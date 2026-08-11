Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella y fue presentado en su nuevo club: pagaron 25 millones de euros por su pase

Bayer Leverkusen anunció la llegada de Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

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Facundo Medina dejará el Olympique de Marsella y firmó para ser nuevo jugador del Bayer Leverkusen por 25 millones de euros, una transferencia que se cerró tras la participación del defensor en el Mundial, donde fue titular en los primeros partidos de la Copa del Mundo y el entrenador Lionel Scaloni lo tuvo en una alta consideración durante el certamen.

La operación, según informó L’Equipe y otros medios como RMC Sports, se compone de 23 millones de euros fijos y 2 millones de euros en variables por objetivos. El club alemán aceleró en la última semana tras una primera oferta rechazada por el equipo francés y logró que la segunda propuesta fuera aceptada. A sus 27 años, Medina firmará un contrato por cinco temporadas, hasta 2031. El zaguero zurdo, que también puede actuar como lateral izquierdo, fue clave y tomó la decisión de mudarse a la Bundesliga.

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“Bayer04 ha fichado al jugador de la selección argentina Facundo Medina. El defensor firmó un contrato hasta 2031. ¡Bienvenido a la ciudad de los colores, Facu!”, fue el mensaje que escribió la cuenta oficial del conjunto alemán en sus redes para presentar al ex River Plate. El defensor utilizará la camiseta número 2.

“Estoy contento de estar acá, en un club tan grande, tan ordenado. Estoy muy impresionado por la gente, son muy gentiles. Que el grupo también, me dieron una gran impresión. Tengo ganas de sumarme al grupo”, dijo en diálogo con el sitio del club y ponderó las instalaciones del equipo. “Charlé con Pala, con el cuerpo técnico. Me dieron la confianza y me contaron el proyecto de lo que el club quiere. Es un proyecto claro y seguro, y agregarle los condimentos de ir por más. Creo que no estoy errado en venir acá”, agregó.

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“Es clave que más allá del trabajo, seamos una familia. La ambición que mostraron el director deportivo. Nos gusta tomar desafíos. Me voy a entrenar al 100% para el equipo. Soy muy del grupo. Me toque o no, siempre voy a animar a todos”, concluyó.

Facundo Medina junto a Leo Messi en el Mundial (REUTERS/Bernadett Szabo)

Medina acaba de disputar su primera Copa del Mundo con la selección argentina y participó en cinco partidos del torneo, incluida la final. Fue titular ante Argelia, Austria y Cabo Verde, ingresó sobre el final frente a Egipto y no sumó minutos contra Jordania, Suiza e Inglaterra. En el partido decisivo ante España entró por la lesión de Cristian Romero y jugó 50 minutos. Su salida de uno de los clubes más importantes del fútbol en Francia como lo es el Marsella se produce después de una temporada en la que acumuló 26 encuentros.

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Formado en las divisiones inferiores del Millonario, Medina también pasó por Talleres de Córdoba y Lens antes de llegar al equipo marsellés. En Alemania compartirá plantel con otro integrante de la selección argentina como lo es Ezequiel Palacios, y con el también argentino Equi Fernández, surgido en Boca Juniors y que es una de las jóvenes promesas que se sumó al Leverkusen.

El traspaso de Medina lo convierte en otro de los subcampeones del mundo con Argentina que cambiarán de equipo en este mercado. Ya estaban confirmados los movimientos de Marcos Senesi, de Bournemouth a Tottenham; Nicolás Otamendi, de Benfica a River; y Nahuel Molina, de Atlético Madrid a Roma. En la misma línea, el Millonario rompió el mercado de pases en Argentina con la contratación de Thiago Almada, que dejó el Atlético de Madrid tras una temporada en la que sumó poca participación. Otro de los que cambió de club fue Gerónimo Rulli, flamante arquero del Manchester City..

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Días antes de concretar su pase al fútbol alemán, Medina habló sobre la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 y negó las teorías conspirativas que circularon después del partido. En una entrevista en el programa de Ferné con Grego, incluso contó que discutió ese tema con su madre. “Le dije: ‘Dale, ¿vos también te vas a prender en eso? ¡Dejate de joder!’. ‘¡Dejate de hinchar los huevos!’, le digo”, relató. Luego agregó: “‘Sos un boludo’, le digo. ‘¿Por qué pensás que vamos nosotros a qué?’, le digo, en el partido. ‘Queremos ganar como todos ¿Qué te pensás?’, le digo. ‘¿Yo sabés qué?, estaría feliz. Pero nos tocó perder y hay que aceptarlo’”.

En esa misma entrevista, Medina repasó su historia personal en Villa Fiorito, en la provincia de Buenos Aires, el mismo lugar donde nació Diego Armando Maradona. Allí recordó que antes de consolidarse como futbolista trabajó como cartonero junto a su familia para sobrevivir. Contó que entre los 12 y 13 años salía con un carrito junto a sus tíos y combinaba esa rutina con la escuela y los entrenamientos. Al referirse a ese período, rechazó que su recorrido se lea como una historia individual desligada del esfuerzo de su entorno.

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“Que digan ‘el jugador que cartoneó y llegó a Francia, y llegó al Mundial...’ No fue tan así, porque ellos eran los que se ensuciaban las manos por mí”, afirmó. Más adelante, al hablar de su madre, añadió: “Mi vieja querida. Me emociono porque hay días que no comía por darme a mí, ¿me entendés?“, explicó en una charla distendida.