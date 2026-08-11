El vocero presidencial envió un mensaje a los deudores que cayeron en mora: “Acá no hay plan platita”

El vocero presidencial Adrián Ravier descartó la posibilidad de un plan de asistencia directa a deudores. (Foto: Presidencia)

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Aunque la incidencia de la mora en la cartera de préstamos de los bancos parece haber tocado un techo en junio, los problemas para casi 6 millones de argentinos que tuvieron dificultades para pagar sus préstamos todavía golpea. Luego de que el presidente Javier Milei planteó que nadie le puso una pistola en la cabeza a quienes sacaron un crédito que hoy no pueden pagar, el vocero presidencial, Adrián Ravier, reforzó ese mensaje sostuvo que no habrá un “plan platita” y que el aporte que se hace desde el Gobierno para esas familias es el de bajar la inflación.

En la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial descartó de plano cualquier transferencia directa de fondos públicos a los deudores. “Acá no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora y que con eso paguen. Esto nos ha llevado a muchos problemas en el pasado, no queremos volver ahí”, sentenció.

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La preocupación por la suba en los niveles de mora bancaria aumentó después de la publicación del último Informe de Bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El reporte indicó que en mayo el ratio de irregularidad del crédito al sector privado subió a 7,7% a nivel agregado, 0,4 puntos porcentuales (p.p.) más que el mes anterior y 5,1 p.p. más que el año pasado. El documento adjudicó el incremento principalmente al deterioro de los créditos familiares, que en mayo registraron una mora del 12,8%.

En ese contexto, Ravier remarcó la sensibilidad del Gobierno frente al problema, pero también impuso límites claros a la intervención estatal. “Por supuesto somos sensibles al problema; no hay duda de que es un problema”, expresó el vocero. Pero sostuvo que el regreso del crédito al mercado local puede facilitar el repunte de la mora.

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También lo vinculó con el deterioro de los indicadores a la incertidumbre económica y al aumento de tasas registrado desde mediados del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas. “Cuando pasa lo que ocurrió a mediados del año pasado, donde hemos tenido un escenario tan complejo de incertidumbre, que impactó en la demanda de dinero y en la tasa de interés, esto ha generado una situación en donde la economía se resiente, en donde las tasas de interés se han elevado y las moras empezaron a hacerse cada vez más complejas y han ido en aumento”, puntualizó.

A la espera

En el Gobierno esperan por la publicación de un dato del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que confirme que el crecimiento de la mora se frenó y que comenzó una leve reversión. “El último dato muestra que el crecimiento se detuvo y se está empezando a revertir, y ahí viene la manifestación del presidente Milei de que este acuerdo es entre privados y, en este gobierno liberal, nosotros sí creemos en las soluciones de mercado, soluciones de privado”, afirmó.

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Según el BCRA, en mayo, la mora al sector privado llegó a 7,7%, 5,1 puntos porcentuales más que el mismo mes de 2025.

Sin embargo, las declaraciones de Ravier no se basan en un dato oficial sino en los adelantos de privados, como la consultora 1816 que habla de que la mora bajó de 7,7% en mayo a 7,6% en junio. Pero recién el 21 de agosto próximo el BCRA va a publicar el Informe sobre bancos y se va a confirmar o no.

El Gobierno apuesta a la disciplina fiscal y al control de la inflación como herramientas centrales. “¿De qué manera ayuda el Gobierno a resolver este problema que nos preocupa a todos? Ayuda a través de un plan de estabilización exitoso que viene bajando contundentemente la inflación y, en la manera en que esto continúe, que nosotros somos muy optimistas al respecto, la tasa de inflación decreciente va a ir haciendo que estas refinanciaciones se puedan continuar y, en todo caso, los índices de morosidad puedan bajar”, explicó Ravier.

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La estrategia oficial se basa en que los bancos y sus clientes acuerden esquemas de refinanciación, con plazos más largos y tasas más bajas, para aliviar la carga financiera de personas y empresas. “En este momento tenemos a los bancos reuniéndose con personas físicas y jurídicas, tanto empresas como familias, para tratar de dar una respuesta a este problema. ¿La respuesta cuál es? Refinanciar esas moras y créditos con plazos más largos y tasas de interés más bajas”, detalló Ravier.

El pedido de los bancos

La semana pasada, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) del segundo trimestre, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, reforzó la postura de Milei. “Nosotros vamos a evitar las soluciones que impliquen quitarle recursos a alguien discrecionalmente. Para asignárselo a otros. En todos esos casos se dispara el riesgo moral”, afirmó. Bausili defendió el criterio de que la cuestión debe resolverse entre privados ya que en la historia, cuando el Estado se metió en el medio de una conversación entre privados, fue es torpe y acarreó consecuencias no deseadas.

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El titular del BCRA sostuvo que no recibieron demandas del sector privado para una intervención estatal y que la mejor alternativa es mantener el canal de diálogo entre las partes. “Lo que nosotros escuchamos del sector privado es que prefieren que no nos metamos en ese sentido también. No es que tenemos una serie de pedidos de solución y no los estemos atendiendo. Estamos escuchando, estamos analizando y por ahora, esta nos parece que es la mejor alternativa”, señaló Bausili.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, aseguró que los bancos les piden que no se metan para solucionar el problema de la mora.

La posición del Gobierno y del BCRA prioriza que las soluciones surjan del diálogo entre las partes involucradas, sin intervención estatal directa. Los bancos exploran esquemas de refinanciación, mientras el Ejecutivo insiste en que la baja de la inflación y la estabilidad fiscal son los principales aportes de la administración para revertir la tendencia.

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Las autoridades económicas reiteraron la importancia de no repetir experiencias pasadas en las que el Estado financió a deudores en mora, un esquema que, según el Ejecutivo, derivó en problemas adicionales en el sistema financiero. El enfoque oficial se apoya en la disciplina fiscal y la estabilidad de precios para crear un entorno en el que los acuerdos entre privados puedan prosperar.