Sociedad

“Venía tapado con una frasada”: una periodista contó cómo detuvieron a los pasajeros que tuvieron sexo a bordo de un avión

La locutora rosarina Analía Bocassi relató minuto a minuto qué ocurrió en el vuelo que aterrizó en Rosario y terminó con un hombre y una mujer demorados. Según trascendió, él está casado y ella divorciada

Guardar
Google icon

La locutora rosarina Analía Bocassi relató minuto a minuto qué ocurrió en el vuelo que aterrizó en Rosario y terminó con un hombre y una mujer demorados. Él está casado y ella está divorciada

El escandaloso caso de la pareja que fue demorada en Rosario por tener sexo a bordo de un avión sigue creciendo con nuevos detalles que se conocieron en las últimas horas. Ahora, una periodista que viajaba en el vuelo proveniente de Panamá relató en primera persona cómo demoraron al hombre y la mujer.

La locutora Analía Bocassi contó en su programa Radio2, por AM1230, qué ocurrió arriba del vuelo CM 836 de Copa Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, ubicado en el barrio de Fisherton. Según sus palabras, “el avión salió retrasado de Panamá, porque había muchos aviones. Cuarenta minutos tarde salimos, entonces, veníamos con el tiempo contado”.

PUBLICIDAD

“Cuando nos vamos a bajar, vimos que las azafatas salieron rápido. Se fueron todas las azafatas, se fueron y empezaron a decir ‘se quedan sentados’. Es que viste que la azafata, si tiene algo, es que te recibe con una sonrisa y te echa después del avión con la peor de las ondas”, agregó.

En ese sentido, explicó que en ese momento dijeron: “Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”. A continuación, subió la Policía de Seguridad Aeroportuaria y comenzó con el operativo que terminó con la detención de un hombre y una mujer.

PUBLICIDAD

Escándalo en un avión que aterrizó en Rosario: demoraron a dos pasajeros por tener sexo a bordo
El hombre y la mujer detenidos por tener sexo en un avión

Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

Ante la incrédula secuencia, Bocassi sostuvo: “Le digo: ‘Chicos, ¿hay chalecos de la PSA?’. Vos qué pensás que puede haber, droga o alguien peligroso. Y se quedaban todos ahí en primera, que es ejecutiva. Con lo cual, lo único que tiene ejecutiva respecto del resto del avión son dos asientos por línea. Iba un asiento al lado del otro, pero en el medio de cada uno, entre los dos asientos, hay un espacio enorme puesto como para apoyar el brazo, pero además toda una comandera. No es que los asientos vayan pegados".

Sin embargo, en un principio, según su relato, a los pasajeros le comentaron que “se pelearon dos pasajeros y están esperando que el juez decida”. Y la locutora sumó: “Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro. Cuando empezamos a bajar, algún contacto que tenemos nosotros nos contó que era algo más”.

“Después bajó la gente de primera y venía espantada, porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre; lo mandó al frente como el degenerado. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada”, añadió la comunicadora en su programa de radio.

Escándalo en un avión que aterrizó en Rosario: demoraron a dos pasajeros por tener sexo a bordo
La mujer está divorciada

Y añadió: “El tema es que todo arranca por una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso”. Según relataron a este medio, fue a partir de este comentario que una azafata informó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad correspondiente para este tipo de incidentes.

De acuerdo con trascendidos, el comandante decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del vuelo. Sin embargo, una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir.

La locutora señaló que ambos bajaron detenidos del avión y los llevaron a la comisaría, donde estaba “toda la familia de él esperándolo”, incluida su esposa y sus tres hijos.

Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59. Ambos residen en la ciudad de Rosario, aunque las primeras averiguaciones indican que no mantenían una relación sentimental previa y que se habrían conocido durante el viaje internacional.

La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”, aunque no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el hecho ocurrió en un vuelo internacional.

Escándalo en un avión que aterrizó en Rosario: demoraron a dos pasajeros por tener sexo a bordo
Al hombre lo esperó su familia en una comisaría tras ser demorado

Quiénes son el hombre y la mujer del escándalo sexual

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre los protagonistas del episodio. Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y fotografías junto a su familia. Está casado y es padre de tres hijos.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue una frase que aparece en su perfil personal: “La toalla se tira en la playa. Qué país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo, mayor y no escarmiento”.

