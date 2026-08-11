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Con la participación de Sturzenegger, la mesa política ajusta la agenda legislativa y ordena la comunicación de los proyectos

El intercambio tiene lugar tras la media sanción a la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Los cambios a instrumentar y las prioridades

Javier Milei le toma juramento a al nuevo Jefe de Gabinete, Diego Santilli - Casa Rosada - federico sturzenegger
Federico Sturzenegger, en Casa Rosada (Foto de archivo)
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Luego de varias idas y vueltas, finalmente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, invitó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a participar excepcionalmente de la mesa política que se lleva adelante esta tarde para ajustar la agenda legislativa a futuro y reordenar la comunicación de los proyectos prioritarios del Gobierno.

La cita se da luego de la compleja sesión del pasado jueves en la Cámara de Senadores, en la que el oficialismo conquistó la media sanción de la desguazada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A raíz de la resistencia de varios gobernadores, incluso aliados, la administración libertaria debió dejar afuera el articulado sobre la Extranjerización de la Tierra y el del Manejo del Fuego.

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“La idea es ver cuáles son sus ideas y establecer las prioridades del Gobierno. Tenemos 13 proyectos presentados, que son de envergadura y que hacen a la agenda que diseñamos, pero tenemos que concentrarnos en los transformacionales”, expresó a Infobae uno de los integrantes del reducido círculo que designó el presidente Javier Milei.

Pese a que varios interlocutores del Poder Ejecutivo aseguran que algunos de los proyectos diseñados por Sturzenegger son “ambiciosos”, el mandatario se mostró en total defensa de su funcionario, de los pocos con los que tiene diálogo directo, sin intermediarios. En un gesto en sintonía, la menor de los Milei lo convocó a las reuniones semanales de la mesa para que pudiera brindar detalle de lo que busca enviar al Congreso.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso

“Es momento de avanzar con los proyectos transformacionales. No es que los suyos no sean importantes, nadie dice eso, pero la idea es ver cuáles se pueden tratar ahora, cuáles pueden transformarse en decretos, qué consensos tenemos”, simplificó un funcionario ante este medio.

Durante el intercambio, que se inició a las 13 en el despacho de lo que solía ser el Ministerio del Interior, los principales alfiles políticos intentan ordenar la agenda para instrumentar los cambios que diseñaron para corregir los errores hasta ahora acumulados. Si bien no se confirmó la participación de Sturzenegger hasta última hora, el ministro participa de manera excepcional para definir los pasos legislativos a futuro.

De esta forma, se dan cita junto a Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el Vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). También asisten el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En otro gesto por respaldar al funcionario, blanco de los principales señalamientos tras el traspié en el Congreso, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se mostró elogioso de su tarea en la conferencia de prensa de esta mañana y lo calificó como “una figura clave”.

“Gracias a Sturzenegger, y al liderazgo del Presidente, hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones, en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado (...) Sturzenegger es una figura clave y que tiene el respaldo, no solo del Presidente de la Nación, sino también de todo el gobierno”, remarcó Ravier.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa
El vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa

Sin embargo, luego de los resultados del pasado jueves, Karina Milei tomó la definición de que los proyectos en carpeta del Ministerio de Desregulación deberán ser analizados previamente por la mesa política antes de girarlos al Congreso. “La idea es que todos los proyectos pasen por la mesa para que se defina el momento de envío para su tratamiento en el Congreso”, precisó una fuente de su entorno.

Actualmente, una de las iniciativas pendientes es la ley “Hojarasca”, que ya tiene media sanción y que busca eliminar cerca de 70 normas que el Ejecutivo considera obsoletas, pero además tiene listo otro ambicioso paquete de reformas a la espera de enviarlo al Congreso.

En línea con la necesidad de clarificar el sentido de cada normativa, el oficialismo adoptó la determinación de presentar públicamente cada proyecto, para lo que definirá interlocutores en función de la temática, antes de habilitar la discusión en el recinto. La idea es replicar la dinámica que se usó para detallar el impacto de la reforma del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las modificaciones en el régimen de Inocencia Fiscal.

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