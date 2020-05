El 14 de abril recibieron una noticia que fue un mazazo. Marta Seveso era una paciente del Centro, dice Verónica. “Había tenido un ACV y se venía rehabilitando bien. Pero vivía sola, no tenía familia en el mundo. Y de repente perdimos comunicación con ella. Nos llamaron unas primas lejanas preguntando, les dijimos que la llamábamos y que no respondía. Les pedimos que se comuniquen con la comisaría, algo que nosotros no podemos hacer porque no somos familia. Los hicieron y nos informaron que la habían encontrado caída y que había fallecido. Fue una tristeza enorme para todo el grupo. Era una paciente activa. Tenía 76 años, nos habíamos encariñado. El policía de la esquina de la casa la ayudaba a subir al taxi, la recibimos , y después la ayudabamos a subir acá. Todos siempre solidarios y cuidandola. Está todo bien el aislamiento, pero en salud hay que tener cuidado porque todo se corta por el hilo más finito El primer fallecido de nuestros pacientes fue por soledad y angustia. Andá a saber si alguien le podía ir a comprar algo…”