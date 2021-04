No cede la segunda ola: en las últimas 24 horas se registraron 557 muertes y 27.884 contagios

El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes 23 de abril que, en las últimas 24 horas, se registraron 557 muertes y 27.884 nuevos contagios de coronavirus. Con estos números, el total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.824.652 y las víctimas fatales son 61.176.

En las últimas 24 horas fueron realizados 86.860 testeos, con un 32,1% de positividad. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 10.608.118 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 288.962 casos positivos activos en todo el país y 2.474.514 recuperados.

Según indica el parte epidemiológico, en Argentina hay 4.805 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 66,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 76,2%.

Del total de muertes, 309 son hombres y 243 son mujeres. Cinco personas de la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin datos de sexo.

De los 27.884 casos, 14.233 son de la provincia de Buenos Aires, 2.929 de la ciudad de Buenos Aires, 201 de Catamarca, 251 de Chaco, 295 de Chubut, 372 de Corrientes, 1.850 de Córdoba, 671 de Entre Ríos, 112 de Formosa, 74 de Jujuy, 181 de La Pampa, 64 de La Rioja, 1.106 de Mendoza, 110 de Misiones, 331 de Neuquén, 299 de Río Negro, 249 de Salta, 367 de San Juan, 720 de San Luis, 204 de Santa Cruz, 1.928 de Santa Fe, 245 de Santiago del Estero, 145 de Tierra del Fuego y 947 de Tucumán.

“En los últimos diez días el promedio diario de casos en la ciudad de Buenos Aires se estabilizó, hay un cambio en la pendiente ascendente que tenía la curva, pero eso no es suficiente; necesitamos que la curva descienda ”, afirmó Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, en una conferencia de prensa sobre al situación epidemiológica en el distrito.

Quirós también solicitó “mantener los cuidados en los lugares cerrados, usar barbijos en las oficinas y encontrarse en espacios abiertos. No se puede predecir lo que va a pasar con esta (segunda ola) pero, si no visitáramos innecesariamente a personas con las que no convivimos, la curva bajaría rápidamente; los contagios ocurren en lugares cerrados, mal ventilados ”.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) remarcó hoy su “extrema preocupación” por “el aumento sostenido de casos” de coronavirus.

“Manifestamos nuestra extrema preocupación por la evolución actual de la pandemia en todo el país, y en particular en algunos distritos”, advirtieron. Y añadieron: “El aumento sostenido de casos, la saturación de los servicios de diagnóstico, el aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva, el cansancio de los equipos y la falta de personal son realidades que nos afectan a todos”.

SEGUIR LEYENDO: