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Un histórico club de Inglaterra cambió su nombre como parte de una campaña publicitaria

El Crewe Alexandra adoptó de manera temporal una denominación alternativa y una nueva insignia vinculadas a una conocida marca británica. Aclararon que será momentáneo

El Crewe Alexandra cambió de forma temporal su nombre y su escudo como parte de una campaña publicitaria en Inglaterra (AP)
El Crewe Alexandra cambió de forma temporal su nombre y su escudo como parte de una campaña publicitaria en Inglaterra (AP)
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El Crewe Alexandra, equipo que milita en la cuarta división del ascenso inglés, cambió de forma temporal su nombre y su escudo como parte de una acción promocional vinculada a una empresa y su conocida mascota televisiva.

De acuerdo con un reporte de The Sun, el equipo de League Two presentó la iniciativa al inicio de la temporada 2026/27 como parte de una campaña publicitaria de una semana. La modificación incluyó la adopción de una nueva identidad visual, con un escudo que reemplazó el emblema tradicional del club por la imagen asociada al personaje de la marca.

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La acción se desplegó en Gresty Road, estadio del club de Crewe, en Inglaterra.

Una campaña temporal al inicio de la temporada

Según detalló el medio inglés, la nueva denominación, Crewe Aleksandr, se utilizó como parte de una activación comercial impulsada por Compare the Market, compañía conocida en el Reino Unido por sus anuncios de televisión protagonizados por el suricato Aleksandr Orlov.

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La campaña incluyó la presentación pública del nuevo escudo, en el que apareció la figura del suricato con elementos gráficos asociados a la identidad del club. La acción también contó con la participación del exdelantero Dean Ashton, formado en el club y con trayectoria posterior en Norwich City, West Ham United y la selección de Inglaterra.

The Sun indicó que la intervención sigue una línea de acciones de marketing que en fechas recientes también alcanzó a otros equipos de la English Football League (EFL). En este caso, la maniobra se concentró en la visibilidad del arranque de la campaña y en el impacto publicitario del cambio de nombre y de insignia.

La activación publicitaria se desplegó en Gresty Road, el estadio del Crewe Alexandra (AP)
La activación publicitaria se desplegó en Gresty Road, el estadio del Crewe Alexandra (AP)

El respaldo comercial y las reacciones

Ashton sostuvo que la propuesta podía generar aceptación entre parte de los simpatizantes del club. “Entiendo que los cambios de imagen a veces pueden molestar a los aficionados, pero este es el tipo de club que lo aceptará”, afirmó el exjugador en declaraciones recogidas por The Sun.

Agregó que la exposición pública puede beneficiar a una institución con recursos limitados. “Cualquier cosa que ayude al club, sobre todo en estos momentos, es importante”, refiriéndose al peso que puede tener el acompañamiento de una marca con presencia nacional.

En la misma línea, consideró positivo que una empresa como Compare the Market se vincule con una entidad de escala menor dentro del fútbol profesional inglés.

Ashton destacó la importancia de la relación entre el club y su comunidad. Dijo que para equipos de este nivel la participación de los aficionados y el ingreso de inversión son claves para sostener la actividad y fortalecer el vínculo local. Aseguró que estas acciones pueden atraer nuevos seguidores.

Estadio de fútbol con campo verde y gradas rojas. Un logo central muestra una suricata, corona de laurel y el nombre Crewe Aleksandr Football Club.
El Crewe Alexandra volverá a su nombre y escudo oficiales tras una semana, porque la campaña publicitaria no tendrá efectos permanentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto económico del club y el regreso de la identidad original

En sus declaraciones recogidas por The Sun, Ashton describió la situación presupuestaria de Crewe Alexandra dentro de la categoría. “El Crewe tiene uno de los presupuestos más bajos de la League Two, si no el más bajo”, dijo.

A partir de esa evaluación, subrayó que cualquier respaldo externo adquiere valor para una institución que ha basado parte de su identidad en el desarrollo de futbolistas jóvenes.

El exjugador mencionó además ese perfil formativo del club, del que surgieron distintos profesionales a lo largo de los años, incluido él mismo. En ese marco, vinculó la acción promocional con una oportunidad de exposición adicional para una entidad que compite con menos recursos que otros rivales de la división.

La campaña será solo por una semana. Luego, el club volverá a su nombre y escudo oficiales, según detalló The Sun. La iniciativa es una acción comercial puntual al inicio de la temporada, sin efectos permanentes en la identidad del club.

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