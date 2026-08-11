Juicio por Loan: una ex funcionaria complicó al comisario Walter Maciel y otro de los imputados se descompuso

Walter Maciel, un hombre de cabello oscuro, figura en primer plano junto a Loan Peña, un niño que sonríe ligeramente.

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El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este martes en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, con cuatro nuevos testigos. La primera en declarar fue María Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

La ex funcionaria, que estuvo en el organismo hasta 2015, relató ante el Tribunal Oral Federal las dificultades con las que se encontró por su equipo para intervenir en la búsqueda. En ese sentido, apuntó directamente contra el ex comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, uno de los principales acusados, como responsable de limitar el acceso del SIFEBU a la investigación.

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“Nos encontramos con el comisario Walter Maciel, le explicamos que teníamos experiencia en estos casos y que era importante tener acceso a las actuaciones para colaborar. Le aseguramos el respeto por la investigación local y que queríamos ayudar con recursos federales, pero no nos dieron acceso”, declaró Risco.

“Nos dijeron que no necesitaban recursos, que estaban trabajando muy bien”, agregó.

Esta negativa, según la testigo, se repitió durante conversaciones con otros responsables policiales, como Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional II de Goya.

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El tribunal está encabezado por el juez Fermín Amado Ceroleni

Además, Risco describió que tampoco obtuvieron respuesta cuando solicitaron un espacio de trabajo conjunto para reunir y organizar la información.

“En todo momento nos decían que no necesitaban recursos federales. Me comuniqué con el fiscal Juan Carlos Castillo y le dije que no tenía sentido seguir en el lugar, porque no podíamos prestar apoyo en la investigación. Le comenté mi preocupación por cómo se estaba desarrollando la búsqueda, que había muchísimas personas en el lugar, sin coordinación, y que las fuerzas federales estaban sin tareas. Entonces me pidió que colaboremos con el armado de los rastrillajes”, relató.

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Sobre la actitud del comisario Maciel y su postura al colaborar en la búsqueda, Risco comentó que era “muy reticente, no se lo notaba contento”. Eso la llevó a pensar que su equipo generaba incomodidad: “Nuestra percepción era que molestábamos”.

En la misma línea, relató que cuando le consultaron por el botín encontrado, Maciel les mostró fotos pero de “muy mala manera”. “Preguntamos si tenían en claro quiénes estuvieron en el lugar de la desaparición y todas eran respuestas evasivas”, recordó.

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Luego, la especialista detalló la magnitud que tomó el caso tras la activación de la Alerta Sofía: se recibieron alrededor de 1.100 denuncias vinculadas con posibles datos sobre Loan.

Tras finalizar su declaración, se pasó a un cuarto intermedio.

El debate se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes

La audiencia se retomó después del mediodía con la declaración de Cinthia Andrea Grimaldi, médica ginecóloga que atendió a María Victoria Caillava, otra de las imputadas, el 14 de junio de 2024, un día después de la desaparición de Loan.

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La profesional contó que Caillava era su paciente desde el 2022 y la atendió por última vez en Corrientes capital.

Luego de su declaración, Antonio Benítez -otro de los imputados por la desaparición del menor- fue retirado de la audiencia, porque manifestó sentirse mal. Lo atendieron en una sala contigua.

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La jornada siguió con la declaración de Carlos Alberto Moreira, conocido como “Pachucho”, un vecino de 9 de Julio que participó de los primeros rastrillajes y registró en video huellas encontradas durante la búsqueda.

Ante el tribunal, Moreira detalló que halló dos huellas pequeñas: una correspondía a un pie derecho con botín y la otra a un pie izquierdo descalzo. Explicó que filmó y fotografió las huellas y luego envió el material al viceintendente Luis González, con quien mantiene una relación de amistad. Además, sostuvo que le parecía poco probable que un niño “tan chiquito” hubiera podido llegar caminando hasta ese lugar.

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El botín de Loan

Poco después, una policía llegó al lugar con un perro proveniente de Paso de los Libres y comenzaron el rastrillaje. Al mediodía, Moreira regresó a la casa de Catalina, donde le informaron sobre el hallazgo de un botín, por lo que se dirigió hasta ese sitio y afirmó haber visto allí a Laudelina, quien, según su relato, se encontraba “normal nomás, como siempre”, acompañada por una mujer de apellido Moreira.

Luego de este testimonio, algunos defensores pidieron realizar “una reconstrucción del lugar, el hallazgo y todo lo relacionado al botín”. “Entiendo que ya pasó la oportunidad de ofrecer prueba por parte de la defensa. Esto va a entorpecer y demorar la causa”, dijo el el fiscal Carlos Schaefer. El tribunal resolverá el pedido luego.

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El último testigo de este martes fue Martín Leonardo De Cristóbal, comisario mayor de la Policía Federal Argentina y responsable de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Dijo que cerca de 150 efectivos de la fuerza policial participaron de los trabajos del comando unificado durante seis meses.

“Vine en seis oportunidades a Goya, a estar con el personal, a coordinar si les faltaba algo, a reunirme con la señora jueza para ver si necesitaba más material o efectivos. Esa fue mi tarea. En todos esos meses ha habido necesidad de ir cambiando el personal por motivos particulares, temas de salud, cuestiones familiares, etc.”, señaló.

Recordó, por otra parte, que las investigaciones no arrojaron ningún resultado positivo respecto de una posible vinculación de la desaparición de Loan con drogas, explotación sexual infantil y trata de personas. Y dijo que, en su momento, la hipótesis más fuerte fue la de un accidente.