Sandra O., por su parte, es divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. También administra un centro de día y rehabilitación en Rosario. Al igual que Mauricio, mantiene una activa presencia en redes sociales donde publica imágenes de viajes, especialmente a destinos del Caribe.

Aunque todavía no trascendieron declaraciones oficiales de los involucrados, el caso rápidamente se viralizó en medios y redes sociales debido a la naturaleza del episodio y a las circunstancias en las que ocurrió.

Temas Relacionados

VueloSexoRosarioPSAúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Playas con basura y balnearios destruidos: las impactantes imágenes que dejó la ciclogénesis en Mar del Plata

La crecida del mar dejó postales angustiantes tras el temporal que afectó a diferentes zonas de la ciudad. Los acantilados del sur fueron los que más sufrieron la fuerza del agua

Playas con basura y balnearios destruidos: las impactantes imágenes que dejó la ciclogénesis en Mar del Plata

“Me quiero morir”: el argentino a bordo del crucero con un brote de hantavirus contó cómo son sus días de cuarentena

Carlos Ferello deberá permanecer aislado en un hotel en Ámsterdam al menos durante 42 días y reveló que está solo en una habitación. En total, tres personas murieron a bordo del navío y declararon la emergencia sanitaria

“Me quiero morir”: el argentino a bordo del crucero con un brote de hantavirus contó cómo son sus días de cuarentena

Misterio en Balvanera: encontraron seis vainas servidas junto a un auto con manchas de sangre

El hallazgo se produjo sobre la avenida Rivadavia al 3300. La Policía de la Ciudad investiga si hubo un ataque armado y analiza cámaras de seguridad para identificar a los involucrados

Misterio en Balvanera: encontraron seis vainas servidas junto a un auto con manchas de sangre

Alarma en Escobar: una cámara de seguridad grabó a un puma en las inmediaciones de un barrio privado

El animal fue detectado en horas de la noche cerca de uno de los cercos que delimitan el predio del Náutico Country Club. Las autoridades realizaron un operativo preventivo en la zona

Alarma en Escobar: una cámara de seguridad grabó a un puma en las inmediaciones de un barrio privado

Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque italiano en el puerto de Zárate

La droga, valuada en más de 340 millones de pesos, fue hallada en un sector destinado a la carga de vehículos tipo motorhome. El buque quedó retenido por orden judicial y buscan determinar el origen y destino del cargamento

Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque italiano en el puerto de Zárate

DEPORTES

El entrenador del Betis dio detalles del estado físico de Giovani Lo Celso: la contundente frase que lo acerca al Mundial

El entrenador del Betis dio detalles del estado físico de Giovani Lo Celso: la contundente frase que lo acerca al Mundial

El video del momento en el que Faustino Oro confirmó su título de gran maestro: “El Messi del ajedrez”

El durísimo mensaje de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca Juniors en el Torneo Apertura

La AFA confirmó a los árbitros para los cuartos de final del Torneo Apertura: el cronograma completo

El auto exclusivo con los colores del Al-Nassr que Cristiano Ronaldo sumó a su colección

TELESHOW

Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

Jimena Barón lució su talento con las agujas en un tierno enterito tejido para su hijo Arturo

La noche en que La Reini, Ian Lucas y Evangelina Anderson se enfrentaron: secretos, desencuentros y un cumpleaños cargado de tensión

Mario Pergolini se emocionó al agradecer los saludos por la muerte de su mamá: “Con mucho respeto”

Juliana Awada acompañó a su hermano Alejandro en el estreno de La muerte de un viajante: el abrazo al finalizar la obra

La fascinación de Charlotte Caniggia en el parque de Disney en Shangai: “Un recuerdo que voy a guardar para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea aprobó sanciones contra colonos israelíes y Netanyahu acusó al bloque de “bancarrota moral”

La Unión Europea aprobó sanciones contra colonos israelíes y Netanyahu acusó al bloque de “bancarrota moral”

El presidente Arévalo asegura que la salida de Consuelo Porras marca transición en la fiscalía guatemalteca

Honduras: 25 muertos en un fin de semana por más de 100 accidentes de tránsito

El Salvador entra en envejecimiento acelerado: En 2050 la natalidad caerá a un 28% y llegará a mínimos históricos

Accidente de tránsito cobró la vida de un conductor en El Salvador, en medio de repunte de siniestros viales