Además de contagiar a su marido (que se recuperó antes que ella), Marisa perdió el gusto y el olfato. " El olfato todavía no lo recuperé al 100% . El olor a lavandina, por ejemplo, no lo siento tanto. Cada vez que limpio mi casa, me doy cuenta de que se me fue la mano con el ‘Ayudín’ porque me empiezan a llorar los ojos”, explica.