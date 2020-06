Uno de los casos que más llamó la atención fue el del mecánico Diego Andrés, quien vive en la localidad de Pirané y tuvo que salir durante una hora hasta El Colorado - también en territorio formoseño- para hacer un trámite. Sin embargo, como el domicilio que figura en su DNI es de Chaco, fue expulsado de Formosa hace 27 días . “Mostré el permiso de circulación y estaba todo bien, luego cuando me pidió mi DNI, vio que mi domicilio decía Chaco, entonces me dice ‘ah pero vos no sos de acá, tenés que volver a tu provincia’ y me dijeron que me retirara. Prácticamente me echaron de la provincia. Salí a hacer un trámite de una hora y llevo ya 27 días a la deriva”, contó.