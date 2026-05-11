“Venía tapado con una frasada”: una periodista contó cómo detuvieron a los pasajeros que tuvieron sexo a bordo de un avión

La locutora rosarina Analía Bocassi relató minuto a minuto qué ocurrió en el vuelo que aterrizó en Rosario y terminó con un hombre y una mujer demorados. Él está casado y ella está divorciada

El escandaloso caso de la pareja que fue demorada en Rosario por tener sexo a bordo de un avión sigue creciendo con nuevos detalles que se conocieron en las últimas horas. Ahora, una periodista que viajaba en el vuelo proveniente de Panamá relató en primera persona cómo demoraron al hombre y la mujer.

La locutora Analía Bocassi contó en su programa Radio2, por AM1230, qué ocurrió arriba del vuelo CM 836 de Copa Airlines, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, ubicado en el barrio de Fisherton. Según sus palabras, “el avión salió retrasado de Panamá, porque había muchos aviones. Cuarenta minutos tarde salimos, entonces, veníamos con el tiempo contado”.

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“Cuando nos vamos a bajar, vimos que las azafatas salieron rápido. Se fueron todas las azafatas, se fueron y empezaron a decir ‘se quedan sentados’. Es que viste que la azafata, si tiene algo, es que te recibe con una sonrisa y te echa después del avión con la peor de las ondas”, agregó.

En ese sentido, explicó que en ese momento dijeron: “Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados”. A continuación, subió la Policía de Seguridad Aeroportuaria y comenzó con el operativo que terminó con la detención de un hombre y una mujer.

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El hombre y la mujer detenidos por tener sexo en un avión

Según informaron fuentes aeroportuarias, varios pasajeros alertaron a la tripulación al advertir que un hombre y una mujer se encontraban semidesnudos en sus asientos mientras el avión se aproximaba a destino.

Ante la incrédula secuencia, Bocassi sostuvo: “Le digo: ‘Chicos, ¿hay chalecos de la PSA?’. Vos qué pensás que puede haber, droga o alguien peligroso. Y se quedaban todos ahí en primera, que es ejecutiva. Con lo cual, lo único que tiene ejecutiva respecto del resto del avión son dos asientos por línea. Iba un asiento al lado del otro, pero en el medio de cada uno, entre los dos asientos, hay un espacio enorme puesto como para apoyar el brazo, pero además toda una comandera. No es que los asientos vayan pegados".

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Sin embargo, en un principio, según su relato, a los pasajeros le comentaron que “se pelearon dos pasajeros y están esperando que el juez decida”. Y la locutora sumó: “Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro. Cuando empezamos a bajar, algún contacto que tenemos nosotros nos contó que era algo más”.

“Después bajó la gente de primera y venía espantada, porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre; lo mandó al frente como el degenerado. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada”, añadió la comunicadora en su programa de radio.

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La mujer está divorciada

Y añadió: “El tema es que todo arranca por una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso”. Según relataron a este medio, fue a partir de este comentario que una azafata informó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad correspondiente para este tipo de incidentes.

De acuerdo con trascendidos, el comandante decidió mantener la calma hasta el aterrizaje para evitar alterar aún más el clima dentro del vuelo. Sin embargo, una vez que el avión tocó pista en Rosario, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya aguardaban en la terminal para intervenir.

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La locutora señaló que ambos bajaron detenidos del avión y los llevaron a la comisaría, donde estaba “toda la familia de él esperándolo”, incluida su esposa y sus tres hijos.

Los involucrados fueron identificados como Mauricio C., de 54 años, y Sandra O., de 59. Ambos residen en la ciudad de Rosario, aunque las primeras averiguaciones indican que no mantenían una relación sentimental previa y que se habrían conocido durante el viaje internacional.

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La causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Comisaría 12ª y fue caratulada como “exhibiciones obscenas”, aunque no se descarta que la competencia judicial pueda modificarse debido a que el hecho ocurrió en un vuelo internacional.

Al hombre lo esperó su familia en una comisaría tras ser demorado

Quiénes son el hombre y la mujer del escándalo sexual

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse más detalles sobre los protagonistas del episodio. Mauricio C. trabaja como arquitecto y jefe de obra ferroviaria. En sus redes sociales suele compartir imágenes de viajes por distintos países y fotografías junto a su familia. Está casado y es padre de tres hijos.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue una frase que aparece en su perfil personal: “La toalla se tira en la playa. Qué país tan aburrido. Terca pasión, dulce tormento. Yo, mayor y no escarmiento”.

Sandra O., por su parte, es divorciada y se dedica al cuidado de adultos mayores. También administra un centro de día y rehabilitación en Rosario. Al igual que Mauricio, mantiene una activa presencia en redes sociales donde publica imágenes de viajes, especialmente a destinos del Caribe.

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Aunque todavía no trascendieron declaraciones oficiales de los involucrados, el caso rápidamente se viralizó en medios y redes sociales debido a la naturaleza del episodio y a las circunstancias en las que ocurrió.