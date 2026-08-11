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Miss Universe Costa Rica 2026, Mariale Acosta, vivió desde Cartagena el potente sismo en Colombia

El potente terremoto de magnitud 7.4 en Colombia encendió las alarmas de la Cancillería costarricense por los casi 2,000 ticos en ese país. Entre ellos, la actual Miss Universe Costa Rica 2026, Mariale Acosta, quien confirmó desde Cartagena que se encuentra fuera de peligro

La actual Miss Universe Costa Rica 2026, Mariale Acosta, confirmó que se encuentra fuera de peligro en Cartagena tras el terremoto de 7.4 en Colombia (Cortesía: Mariale Acosta).
La actual Miss Universe Costa Rica 2026, Mariale Acosta, confirmó que se encuentra fuera de peligro en Cartagena tras el terremoto de 7.4 en Colombia (Cortesía: Mariale Acosta).
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La recién coronada Miss Universe Costa Rica 2026, María Alejandra “Mariale” Acosta, vivió horas de gran incertidumbre al verse sorprendida por un violento sismo durante su reciente estadía en territorio colombiano. El potente terremoto de magnitud 7.4, cuyo epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sacudió amplias regiones del país sudamericano y encendió de inmediato las alarmas internacionales.

La representante nacional llevaba varios días compartiendo momentos de su viaje por suelo colombiano a través de sus plataformas digitales, donde se le veía disfrutando de la gastronomía y los paisajes junto al conocido actor y presentador costarricense David Ulloa.

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Esta coincidencia temporal hizo que, tan pronto se conoció la noticia de la emergencia sísmica, las plataformas de Acosta se inundaran de mensajes de apoyo y preguntas sobre su integridad física.

Para tranquilizar a la opinión pública y a sus allegados, la reina de belleza utilizó sus redes sociales oficiales con el fin de enviar un parte de tranquilidad directo desde la emblemática ciudad de Cartagena de Indias, punto geográfico donde se encontraba al momento de ocurrir el temblor.

Mariale Acosta disfrutaba de unos días en Cartagena, Colombia, cuando ocurrió el potente sismo de magnitud 7.4 (Cortesía: Mariale Acosta).
Mariale Acosta disfrutaba de unos días en Cartagena, Colombia, cuando ocurrió el potente sismo de magnitud 7.4 (Cortesía: Mariale Acosta).

A pesar de encontrarse fuera de peligro directo, Acosta no dejó pasar la oportunidad para solidarizarse con las víctimas y las comunidades más golpeadas por la tragedia. “Sé que más al sur de Cartagena hay ciudades con mucho daño colateral al temblor, estamos pendientes a las noticias y de la mano con nuestros hermanos colombianos”, añadió la soberana, visibilizando la difícil situación que enfrentan diversos departamentos colombianos donde el movimiento telúrico provocó cuantiosos daños materiales e infortunadas pérdidas humanas.

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La preocupación de la población costarricense no era para menos. Según datos de la Cancillería de la República de Costa Rica y estimaciones demográficas oficiales, se calcula que en Colombia residen de manera permanente o temporal entre 1,800 y 2,000 ciudadanos costarricenses, con un registro consular específico de unos 1,828 nacionales. Por ello, las autoridades consulares y los diplomáticos ticos han activado protocolos de atención para dar seguimiento a la comunidad radicada en el país suramericano.

La actual Miss Universe Costa Rica, Mariale Acosta, se encontraba disfrutando de su estadía en Colombia cuando un fuerte terremoto sacudió el país y provocó que sus seguidores corrieran a preguntarle si estaba bien.

Rumbo a Puerto Rico 2026: La ardua preparación hacia la 75ª edición de Miss Universo

Este imprevisto acontecimiento internacional toma a Mariale Acosta en un momento crucial de su carrera y vida profesional. Luego de consagrarse como Miss Universe Costa Rica 2026, superando a 13 candidatas en una emotiva noche tras haber ocupado el puesto de primera finalista en 2024 y trabajar como presentadora en 2025, la joven abogada y modelo se encuentra enfocada al 100% en su preparación internacional.

Acosta representará oficialmente a Costa Rica en la 75ª edición del certamen Miss Universo, el cual tendrá lugar en el mes de noviembre de 2026 en Puerto Rico. La isla del encanto recibirá a delegadas de todo el planeta, y la representante costarricense busca marcar un hito histórico en el concurso global.

La modelo y abogada tica utilizó sus redes sociales desde Colombia para agradecer las muestras de cariño y confirmar que está bien (Cortesía: Mariale Acosta).
La modelo y abogada tica utilizó sus redes sociales desde Colombia para agradecer las muestras de cariño y confirmar que está bien (Cortesía: Mariale Acosta).

Su plan de entrenamiento de cara al compromiso en Puerto Rico abarca una rigurosa rutina de pasarela, oratoria en múltiples idiomas, tomando ventaja de su dominio del español, inglés, italiano y francés, preparación física e intensos talleres de proyectos de impacto social. Además, Acosta busca llevar a la plataforma internacional la bandera del orgullo afrocostarricense, la diversidad cultural del país y la concienciación sobre el combate a la discriminación racial y el acoso.

Tras superar el susto generado por la fuerza de la naturaleza en suelo suramericano, Mariale Acosta reafirma su compromiso de continuar trabajando con disciplina y determinación para poner el nombre de Costa Rica en lo más alto del escenario mundial el próximo mes de noviembre.

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