual que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud y el entorno.

PUBLICIDAD

Las ráfagas de viento han sido notables en la zona oriental, con velocidades que alcanzaron los 36.9 kilómetros por hora, especialmente en sectores como La Unión. Además, el pronóstico marítimo costero recomienda precaución por la presencia de corrientes de retorno y vientos acelerados en aguas profundas, lo que dificulta actividades como la pesca artesanal.

La reciente ola de calor en El Salvador se extendió por ocho días y finalizó el 16 de abril de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La reciente ola de calor en El Salvador se extendió por ocho días y finalizó el 16 de abril de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Riesgos de crecidas urbanas y dificultades en la movilidad

El Boletín Hidrológico N° 98 del MARN describe una probabilidad baja de desbordamientos en las principales cuencas del país. No obstante, se prevén inundaciones urbanas y crecidas súbitas con afectación leve al tráfico vehicular y peatonal, así como dificultad temporal de movilidad entre otras actividades dentro de los cauces, con potencial arrastre de objetos menores.

Los distritos en alerta incluyen Jujutla, San Francisco Menéndez, Santa Ana, El Congo, Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Chalatenango, Área Metropolitana de San Salvador, Valle de San Andrés, Sensuntepeque, Ilobasco y San Isidro. Estas zonas concentran la mayor exposición ante el desarrollo de tormentas localizadas, que pueden provocar inundaciones repentinas en áreas urbanas y rurales.

Personal de Protección Civil Municipal efectúa trabajos de drenaje en un tragante del Barrio Cisneros para prevenir inundaciones y asegurar el flujo adecuado de aguas lluvias. (Foto: Alcaldía de San Salvador)
Personal de Protección Civil Municipal efectúa trabajos de drenaje en un tragante del Barrio Cisneros para prevenir inundaciones y asegurar el flujo adecuado de aguas lluvias. (Foto: Alcaldía de San Salvador)

El monitoreo constante de las condiciones hídricas y meteorológicas se mantiene activo en todo el país. Medio Ambiente ha reiterado la importancia de la vigilancia en los puntos críticos, debido a la saturación de suelos en algunos sectores y la posibilidad de lluvias intensas en cortos periodos.

Para las próximas horas, el organismo no prevé precipitaciones durante la madrugada, pero advierte que el calor continuará predominando en el territorio nacional, con temperaturas elevadas y condiciones que podrían favorecer episodios de lluvias puntuales, principalmente durante la tarde y noche.

Temas Relacionados

El SalvadorOla de calorInundacionesOnda TropicalMedio Ambienteinundaciones urbanasMARN

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

Dos jóvenes sin documentos aceleraron para evadir a la PNC y perdieron el control en una curva; se levantaron y se fueron con heridas leves

Guatemala: Intentaron escapar de la policía, pero terminaron chocando contra una pared y todo quedó grabado

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr cambios en el régimen

Desde 2018, el organismo aprobó 11 pronunciamientos de condena, pero no consiguió alterar la conducta de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni frenar la represión

La OEA debatió 64 veces la crisis de Nicaragua sin lograr cambios en el régimen

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

El Informe de Revisión Independiente 2026 de la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura muestra una mejora frente al 51% de 2019 y sitúa al país como referente regional en acceso a información estatal

Costa Rica eleva al 79% la divulgación proactiva de datos en obras públicas, según CoST

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Mientras avanzan las investigaciones federales, especialistas advierten que los estafadores aprovechan la vulnerabilidad de quienes atraviesan el proceso migratorio y recurren a inteligencia artificial para convencer a sus víctimas.

Deportación de nicaragüense revela estafas migratorias digitales en Estados Unidos

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

La bancada liberal llevará al Congreso Nacional una propuesta con la que busca reorganizar el sector eléctrico, reducir las pérdidas y contener el costo de la energía

Congreso Nacional a conocer contrapropuesta de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica

TECNO

Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

Microsoft pone fin al bloqueador de anuncios uBlock Origin en Edge y limita más extensiones

Fluminense vs. Independiente Rivadavia por Roja Directa y Tarjeta Roja: por qué debes evitar estos sitios

Nuevo Gemini Experience Center de Google en México: detectar fraudes, una de las ganancias para empresarios

Meta lanza su nueva IA para ordenadores: trabaja de forma automática, sin conexión y en tu propio equipo

Lluvia de estrellas perseidas: las mejores aplicaciones para ubicar meteoros en el cielo

ENTRETENIMIENTO

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Rosario Dawson quedó fuera de ‘Spider-Man: Brand New Day’: así era la escena eliminada de Claire Temple

Jennifer Lopez luce sus abdominales a los 57 años y apuesta por un sensual estilo pin-up

De empleada de Blockbuster a Broadway y una película con Spielberg: la impresionante trayectoria de Lena Waithe

Así fue cómo Tallulah Willis sorprendió a Demi Moore y sus hermanas al revelar su exclusivo vestido de novia

El duro mensaje de los padres de Mina Chan, la fan de ENHYPEN que se quitó la vida tras sufrir acoso en redes

MUNDO

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Zelensky entregó a EEUU sus propuestas para poner fin a la guerra y alertó sobre una nueva convocatoria de tropas rusas

Así fans de Harry Potter lograron desviar un cable eléctrico de 430 millones de libras para salvar la tumba de Dobby en Gales

Mientras el mundo mira hacia la IA, el coleccionismo de computadoras antiguas gana terreno y sus piezas ya valen fortunas

El Parlamento de Líbano abolió la pena de muerte y marcó un precedente en Medio Oriente

Alerta en Alemania: un dron sobrevoló el aeropuerto de Hannover y provocó una suspensión temporal de los vuelos