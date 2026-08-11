Lluvias intensas y tormentas eléctricas afectan a República Dominicana por onda tropical y vaguada

Dos ondas tropicales y una vaguada atmosférica provocan intensas lluvias con tormentas eléctricas sobre la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una vaguada y una onda tropical generarán desde el mediodía de este martes 11 de agosto, aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas provincias de la República Dominicana, según reportó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo advirtió sobre la presencia de fenómenos meteorológicos que incrementan la inestabilidad atmosférica en el país y elevan el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de ríos, especialmente en el Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el primer boletín de la jornada, Indomet detalló que durante la mañana se observaron chubascos aislados en sectores de la porción oriental del territorio nacional.

A partir del mediodía, la combinación de una onda tropical situada sobre Puerto Rico y la vaguada al noroeste del país provocó un incremento significativo de la nubosidad, con precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

El pronóstico advierte que estas condiciones se mantendrán durante la tarde y noche, afectando también a provincias como María Trinidad Sánchez y Duarte.

La institución precisó que las lluvias serán más frecuentes y localmente intensas en zonas como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, entre otros.

PUBLICIDAD

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) presenta el informe del tiempo. Se pronostican aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por el acercamiento de una onda tropical.

Vigilancia ciclónica en el Atlántico

En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió un aviso de vigilancia sobre un área de baja presión en el Océano Atlántico. Según el informe, el sistema se localiza a unas 500 millas (805 kilómetros) al suroeste de las islas de Cabo Verde y presenta un 70% de probabilidades de evolucionar a tormenta tropical en los próximos siete días.

El NHC señaló que “las condiciones ambientales se volverán gradualmente más propicias para su desarrollo durante el próximo día o dos”, por lo que es probable la formación de una depresión tropical en la segunda mitad de la semana a medida que el sistema se desplace hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, Indomet mantiene la recomendación de extremar precauciones ante posibles inundaciones en zonas urbanas y rurales, y pide a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con caudal aumentado.

Autoridades monitorean el nivel de ríos y cañadas en San Cristóbal para evitar emergencias durante los aguaceros provocados por la vaguada (Imagen Ilustrativa Infobae).

En cuanto a las condiciones marítimas, Indomet informó que las olas y vientos serán normales cerca del perímetro costero, aunque para la porción suroeste de la costa caribeña se recomienda a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles navegar próximo a la costa y no aventurarse mar adentro.

Pronóstico para los próximos días

Miércoles 12 de agosto:

Para el miércoles, las condiciones de inestabilidad persistirán en gran parte del territorio nacional. Se espera un aumento drástico de la nubosidad durante la tarde y la noche, lo que eleva la probabilidad de lluvias hasta un 95%, acompañadas de tormentas eléctricas generalizadas. Las temperaturas oscilarán entre 22°C y 29°C (72°F y 84°F).

PUBLICIDAD

Jueves 13 de agosto:

El jueves continuará el ambiente inestable debido a los remanentes de la vaguada. Se pronostican tormentas eléctricas dispersas a lo largo del día, con un 65% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima descenderá ligeramente hasta 28°C (82°F).

Viernes 14 de agosto:

El viernes se anticipa una mejoría temporal de las condiciones. El cielo permanecerá parcialmente soleado, y la probabilidad de lluvia disminuirá a 35%, lo que permitirá que la temperatura máxima suba nuevamente hasta 31°C (88°F).