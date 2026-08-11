Medio Ambiente advierte que el calor llegará a 40° y amenaza de crecidas súbitas marcan la jornada en El Salvador

El Salvador enfrenta temperaturas de hasta 40°C y riesgo de crecidas súbitas, según el pronóstico del MARN. (Cortesía: Freepik)

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El territorio de El Salvador enfrenta temperaturas que alcanzan los 40°C (104°F) y riesgos de crecidas súbitas en varias zonas urbanas, según el más reciente pronóstico emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El organismo detalló este martes que la combinación de altas temperaturas y la aproximación de una onda tropical definirá gran parte de las condiciones atmosféricas en el país durante las próximas horas.

Las estaciones de monitoreo del MARN han registrado acumulados de precipitaciones débiles en la franja montañosa norte y paracentral, con un máximo de 4.2 milímetros en la estación Ilobasco, departamento de Cabañas, durante las primeras horas de la mañana de este martes. El reporte oficial indica que las lluvias han sido escasas, aunque se mantiene la advertencia por tormentas localizadas en el transcurso de la tarde, especialmente sobre la cordillera volcánica y la zona norte.

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El MARN informó que la combinación de calor extremo y una onda tropical marcará las condiciones atmosféricas en las próximas horas. (El Salvador). EFE/Javier Aparicio

Condiciones atmosféricas bajo influencia de onda tropical

Durante la mañana, el cielo se mantuvo mayormente despejado, con poca nubosidad y sin precipitaciones relevantes. Sin embargo, para horas de la tarde, el MARN prevé la llegada de una onda tropical al sector del golfo de Fonseca, lo que provocará el desarrollo de nubosidad y la formación de lluvias; sin embargo, las tormentas podrían ser focalizadas. Las áreas más propensas a registrar estos eventos incluyen la cordillera Paneque y Lamatepec, zonas de la cordillera del Bálsamo, así como sectores del norte en Santa Ana y Chalatenango.

Las temperaturas máximas para este martes se sitúan entre los 25°C (77°F) y 31°C (87,8°F) en zonas altas hasta los 40°C (104°F) en la zona oriental. En la región costera mantendrá valores elevados. El MARN advierte que algunos puntos de la zona oriental podrían sobrepasar los 40°C (104°F), un registro inusual que incrementa el riesgo de afectaciones a la salud y el entorno.

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Las ráfagas de viento han sido notables en la zona oriental, con velocidades que alcanzaron los 36.9 kilómetros por hora, especialmente en sectores como La Unión. Además, el pronóstico marítimo costero recomienda precaución por la presencia de corrientes de retorno y vientos acelerados en aguas profundas, lo que dificulta actividades como la pesca artesanal.

La reciente ola de calor en El Salvador se extendió por ocho días y finalizó el 16 de abril de 2026, según el Ministerio de Medio Ambiente. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Riesgos de crecidas urbanas y dificultades en la movilidad

El Boletín Hidrológico N° 98 del MARN describe una probabilidad baja de desbordamientos en las principales cuencas del país. No obstante, se prevén inundaciones urbanas y crecidas súbitas con afectación leve al tráfico vehicular y peatonal, así como dificultad temporal de movilidad entre otras actividades dentro de los cauces, con potencial arrastre de objetos menores.

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Los distritos en alerta incluyen Jujutla, San Francisco Menéndez, Santa Ana, El Congo, Sonsonate, Izalco, Nahuizalco, Chalatenango, Área Metropolitana de San Salvador, Valle de San Andrés, Sensuntepeque, Ilobasco y San Isidro. Estas zonas concentran la mayor exposición ante el desarrollo de tormentas localizadas, que pueden provocar inundaciones repentinas en áreas urbanas y rurales.

Personal de Protección Civil Municipal efectúa trabajos de drenaje en un tragante del Barrio Cisneros para prevenir inundaciones y asegurar el flujo adecuado de aguas lluvias. (Foto: Alcaldía de San Salvador)

El monitoreo constante de las condiciones hídricas y meteorológicas se mantiene activo en todo el país. Medio Ambiente ha reiterado la importancia de la vigilancia en los puntos críticos, debido a la saturación de suelos en algunos sectores y la posibilidad de lluvias intensas en cortos periodos.

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Para las próximas horas, el organismo no prevé precipitaciones durante la madrugada, pero advierte que el calor continuará predominando en el territorio nacional, con temperaturas elevadas y condiciones que podrían favorecer episodios de lluvias puntuales, principalmente durante la tarde y noche.