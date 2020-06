En relación a la visita, hay expectativa en relación a la manera en que se moverá el Presidente, quien se mostró poco cuidadoso en Formosa en cuanto al uso de barbijos y el distanciamiento obligatorio. “Lo que no se tiene en cuenta es que aquí no hubo contagios, fuimos nosotros los nos expusimos al recibir a la comitiva presidencial y no al revés”, explicó a Infobae un asesor del gobernador Gildo Insfrán.